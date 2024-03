Sie starteten sogar Petition: Diesen Hit wollen Deutschland-Fans als Tor-Hymne!

Frankfurt am Main - Vor einigen Wochen wäre das kaum für möglich gehalten worden, doch der 2:0-Erfolg gegen Frankreich entfachte in Deutschland eine neue Euphorie rund um die Nationalmannschaft. Was noch fehlt, um Tore wie das Rekord-Tor von Florian Wirtz (20) auch bei der Heim-EM zu feiern? Richtig, eine passende Torhymne!