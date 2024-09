Tor-Rausch bei Deutschland-Gala! Musiala und Wirtz zerlegen Ungarn

Vor dem Spiel gegen Ungarn sprach Julian Nagelsmann am ZDF-Mikrofon über...

...die Zäsur nach der EM:

"Die finde ich aktuell noch gar nicht so groß. Natürlich haben wir klare Säulen verloren, vor allem in Sachen Erfahrung", so der 37-Jährige. "Am Ende finde ich, ist es immer auch eine große Chance für das Trainerteam aber auch die Mannschaft. Wir schauen nach vorne und sind guter Dinge, dass es auch gut weitergeht."

...zu Toni Kroos:

"Vor der EM, als ich ihn zurückgeholt habe, haben sich viele gefragt, ob das eine gute Idee sei. Dann hat er eine gute EM gespielt und jetzt fragen Leute, ob wir ihn ersetzen können. Das finde ich ein bisschen skurril. Wir haben viele Typen, die ähnliche Spielertypen sind."

...zur Bedeutung der Nations League:

"Das ist das erste wichtige Spiel, wenn man bei der WM-Quali und dann bei der WM eine gute Rolle spielen will. Wir müssen uns finden und da zählt jedes Spiel dazu", so Nagelsmann. "Spanien hat das glaube ich sehr gut gemacht, auch wie sie den Sieg in der Nations League gefeiert haben, das war für sie kein La-Paloma-Turnier."