Blitz-Tor und Schiri-Frust: DFB-Elf ringt Niederlande Unentschieden ab!

Die DFB-Elf bleibt in der Nations League ungeschlagen: Nach dem 5:0 gegen Ungarn gibt es ein 2:2 gegen die Niederlande.

Von Aliena Rein

Amsterdam (Niederlande) - Die DFB-Elf wollte nach dem furiosen Start in die Nations League gegen die Niederlande nachlegen. Das gelang dem Team von Julian Nagelsmann nur bedingt: Gegen die Elftal reichte es nur zu einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Ein heiß umkämpftes Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden endete unentschieden. © Federico Gambarini/dpa Dabei erwischten die Gastgeber die deutsche Nationalmannschaft eiskalt: Schon nach zwei Minuten klingelte es im Kasten von Marc-André ter Stegen. Auch danach zeigte die DFB-Auswahl immer wieder Schwächen in der Abwehr, drehte durch zwei stark herausgespielte Angriffe die Partie aber noch vor der Halbzeit. In der zweiten Hälfte schlugen die Niederlande dann aber erneut schnell zu und glichen aus, bevor das Spiel immer hektischer wurde und Schiedsrichter Davide Massa kritische Entscheidungen zumeist zugunsten von Oranje pfiff. Nationalmannschaft Sein legitimer Nachfolger? Völler redet Ex-Nationalspieler zum künftigen Sportdirektor! Besonders in der Nachspielzeit war der Ärger dann riesig, als der Italiener mitten in einem Angriff der Deutschen abpfiff. So blieb es beim 2:2, mit dem sich am Ende beide Teams arrangieren können - Deutschland bleibt wegen des besseren Torverhältnisses Tabellenführer.

Deutschland und die Niederlande trennen sich Unentschieden

90. Minute+3: Das Spiel ist aus, und die Deutschen ärgern sich gewaltig - Schiedsrichter Massa hatte mitten im deutschen Angriff abgepfiffen. Alle stürmen auf den Referee zu, auch Nagelsmann hält nichts mehr in seiner Coaching-Zone.

90. Minute: Erneut gibt es drei Minuten obendrauf.

89. Minute: Auch Nagelsmann schöpft sein Wechselkontingent aus. Er bringt Chris Führich für Jamal Musiala.

88. Minute: Langsam wirkt keines der beiden Teams mehr frisch genug, um die Partie noch für sich zu entscheiden. Die meisten Beteiligten scheinen sich mit dem Unentschieden abgefunden zu haben.

86. Minute: Wirtz lässt sich dazu hinreißen, einen schnellen Freistoß der Gastgeber zu verhindern und sieht dafür Gelb.

83. Minute: Unschöne Aktion von Quinten Timber, dessen Hand in Musialas Gesicht landet. Der Deutsche wälzt sich am Boden, doch Massa verteilt weiterhin keine Karten an die Elftal.

81. Minute: Fünfter Wechsel bei den Niederlanden: Wout Weghorst kommt für Brian Brobbey.

79. Minute: Sowohl Wirtz als auch Musiala probieren es noch mal, finden jedoch beide nicht das Ziel.

75. Minute: Kimmich fällt schreiend zu Boden, Gakpo tritt ihm mutmaßlich unabsichtlich auf den Fuß, nachdem der DFB-Kapitän das Leder weggedroschen hat. Konsequenzen hat das aber nicht.

74. Minute: Feierabend für Xavi Simons: Koeman nimmt den Leipziger vom Feld, es kommt Lutsharel Geertruida.

72. Minute: Große Aufregung bei Oranje: Emre Can klärt das Leder vor Brobbey, trifft im Rutschen allerdings mit offener Sohle das Schienbein des Niederländers. Auch hier pfeift Massa nicht, es kommt kurzzeitig zur Rudelbildung.

David Raum vergibt das 3:2 für Deutschland

70. Minute: Nach einer langen Ballstafette der Deutschen flankt Havertz von der Grundlinie wunderbar auf den Schädel von Raum, der jedoch freistehend drüberköpft - bisher die beste Chance des Durchgangs für das Team von Julian Nagelsmann.

