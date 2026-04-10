Oliver Kahn: "Musiala sollte auf eine WM-Teilnahme verzichten"
München - Jamal Musiala (23) zählt zu den wichtigsten kreativen Offensivspielern in der deutschen Nationalmannschaft, trotzdem rät Torwart-Legende Oliver Kahn (56) ihm von einer Teilnahme an der bevorstehenden WM ab. Und auch die diskutierte Rückkehr von Manuel Neuer (40) in der DFB-Elf sieht der ehemalige Bayern-Keeper kritisch.
"Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein", sagte Kahn in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk".
Wegen eines Wadenbeinbruchs, den Musiala sich bei der Klub-WM im vergangenen Jahr zugezogen hatte, fiel der Edeltechniker über ein halbes Jahr aus. Seit Jahresbeginn versucht er sich zurückzukämpfen, doch zuletzt warfen ihn Sprunggelenksprobleme erneut zurück.
Kahn gibt auch die mentalen Probleme nach so einer schweren Verletzung zu bedenken. "Was macht der Kopf? Bist du überhaupt bereit, in die Zweikämpfe zu 100 Prozent zu gehen?", meinte der 56-Jährige.
Sky-Experte Dietmar Hamann sah das ähnlich wie sein Gesprächspartner Kahn.
"Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sie wieder hat, dann kommt alles von selbst. Aber die Zeit wird ja nicht mehr. Er hat nur noch sieben Wochen. Es muss jetzt alles perfekt laufen", so Hamann.
Kahn legt Manuel Neuer Karriere-Ende nahe: "Das ist ja auch eine Kunst für einen Sportler"
Auch von einem Neuer-Comeback im DFB-Tor hält Kahn nicht viel. Vielmehr legt er dem Torhüter des FC Bayern München das Karriereende nahe - unter Bedingungen.
"Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, mit Bayern nochmal alle Titel mitzunehmen und dann wirklich auf dem allerhöchsten Punkt auszusteigen, auf dem man aussteigen kann?", meinte Kahn.
"Brauche ich da noch eine WM in den USA mit über 40 Grad im Schatten? Muss ich mir das noch antun? Das sind die Gedanken, die er sich, glaube ich, im Moment macht. Wenn er mit den Bayern jetzt nochmal die Champions League gewinnt, wäre das sein dritter Titel. Er ist Weltmeister. Dann wäre es doch smart zu sagen: 'Das war's jetzt.' Das ist ja auch eine Kunst für einen Sportler."
Neuer hatte seine DFB-Karriere nach der Heim-EM 2024 beendet. Eine Rückkehr in die Nationalmannschaft schloss er kategorisch aus.
"Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen", sagte er zuletzt nach seinem Gala-Auftritt beim 2:1-Bayern-Sieg in Madrid. "Ich habe meine Sachen dazu gesagt. Ich konzentriere mich auf den FC Bayern."
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa; Jan Woitas/dpa (Montage)