Rüdiger-Skandal erhitzt Gemüter: Reagiert der DFB zu lasch?

Antonio Rüdiger (32, M.) sorgte beim Copa-del-Rey-Finale für einen handfesten Skandal.

"Das geht nicht. Schon gar nicht als deutscher Nationalspieler. Das muss er ändern und das weiß er auch selbst, das zeigt seine öffentliche Reaktion", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler (65) am Montag zur Aktion des 32-Jährigen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte sich der Innenverteidiger bereits persönlich in den sozialen Netzwerken entschuldigt, anschließend soll er laut Bild-Infos bei Völler sowie Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) angerufen und Buße getan haben.

"Er fordert zu Recht Respekt für sich ein, diesen Respekt muss er ohne Ausnahme auch anderen entgegenbringen", ließ der 65-Jährige daraufhin verlauten.

Dennoch kommt der gebürtige Berliner wohl mit einer Rüge davon: "Eine Mannschaft lebt auch von ihren unterschiedlichen Charakteren. Toni ist ein herausragender Fußballer und ein sehr emotionaler Typ, ein Kämpfer auf dem Platz. Das soll er auch bleiben", so die versöhnlichen Worte Völlers.

Gegenwind gab es direkt von Stefan Effenberg (56) in seiner Kolumne für t-online: "Was ist das für ein Zeichen des DFB, der doch so für gesellschaftliche Grundpfeiler wie Anstand und Respekt eintritt?"