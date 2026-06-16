Live im TV! Klopp entschuldigt sich bei Nagelsmann: "Hätte mir aufs Maul hauen können"

Houston (USA) - Kurz vorm Start der Fußball-WM 2026 hatte Jürgen Klopp (58) mit einem einzigen Wort über Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) für jede Menge Wirbel gesorgt, am Sonntag entschuldigte sich der Experte in Diensten von Magenta TV nach dem grandiosen Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao mit drastischen Worten: "Ich hätte mir aufs Maul hauen können", so Klopp.

Im Interview nach dem deutschen Sieg entschuldigt sich Jürgen Klopp (58, M.) bei Bundestrainer Julian Nagelsmann (38, l.). © IMAGO / Matthias Koch

Was war passiert? In einem Vorbericht vor wenigen Tagen hatten Johannes B. Kerner (61), Experte Thomas Müller (36) und Klopp über die mögliche deutsche Aufstellung philosophiert. Plötzlich rutschte Jürgen Klopp dann der Satz heraus: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf, noch - noch!"

Dieser eine Satz sorgte im Anschluss für Riesenwirbel, nun wurde das Aufeinandertreffen der beiden nach dem Spiel bei Magenta TV mit Spannung erwartet.

Nachdem der 7:1-Sieg inhaltlich analysiert war und Kerner schon fast das Interview beenden wollte, ergriff Klopp das Wort. "Ich muss noch eines sagen, die Zeit müssen wir noch haben. Weil wir viel über das Team gesprochen haben. Thomas und ich fühlen uns auch als Part des Teams, inoffiziell, absolut, aber wir sind auf Eurer Seite", begann er und fügte an:

"Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden, das ist 'noch', ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und ich war im Fernsehen. Es ist mir flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz", sagte Klopp und schaute Nagelsmann dabei an, der leicht zu lächeln begann.