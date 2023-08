Nach Ausbootung aus DFB-Auswahl: Goretzka reagiert mit emotionalen Worten

"Ich wünsche uns allen zwei erfolgreiche Spiele und freue mich, wenn wir alle zusammen die Jungs bei den Spielen unterstützen! Spätestens zur EM in unserem Land brauchen wir Euch alle! Danke für Euren Support", beendete Goretzka sein Statement.

Goretzka wolle "weiter jeden Tag hart arbeiten, um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen."

"Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen. Das habt ihr alle, das hat ganz Deutschland verdient!"

"Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein", schreibt der Mittelfeldspieler des FC Bayern in einem Beitrag auf Instagram .

Auch Timo Werner (27) wurde vom Bundestrainer nicht berücksichtigt. © Jan Woitas/dpa

Neben Goretzka ist auch Star-Stürmer Timo Werner (27) von RB Leipzig nicht bei den Länderspielen dabei.

"Jeder muss nun sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen", begründete Flick am Donnerstag seine harten Entscheidungen. "Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne."

Am Montag beginnt die deutsche Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Am Samstag, 9. September, trifft die DFB-Elf auf Japan in Wolfsburg (20.45 Uhr, live bei RTL).

Am Dienstag, 12. September, geht es gegen Frankreich in Dortmund (21 Uhr, live in der ARD).