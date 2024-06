Ausgerechnet kurz vor EM: Nächster Rückschlag für Bayerns Pavlovic!

Aleksandar Pavlovic (20, r.) fehlt dem DFB-Team erkrankt. © Tom Weller/dpa

Die Konsequenz: Pavlovic kann nicht mit seinen Kollegen der Nationalmannschaft in die heiße Phase der Vorbereitung auf das Kräftemessen mit Schottland an diesem Freitagabend (21 Uhr) in München starten. Der Bayern-Star fehlt bis zur Genesung im Teamquartier in Herzogenaurach.

Pavlovic war bereits im März von einer akuten Mandelentzündung ausgebremst worden, hatte ein mögliches Debüt im DFB-Dress damals verpasst.

Die wiederkehrenden Probleme mit den Mandeln könnten nach der EM gar eine Operation zur Folge haben. Der Youngster erwägt dann aufgrund der Anzahl an Infekten, sich diese entfernen zu lassen.