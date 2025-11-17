Sechs-Tore-Gala gegen Slowakei! Deutschland ballert sich zur WM-Teilnahme

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Von Ivan Simovic

Leipzig - Es ist geschafft: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Am Montagabend setzte sich das DFB-Team auf beeindruckende Art und Weise gegen die Slowakei durch, löste damit das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada. Den Auftakt einer furiosen Sechs-Tore-Gala machte dabei Nick Woltemade mit dem 1:0 (18. Spielminute). Dank Serge Gnabry (29.) und Leroy Sané (36. und 41.) machten die Hausherren schon vor der Pause dann alles klar. Nach dem Seitenwechsel ließen die Mannen von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nach, legten mit Ridle Baku (67.) und Assan Ouedraogo (79.) vor 40.120 Zuschauern noch einmal nach - und gewannen am Ende gegen chancenlose Gäste mehr als verdient mit 6:0.

TAG24 berichtet im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

22.38 Uhr: Schluss in Leipzig! Deutschland sichert sich direktes WM-Ticket

Abpfiff, das Spiel ist vorbei. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Endstand: Deutschland - Slowakei 6:0 (4:0) Torschützen: Nick Woltemade 1:0 (19. Minute), Serge Gnabry 2:0 (29.), Leroy Sané 3:0 (36./41.), Ridle Baku (67.), Assan Ouedraogo 6:0 (77.)

85. Minute: Jetzt probiert es auch mal Mnemacha mit einem Distanz-Hammer. Das Leder zischt jedoch rechts am Kasten der Slowaken vorbei ins Aus.

84. Minute: Diesmal wird Sané von Ouedraogo bedient. Doch dessen Schuss im Strafraum findet nicht das Tor, wird stattdessen abgefälscht.

81. Minute: Der letzte Wechsel im Spiel. Slowakei-Routinier Pekarik ersetzt Duris.

79. Minute: 6:0! Deutschland demontiert überforderte Slowaken

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Doppeltorschütze Sané tänzelt sich in die Box, legt per hacke ab für Ouedraogo, der aus etwa neun Metern zum 6:0 einnetzt.

Lässt sich für seinen Treffer gegen die Slowakei feiern: DFB-Profi Assan Ouedraogo (19, 2.v.l.). © Robert Michael/dpa

77. Minute: Nächster Wechsel auf Seiten der Hausherren! Wirtz muss runter, Ouedraogo darf rein.

75. Minute: Kurz darauf ist der Dubravka erneut gefordert, wehrt einen Schuss von Goretzka aus rund 15 Metern zur Seite ab.

74. Minute: Nmecha zieht links vor dem Strafraum einfach mal ab. Doch der slowakische Torhüter bleibt diesmal der Sieger, kann parieren.

72. Minute: Nagelsmann nimmt noch einen Wechsel vor und gibt Raum vorzeitig Arbeitsschluss. Ersetzt wird der RB-Akteur von Brown.

70. Minute: Deutschlands Thiaw sieht für ein taktisches Foul an Bobcek die Gelbe Karte.



68. Minute: Die Gastgeber wechseln ein weiteres Mal. Für Strelec kommt Bobcek ins Spiel.

67. Minute: 5:0 für Deutschland!

Nun darf auch der Joker! Woltemade tänzelt sich im Sechzehner an Skriniar vorbei, legt quer auf Gnabry, der wiederum auf Baku ablegt. Nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung krönt der RB-Akteur das Kombinationsspiel der DFB-Mannschaft mit seinem Treffer zum 5:0.

63. Minute: Doppelwechsel bei den Hausherren. Schlotterbeck und Kimmich dürfen runter, für sie kommen Thiaw und Baku.

61. Minute: Die Partie flacht aktuell ein wenig ab. Das DFB-Team, das im ersten Durchgang ordentlich aufs Gaspedal drückte, lässt die Abwehrreihe der Slowaken nun etwas durchschnaufen.

57. Minute: Die Gäste finden weiterhin kein Mittel, um die deutsche Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.



55. Minute: Raum versucht es mit einem Abschluss aus der Distanz. Dubravka ist allerdings zur Stelle, hat den Ball sicher.

52. Minute: Den fälligen Freistoß aus etwa acht Metern legt Kimmich auf Sané ab, der das Leder in die Slowakei-Mauer hämmert. Kein Tor.

48. Minute: Indirekter Freistoß für Deutschland

Die Slowaken spielen den Ball durch die eigenen Reihen, ehe Lobotka von Waltemade unter Druck gesetzt wird - und den Ball dann zum eigenen Keeper zurückspitzelt. Dieser nimmt dier Kugel in die Hand, indirekter Freistoß für das DFB-Team.