68. Minute: Van Hecke schmeißt sich in einer Hereingabe von David Raum und unterbindet so einen deutschen Angriff.

66. Minute: Im Mittelfeld geht es jetzt hin und her, kein Team kann den Ball lange in den eigenen Reihen zirkeln lassen.

63. Minute: Dreifachwechsel von Julian Nagelsmann: Maximilian Beier kommt für Deniz Undav, Aleksandar Pavlovic für Pascal Groß und Emre Can ersetzt Robert Andrich, es gibt also ein komplett neues defensives Mittelfeld.

60. Minute: Jetzt liegt David Raum auf dem Boden, Brobbey hat ihm ordentlich einen mitgegeben. Nach kurzer Zeit kann er aber wieder, wenn auch erst humpelnd, aufstehen.

57. Minute: Bei einem Versuch von Gravenberch ist ter Stegen rechtzeitig zur Stelle.

54. Minute: Verwehrter Elfmeter für Deutschland? Xavi trifft Musiala mit offener Sohle im Strafraum, doch die Pfeife bleibt stumm und auch der VAR schaltet sich nicht ein.

52. Minute: Fast gibt es postwendend die erneute Führung für die Deutschen! Doch Havertz zielt aus kurzer Distanz über die Latte.

Die Niederlande gleichen wieder aus

51. Minute: Es hatte sich angedeutet, in den letzten Minuten schnürte Oranje die Deutschen im eigenen Strafraum ein. Dann spielt sich alles auf ganz engem Raum ab: Nach einem Ballverlust von Musiala landet der Ball über Xavi bei Brobbey, der im Fünfmeterraum für Dumfries querlegt. Der Inter-Kicker muss nur noch einschieben.

51. Minute: Tor für die Niederlande! Die Elftal gleicht wieder aus.

Die Führung der Deutschen ist wieder dahin. © Federico Gambarini/dpa

50. Minute: Die Ecke ist gut getreten, ter Stegen kann nur wegfausten. Weiter gefährlich wird die Situation aber nicht.

49. Minute: Gravenberch lässt gleich drei Deutsche aussteigen, sein Schuss wird aber abgefälscht und landet im Toraus.

48. Minute: Auch in dieser Hälfte gehört der erste Abschluss den Niederlanden, dieses Mal allerdings weniger gefährlich. Ter Stegen pflückt den Schuss entspannt aus der Luft.

46. Minute: Julian Nagelsmann zeigt Gnade und nimmt den heute leider völlig überforderten Jonathan Tah vom Feld, für ihn kommt Waldemar Anton. Auch die Niederländer wechseln, und das sogar doppelt: Jan Paul van Hecke kommt für Mathijs de Ligt, Quinten Timber für Jerdy Schouten.

46. Minute: Das Spiel läuft wieder! Dieses Mal stoßen die Deutschen an.

Deutschland führt zur Pause gegen die Niederlande

Halbzeit: Und dann ist Pause in Amsterdam! Die deutsche Nationalmannschaft wurde früh von den Niederlanden geschockt und auch in der nächsten halben Stunde standen die Zeichen eher auf weitere Treffer für den Gastgeber als den Ausgleich. Doch dann waren Deniz Undav und Joshua Kimmich zur Stelle und drehten das Spiel.

Deutschland geht gegen die Niederlande mit 2:1 in Führung!

45. Minute +3: Es ist der Kapitän, der kurz vor dem Pausenpfiff sein Team in Führung bringt! Robert Andrich flankt auf die linke Strafraumseite, von wo der Ball über David Raum und Deniz Undav bei Joshua Kimmich landet, der frei vor Verbruggen steht und souverän einschiebt.

