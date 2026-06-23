23.06.2026 10:09 WM-Klartext von Tommi Schmitt und Christoph Kramer: Jetzt mischen sie sich in Debatte um Deniz Undav ein

Tommi Schmitt und Christoph Kramer haben im Podcast "Copa TS - WM Spezial" über Deniz Undav gesprochen. Gehört der Stürmer wirklich in die erste Elf?

Von Maurice Hossinger

Köln/Toronto - Die deutschen Auftritte bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sind weiterhin DAS sportliche Gesprächsthema. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1) diskutieren auch Tommi Schmitt (37) und Christoph Kramer (35) über eine ganz bestimmte Sache.

Ex-Profi Christoph Kramer (35, Foto) bespricht während der WM alle relevanten Themen mit Podcaster Tommi Schmitt (37). © Christian Charisius/dpa Sechs Punkte aus zwei Gruppenspielen - das ist der DFB-Elf zuletzt vor 20 Jahren bei der WM im eigenen Land gelungen. Dass das aktuell so ist, liegt vor allem an ihm: Deniz Undav (29)! Mit seinem Doppelpack brachte der Stürmer vom VfB Stuttgart die Nationalmannschaft auf Kurs Gruppensieg und Sechzehntelfinale. Ähnlich wie so viele hat auch Christoph Kramer - Weltmeister von 2014 - im Gespräch mit Moderator Tommi Schmitt seine eigene Haltung zur Debatte um den Angreifer. Deutsche Nationalmannschaft Deutschland gelingt Kantersieg gegen Finnland: Die Offensive ist schon in WM-Form "Zur Personalie Deniz Undav: Es macht etwas mit der deutschen Mannschaft, wenn du weißt: 'Ah, der Deniz kommt jetzt rein.' Deswegen ist er für mich als Joker viel wertvoller als in der Startelf", erklärt der Ex-Profi von Borussia Mönchengladbach in der neuen Ausgabe von "Copa TS - WM Spezial". Statt den dreifachen WM-Torschützen von Beginn an von der Leine zu lassen, glaubt der Buchautor vielmehr an den mentalen Vorteil als Joker.

Deniz Undav (29) avancierte mit seinem Doppelpack gegen die Elfenbeinküste zum Matchwinner der DFB-Elf. © Christian Charisius/dpa

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