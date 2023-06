U17 trumpft bei EM auf! Deutschland holt Titel im Elfmeterschießen

Vor dem Endspiel gegen Frankreich gab es das obligatorische Mannschaftsfoto der DFB-Junioren. © Marton Monus/dpa

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück setzte sich am Freitag in Budapest in einem spannenden Finale mit 5:4 (0:0) im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Frankreich durch.

Torhüter Max Schmitt vom FC Bayern hielt einen Versuch, Assan Ouedraogo verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Den bislang einzigen Titel in dieser Altersklasse hatte Deutschland 2009 geholt, als die Auswahl um die späteren Weltmeister Götze und Shkodran Mustafi triumphierte.

Dreimal hatten die deutschen Junioren-Teams anschließend das U17-Endspiel verloren, zuletzt 2015 mit 1:4 gegen Frankreich. Dieses Mal reichte es zum zweiten Titel.

Für die Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes war es die Krönung eines absolut dominanten Turniers.

Die Vorrunde beendet die Mannschaft mit drei Siegen und 10:1 Toren - darunter ein 3:1 gegen Frankreich.