45. Minute +3: TOOOOR für Deutschland! Das DFB-Team dreht das Spiel!

Joshua Kimmich erzielt kurz vor der Pause den Führungstreffer für Deutschland. © Federico Gambarini/dpa

45. Minute +1: Drei Minuten gibt es obendrauf.

45. Minute: Auf einer Trage wird Aké vom Platz gebracht, für ihn ist jetzt Jurrien Timber im Spiel.

41. Minute: Dann muss die Partie unterbrochen werden. Nathan Aké fasst sich im Sprint an den Oberschenkel, hat sich offenbar eine muskuläre Verletzung zugezogen. Der Verteidiger von Manchester City kann nicht weitermachen.

Deniz Undav gleicht für Deutschland aus!

38. Minute: Mit seinem ersten Treffer im DFB-Trikot bringt Deniz Undav die Nationalmannschaft wieder ins Spiel! Erst schließt Wirtz sehenswert ab und wähnt den Ball schon fast im Tor, doch irgendwie ist der Arm von Verbruggen doch noch am von Van Dijk abgefälschten Leder dran. Den satten Nachschuss von Undav kann aber auch er nicht mehr halten.

38. Minute: Quasi aus dem Nichts der Ausgleich für die deutsche Nationalmannschaft!

Deniz Undav (M.) wird von seinen Teamkollegen gefeiert. © Federico Gambarini/dpa

34. Minute: Die deutsche Nationalmannschaft hat inzwischen mehr als zwei Drittel Ballbesitz, doch in der Offensive geht noch überhaupt nichts. Im Gegensatz dazu brennt jedes Mal der Baum, wenn die Elftal umschaltet und in Richtung deutsches Tor marschiert.

32. Minute: Bald ist die gesamte deutsche Abwehr verwarnt. Dieses Mal trifft es Linksverteidiger David Raum, weil er sich beim Schiedsrichter beschwert.

30. Minute: Immer wieder lässt das DFB-Team den Niederlanden zu viel Platz. So kommt Cody Gakpo zum Abschluss, sein flacher Schuss geht aber links daneben.

26. Minute: Dann ist Deutschland noch mal am Zug, doch Musialas Schuss auf den in der Mitte wartenden Undav wird abgefälscht. Die fällige Ecke bringt nichts ein.

24. Minute: Der zweite deutsche Innenverteidiger sieht Gelb. Jonathan Tah, der schon mündlich verwarnt worden war, zieht das taktische Foul gegen Brobbey.

Die Niederlande drängen auf das zweite Tor

22. Minute: Ein Tor für die Niederlande liegt hier in der Luft. Erst blockt Tah einen Schuss von Brobbey, dann verzieht Simons und setzt den Ball neben den Kasten.

21. Minute: Eine Ecke der Adlerträger führt beinahe zum 2:0! Gravenberch schlägt einen Zuckerpass über das halbe Feld zu Simons, der wie schon Reijnders beim 1:0 frei auf ter Stegen zuläuft. Diesmal ist der deutsche Keeper aber da und wehrt ins Toraus ab.

19. Minute: Inzwischen hat sich die deutsche Nationalmannschaft ein bisschen in der niederländischen Hälfte festgesetzt, kann daraus aber noch kein Kapital schlagen.

17. Minute: Nächster Versuch der DFB-Auswahl, nach vorne zu spielen, doch die Flanke von David Raum wird abgeblockt.

14. Minute: Beim fälligen Freistoß wird es dann brandgefährlich! Xavi führt selbst aus und findet den Kopf von Dumfries, der völlig frei zum Abschluss kommt. Die Deutschen haben Glück, dass er den Ball neben den Kasten setzt.

Denzel Dumfries köpft zum Glück für die Deutschen rechts neben das Tor. © Federico Gambarini/dpa

13. Minute: Die erste Verwarnung der Partie geht nach Deutschland, der Referee zeigt Nico Schlotterbeck den Gelben Karton für ein Foul an Xavi Simons. Dabei hatte Schlotterbeck noch versucht, zurückzuziehen, als der Leipziger den Kontakt im Vorbeigehen suchte.

