Nagelsmann baff! Youngster erteilt Bundestrainer überraschende Absage

Was jedoch stutzig macht: Gemäß der FIFA-Regularien sind Spieler unter 21 Jahren erst nach drei A-Länderspielen an ein Land gebunden. Somit wäre ein DFB-Debüt für Wanner ohne Folgen geblieben.

Der Bundestrainer gibt am Donnerstag den Kader für die beiden Länderspiele in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn bekannt.

Paul Wanner (18) ist in der Saison 2024/25 vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. © Tom Weller/dpa

Wanner, der in dieser Saison vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, spielt bereits seit der U17 für Deutschland und hat in diesem Jahr zweimal für die deutsche U21 gespielt. Man könnte also vermuten, dass der 18-Jährige zum Weltmeister von 2014 tendiert.

Allerdings stehen ihm beim DFB mit Florian Wirtz (21) und Jamal Musiala (21) zwei absolute Ausnahmespieler auf seiner Hauptposition im offensiven Mittelfeld im Weg.

Zuletzt sagte Wanner, man dürfe gespannt sein, für wen er sich entscheide. Auf die Frage, ob ihm die Spielphilosophie von Nagelsmann oder Österreich-Coach Ralf Rangnick (66) mehr zusage, antwortete er: "Von beiden, von beiden. Mehr sage ich nicht."

Im September hatte Nagelsmann gesagt, dass Wanner "ein Spieler mit sehr viel Potenzial" sei, "den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben." Nach der überraschenden Absage muss der Bundestrainer diesen Plan wohl noch einmal überdenken.