Oliver Kahn: "Musiala sollte auf eine WM-Teilnahme verzichten"

München - Jamal Musiala (23) zählt zu den wichtigsten kreativen Offensivspielern in der deutschen Nationalmannschaft , trotzdem rät Torwart-Legende Oliver Kahn (56) ihm von einer Teilnahme an der bevorstehenden WM ab. Und auch die diskutierte Rückkehr von Manuel Neuer (40) in der DFB-Elf sieht der ehemalige Bayern-Keeper kritisch.

Oliver Kahn (56) rät Musiala von einer WM-Teilnahme ab. © Marcus Brandt/dpa

"Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein", sagte Kahn in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk".

Wegen eines Wadenbeinbruchs, den Musiala sich bei der Klub-WM im vergangenen Jahr zugezogen hatte, fiel der Edeltechniker über ein halbes Jahr aus. Seit Jahresbeginn versucht er sich zurückzukämpfen, doch zuletzt warfen ihn Sprunggelenksprobleme erneut zurück.

Kahn gibt auch die mentalen Probleme nach so einer schweren Verletzung zu bedenken. "Was macht der Kopf? Bist du überhaupt bereit, in die Zweikämpfe zu 100 Prozent zu gehen?", meinte der 56-Jährige.

Sky-Experte Dietmar Hamann sah das ähnlich wie sein Gesprächspartner Kahn.

"Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sie wieder hat, dann kommt alles von selbst. Aber die Zeit wird ja nicht mehr. Er hat nur noch sieben Wochen. Es muss jetzt alles perfekt laufen", so Hamann.