46. Minute: Die Gastgeber nehmen derweil zwei personelle Änderungen vor. Schranz und Satka ersetzen Gyömber sowie Duda.

46. Minute: Zu Beginn der zweiten Hälfte nimmt Nagelsmann einen Wechsel vor. Pavlovic geht vom Platz, für ihn kommt Nmecha neu in die Partie.

46. Minute: Beginn der zweiten Hälfte

Weiter geht's! Der zweite Durchgang läuft.

21. 34 Uhr: Halbzeit in Leipzig

Was für eine Gala-Vorstellung! Zur Halbzeit führt die deutsche Mannschaft mit 4:0. Und die ist mehr als verdient. Die Deutschen starteten engagiert, ließen die Kugel munter laufen und setzten die Slowakei von der ersten Minute unter Druck. Die Gäste wirkten hingegen gehemmt und ideenlos gegen das freudige, schnelle Offensiv-Spiel der Hausherren.

45. Minute: Zwei Minuten packt das Unparteiischen-Gespann noch einmal obendrauf.

41. Minute: Vier-Tore-Führung für Deutschland!

Der nächste Treffer für das DFB-Team: 4:0! Die Slowaken vertändeln die Kugel im Spielaufbau, sodass die deutsche Mannschaft nach der Balleroberungen blitzschnell umschaltet. Wirtz ist es dann am Ende, der eine Flanke von links in den Strafraum schlägt, wo Sané goldrichtig steht und verwandelt.

Leroy Sané (29, r.) trifft zum 4:0 für das DFB-Team. © Christian Charisius/dpa

36. Minute: 3:0! DFB-Team voll auf WM-Kurs

Tor Nummer drei - und erneut dürfen die deutschen Fans jubeln! Wirtz spielt auf Höhe der Mittellinie einen perfekten Steiplass auf den in Richtung Sechzehner sprintenden Sané. Im slowakischen Sechzehner angekommen bleibt der Galatasaray-Star eiskalt, vollendet zum 3:0. So einfach kann Fußball sein, Chapeau.

33. Minute: Sané kann sich nur mit einem Foul behelfen, bringt Sauer zu Fall. Freistoß für die Slowaken, der jedoch nichts einbringt.

29. Minute: Gnabry erhöht auf 2:0!

2:0 für Deutschland! Goretzka beweist Köpfchen, spielt die Kugel gekonnt in die Schnittstelle zu Gnabry, der alleine vor Dobravka auftaucht und mühelos einschiebt.

24. Minute: Gnabry kommt nach einem Sané-Zuspiel zum Schuss. Dessen Versuch aus rund 15 Metern fliegt jedoch am Kasten der Slowaken vorbei.



22. Minute: Beinahe der Blitz-Ausgleich! Hanckos Schuss wird zunächst von Raum geblockt, ehe der Ball vor die Füße von Duris landet. Aus rund sieben Metern schiebt er den Ball in Richtung linkeres unteres Toreck, zieht dabei allerdings im Duell mit DFB-Keeper Baumann den Kürzeren. Der Schlussmann taucht ab, lenkt das Leder am Pfosten vorbei ins Aus.

19. Minute: Woltemade bringt Deutschland in Führung!

Tor für die deutsche Nationalmannschaft! Kimmich schlägt unbedrängt eine präzise Flanke ins Zentrum. Im Fünfer kommt Woltemade recht freistehend zum Kopfball, drückt das Leder mühelos zum 1:0 über die Linie.

Deutschlands Nick Woltemade (23) bejubelt sein Tor zum 1:0. © Robert Michael/dpa

15. Minute: Die Anfangsphase gehört eindeutig der deutschen Mannschaft. Die Mannen von Bundestrainer Nagelsmann dominieren das Geschehen, lassen den Ball munter zirkulieren und spielen sich immer wieder aufs Neue gefährlich nach vorne. Die Slowaken dagegen ziehen sich sehr weit zurück, lauern vorerst lediglich auf Umschaltmomente.

11. Minute: DFB-Kapitän Kimmich versucht es mit einem gefühlvollen Heber in den Strafraum, wo Goretzka die Kugel aber nicht verwertet bekommt.

9. Minute: Und da hätte es doch tatsächlich fast geklingelt! Bei einer Ecke von Raum kommt Schlotterbeck zum Abschluss, setzt den Ball aber in Rückenlage über den Kasten.

7. Minute: Raum hat auf der linken Seite viel Platz und schlägt einen Ball in den Fünfmeterraum. Dessen Hereingabe findet allerdings keinen Abnehmer.

4. Minute: Die erste Chance gehört der DFB-Mannschaft! Nach einer Wirtz-Flanke von links versucht es Gnabry mit einem Kopfball. Der Bayern-Angreifer bekommt allerdings nicht genug Druck hinter die Kugel, sodass der diese keine Gefahr birgt und von Schlussmann Dubravka locker aufgenommen werden kann.