Neuer Bundestrainer: Für Lahm und Schweinsteiger kommt nur einer infrage

Für Bastian Schweinsteiger (39, l.) und Philipp Lahm (39, r.) kommt nur einer als neuer Bundestrainer infrage. © Angelika Warmuth/dpa

Doch zum einen wiegelt der Sportdirektor des Verbandes gleich ab, zum anderen schwebte am Dienstag ein neuer Name über dem Dortmunder Signal-Iduna-Park.

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (39) und EM-Turnierdirektor Philipp Lahm (39) schwärmen von ihrem ehemaligen Coach Louis van Gaal (72).

Wäre der Niederländer die Idealbesetzung? Seine beiden ehemaligen Spieler, die er gemeinsam beim FC Bayern trainierte, sind davon überzeugt.

"Mein Wunsch, beziehungsweise das, was für die Mannschaft am besten wäre, ist Louis van Gaal. Er hat schon große Schlachten gewonnen. Erinnern wir uns an die WM in Katar, wie weit er die Niederländer dort gebracht hat", warb Schweinsteiger vor dem Länderspiel in der ARD für den Routinier an der Seitenlinie.

Die Niederlande schieden unter dem Coach erst im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien im Elfmeterschießen aus.