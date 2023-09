Wieso eigentlich erst jetzt? Das ist Flicks Debüt-Oldie!

Mit 27 Treffern ist er der viertbeste deutsche Torschütze in der Geschichte der englischen Premier League sowie der erfolgreichste Goalgetter in der Oberhaus-Historie der "Seagulls".

In Deutschland spielte sich Pascal Groß (32) beim FC Ingolstadt ins Rampenlicht. © Armin Weigel/dpa

Der große Durchbruch blieb allerdings vorerst aus, stattdessen heuerte das schmächtige Talent ohne wirklich angestammte Position beim Karlsruher SC in der 2. Liga an.

Schon damals kristallisierte sich sein Gespür für Spielsituationen und ein gewisses Geschick beim ruhenden Ball heraus, weshalb er dem Unterhaus nach dem KSC-Abstieg 2012 erhalten blieb und zum FC Ingolstadt wechselte.

In der Autostadt etablierte sich Groß endgültig im Profifußball und bestach in der Aufstiegssaison 2014/15 mit überragenden 23 Assists. Seine Qualitäten und elf Scorerpunkte konnten die Schanzer zwar anschließend nicht in der Bundesliga halten, doch an der Südküste Engalnds hatte ein frischgebackener PL-Aufsteiger genau hingeschaut.

"Die wussten alles", sagte der Mittelfeldmann 2019 im Interview mit Transfermarkt. Tatsächlich ist Brighton auf der Insel für sein ausgezeichnetes und modernes Scouting nach dem "Moneyball-Prinzip" - also einer intensiven statistischen Auswertung - bekannt.

Die Analyse sollte sich lohnen, denn der eher unbekannte Neuzugang schlug in der Folge voll ein und gehörte seitdem permanent zur erweiterten Stammelf. Dabei fällt Groß jedoch nicht unbedingt mit einer extravaganten Spielweise auf.