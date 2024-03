Zweiter Sieg im EM-Jahr: Millimeter-Treffer von Füllkrug lässt DFB-Elf jubeln!

Einen Blind-Freistoß aus dem Halbfeld köpft de Ligt von rechts in die Mitte, wo Gündogan gerade so noch vor Malen klären kann.

Die DFB-Auswahl hat sich gut vom frühen Schock erholt und ist nun näher dran am zweiten Treffer!

Nach dem Rückstand steckte die Nagelsmann-Truppe den Kopf keinesfalls in den Sand, sondern nahm stattdessen das Heft des Handelns in die Hand. Mit viel Ballbesitz geht es seitdem in Richtung des Kastens von Youngster Bart Verbruggen, was mit den wunderschönen Ausgleich von Mittelstädt auch rasch belohnt wurde.

Danach blieb der Gastgeber giftiger und schnürte Oranje hinten ein, einzig der nächste Torerfolg fehlt noch. Auf der anderen Seite wirkt die Elftal im letzten Drittel weiterhin gefährlich, gelangt dort glücklicherweise aber nur selten hin.