10. Minute: Langsam kommt die DFB-Elf im Spiel an und kann ihren ersten gefährlichen Torschuss aufweisen. Nach Vorarbeit von Wirtz schließt Havertz von halbrechts ab, setzt den Ball aber knapp rechts daneben. Da Verbruggen aber dran war, gibt es Ecke.

8. Minute: Die erste Aktion der Deutschen: Wirtz wird geschickt, will den Ball am Strafraum über Keeper Verbruggen lupfen, doch der bleibt stehen und fängt das Leder mit der Brust ab.

6. Minute: Die deutsche Nationalmannschaft reagiert mit Härte auf den frühen Rückstand. Tah begeht bereits sein drittes Foul und wird von Massa zur Brust genommen.

Deutschland liegt schon nach zwei Minuten hinten

2. Minute: Mit dem ersten Schuss der Partie geht die Niederlande in Führung! Die deutsche Verteidigung pennt komplett, sodass Gravenberch entspannt auf Reijnders durchstecken kann, der dann alleine auf ter Stegen zuläuft und an ihm vorbei einschiebt.

2. Minute: Horror-Start für die DFB-Elf! Schon nach weniger als zwei Minuten liegt Deutschland hinten.

Erster Schuss, erster Treffer: Reijnders bringt die Niederlande in Führung. © Federico Gambarini/dpa

1. Minute: Davide Massa gibt das Spiel frei, der Ball in Amsterdam rollt!

20.41 Uhr: Die Spieler kommen aus dem Tunnel und machen sich bereit, die Nationalhymnen zu singen.

20.30 Uhr: Julian Nagelsmann sieht gute Chancen für Deutschland

Vor Spielbeginn hob Bundestrainer Julian Nagelsmann am RTL-Mikrofon die Qualitäten der Niederländer hervor. "Sie haben gute Eins-gegen-Eins-Spieler, sind extrem gefährlich in Umschaltsituationen", sagte der 37-Jährige, entsprechend dürfte man ihnen nicht viel Raum geben. Er zeigte sich zuversichtlich, was die Chancen der Deutschen angeht: "Wenn wir das hinkriegen, glaube ich, werden wir eine gute Haltung zum Spiel haben und auch gewinnen." Zum Einsatz von Deniz Undav erklärte der Nationaltrainer, man habe natürlich überlegt, Havertz nach vorne zu ziehen. "Aber wir haben ihn schon bewusst jetzt da gelassen", sagte Nagelsmann. Undav sei gegen körperlich starke Niederländer der richtige Spielertyp. Er erwarte einen besonderen Abend in Amsterdam: "Jetzt hier in Amsterdam ist ein besonderes Stadion mit einem besonderen Namen und ein Duell mit großen geschichtsträchtigen Partien. Ich glaube, es gibt viel her und wird ein spannender Abend."

Julian Nagelsmann sieht gegen die Niederlangute Chancen für Deutschland. © Federico Gambarini/dpa

20.17 Uhr: Erstes Deutschland-Spiel für Schiedsrichter Davide Massa

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Italiener Davide Massa (43). Ein Spiel der Deutschen hat Massa noch nicht gepfiffen, einige Spieler dürften den Italiener aber trotzdem kennen: Er leitete vergangene Saison unter anderem ein Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul als auch das 1:1 von RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid, wo er mit fragwürdigen Entscheidungen auffiel.

Davide Massa (43) leitet die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden. © GLYN KIRK / AFP

20 Uhr: Die Aufstellung der Niederlande ist da

Ähnlich wie sein Kollege setzt auch Ronald Koeman auf Kontinuität. Im Vergleich zum 5:2-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina wechselt er nur Stürmer Joshua Zirkzee (23) für Brian Brobbey (22) aus. Mit dem Leipziger Xavi Simons (21) steht nur ein Bundesliga-Spieler in der Oranje-Startelf.

