"Wahnsinnsbestätigung": Hummels meldet sich nach DFB-Rückkehr zu Wort

Dortmund - Die Freude dürfte riesig gewesen sein: Mats Hummels (34) ist zurück bei der deutschen Nationalmannschaft . Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (46) berief den Innenverteidiger erstmals seit der EM 2021 wieder in den Kader des DFB . Nach seiner Nominierung meldete sich der Dortmunder bei seinen Fans zu Wort.

Der BVB-Profi hatte in der gesamten Amtszeit von Hansi Flick (58) keine Chance auf einen Auftritt im Deutschland-Trikot erhalten, nun kann der 76-malige Nationalspieler seine Geschichte mit dem Adler auf der Brust fortschreiben.

"Es ist wirklich eine richtig schöne Bestätigung für das, was ich auf dem Platz mache und dafür mache, dass das auf dem Platz noch so funktioniert", frohlockte der DFB-Rückkehrer und bedankte sich erneut bei seinen Anhängern.

Dass er so eine positive Resonanz erhalten habe, nannte Hummels eine "Wahnsinnsbestätigung".

"Ich wollte einmal wirklich Danke sagen für die ganzen Nachrichten, die ich kriege, dass ich wieder beim DFB dabei bin", sagte der 34-Jährige in seiner Instagram-Story und zeigte sich erfreut darüber, "wie viele Menschen sich da ehrlich und authentisch für mich freuen."

Zuletzt durfte Mats Hummels (34) 2021 bei der WM für Deutschland auflaufen. Die DFB-Auswahl scheiterte im Achtelfinale an England. © Christian Charisius/dpa

Das Gefühl, ausgebootet zu werden, kannte Hummels bereits zuvor: Schon 2018 war er nach dem Vorrunden-Aus bei der WM aussortiert worden, Jogi Löw (63) holte ihn allerdings für die EM 2021 noch einmal zurück.

Löws Nachfolger Flick hingegen ignorierte den Routinier trotz mangelnder Alternativen in der Abwehr komplett: Monatelang hatten Fans und Experten Hummels Rückkehr zum DFB gefordert, der Anfang September entlassene Flick blieb jedoch bei seiner Entscheidung.

Mit seiner Einberufung setzte Julian Nagelsmann hingegen das klare Zeichen, dass er im Hinblick auf die Heim-EM 2024 auf den 34-Jährigen setzt.

Mit Borussia Dortmund tritt Hummels am heutigen Samstagnachmittag noch gegen Union Berlin an, bevor er dann am Montag zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder zu einer Länderspielreise aufbrechen kann.