19.45 Uhr: Diese Elf schickt Julian Nagelsmann ins Rennen

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da! Julian Nagelsmann vertraut größtenteils auf die Elf, die gegen Ungarn abgeliefert hat. Doch anstatt Kai Havertz für den verletzten Niclas Füllkrug ins Sturmzentrum zu stellen, gibt er einem Startelf-Debütanten die Chance, sich zu zeigen: Der Stuttgarter Deniz Undav (28) kommt zu seinem vierten DFB-Einsatz, dem ersten von Beginn an. Ansonsten hält Nagelsmann es mit der Weisheit "Never Change a Winning Team".

Deniz Undav (28) gibt gegen die Niederlande sein Startelf-Debüt. © Christian Charisius/dpa

19.05 Uhr: Julian Nagelsmann will nach 5:0-Erfolg wenig ändern

Einmal muss der Bundestrainer durch den Ausfall von Niclas Füllkrug gezwungenermaßen wechseln, doch ansonsten will er nicht viel an seiner Erfolgself herumdoktern. "Es hat gut funktioniert gegen Ungarn", sagte Julian Nagelsmann auf der Abschluss-Pressekonferenz am gestrigen Montag, er habe nicht vor, große taktische oder personelle Änderungen vorzunehmen. Neben Kai Havertz, der für Füllkrug ins Sturmzentrum rücken dürfte und dabei selbst von Maximilian Beier (21) ersetzt werden könnte, liegt der wahrscheinlichste Ort für einen Wechsel im zentralen Mittelfeld: Hier könnte Aleksandar Pavlovic (20) zu seinem Startelf-Debüt kommen.

Aleksandar Pavlovic (20, r.) könnte gegen die Niederlande das Startelf-Debüt winken. © Federico Gambarini/dpa

17.55 Uhr: Stunk bei den Niederlanden vor Duell mit Deutschland

Während beim DFB-Team aktuell die Stimmung innerhalb der Mannschaft immer wieder hochgelobt wird, sieht es bei den Niederlanden etwas anders aus. Denn am Sonntag, also am Tag nach dem 5:2-Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina kam es im Training der Elftal zum dicken Streit. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst (32) geriet mit Jurriën Timber (23) so schwer aneinander, dass Bondscoach Ronald Koeman (61) eingreifen musste. Daraufhin verließ Weghorst das Training wohl umgehend nach Ende der Einheit, schmiss sein Trikot auf den Boden und düste vom Trainingsplatz, während der Rest der Mannschaft noch versammelt war. Ein schlechtes Omen für das Spiel gegen die DFB-Auswahl?

Bondscoach Ronald Koeman (61) hat im Moment mit internem Zoff zu kämpfen. Wirkt sich das auf das Spiel gegen Deutschland aus? © Bernd Thissen/dpa

16.55 Uhr: Deutschland zuletzt mit guten Erinnerungen an die Niederlande

Zwar ist der heutige Gegner aus den Niederlanden nominell der größte Konkurrent der Deutschen um den ersten Platz der gemeinsamen Nations-League-Gruppe, doch das letzte Duell der beiden Teams gibt Hoffnung! Der

Der 2:1-Erfolg im März war der Beginn der Wiederauferstehung der deutschen Nationalmannschaft, zum ersten Mal dröhnte die neue Torhymne "Major Tom" aus den Stadionlautsprechern, die Euphorie vor der Heim-EM wurde geweckt und zudem zum ersten Mal die inzwischen legendären pinken Trikots auf dem Platz getragen. Auch insgesamt ist die Bilanz zwischen beiden Mannschaften auf deutscher Seite: Von 46 Partien gingen 17 ans DFB-Team, zwölf an die Elftal, 17 endeten unentschieden.

Das letzte Duell mit der niederländischen Nationalmannschaft endete mit schwarz-rot-goldenem Jubel. © Federico Gambarini/dpa

16 Uhr: Julian Nagelsmann muss auf Niclas Füllkrug verzichten

Niclas Füllkrug (31), der gegen Ungarn noch in der Startelf gestanden hatte, muss gegen die Niederlande verletzt passen. © Federico Gambarini/dpa