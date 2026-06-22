Super-Joker Deniz Undav schießt Deutschland bei der WM zum Sieg und in die K.-o.-Runde
Toronto (Kanada) - Dieser Mann ist einfach unglaublich! Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Joker-Toren ins Sechzehntelfinale der WM 2026 geschossen. Dank seiner beiden Treffer siegte die DFB-Elf in Toronto mit 2:1 (0:1) gegen die Elfenbeinküste.
Zunächst hatte der Ivorer Franck Kessié sein Land mit 1:0 (30. Minute) in Führung gebracht. Die erste Hälfte war auch aufgrund zweier (zurecht) nicht gegebener Tore für Deutschland bitter. Zudem musste Nico Schlotterbeck zur Halbzeit verletzt raus, für ihn kam Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung.
In der zweiten Hälfte tat sich Deutschland lange Zeit extrem schwer, bis Bundestrainer Julian Nagelsmann dreimal wechselte und nicht nur Deniz Undav, sondern auch Nadiem Amiri und Jamie Leweling brachte. Die Drei sorgten für enorm frischen Wind und der Stuttgarter Undav zeigte wieder seinen unfassbaren Torriecher und netzte zweimal zum Sieg ein.
Trotz des Erfolgs hat die DFB-Elf noch viel Verbesserungspotenzial, doch dieser späte Sieg dürfte für die Moral und den Zusammenhalt der Mannschaft unbezahlbar sein. Sollte Ecuador im Spiel gegen Curaçao nicht siegen, steht Deutschland sogar schon als Gruppensieger fest.
Endstand:
Deutschland - Elfenbeinküste 2:1
0:1 Franck Kessié (30. Minute), 1:1 Deniz Undav (68. Minute), 2:1 Deniz Undav (90.+4)
Wir berichteten für Euch im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.
0.51 Uhr: Deniz Undav ist "Man of the Match"
Kein Wunder, Doppel-Torschütze Deniz Undav ist "Man of the Match" geworden und hat den Pokal von Deutschland Eishockey-Star Leon Draisaitl bekommen, der ebenfalls im Stadion weilte.
0.49 Uhr: Das sagt Super-Joker Deniz Undav nach dem Spiel
Deniz Undav: "Das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben. Ich glaube wir haben nach dem Gegentor eine Schippe draufgelegt. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit viel Druck aufs Tor gemacht. Es war klar, dass vielleicht irgendwann das Tor fällt. Für mich selber war es klar, wenn ich reinkomme, ich werde den Ball wahrscheinlich bekommen und den muss ich halt direkt nutzen. Dass es direkt mit der ersten Aktion geklappt hat, hat glaube ich das Momentum nochmal gedreht. Dann war es Dauerdruck und natürlich ist die Elfenbeinküste sehr stark in den Umschaltsituationen, da mussten wir ein paar Mal richtig zulangen, haben ein paar Mal vielleicht Glück gehabt, dass sie den Ball nicht richtig getroffen haben und ich glaube am Ende hat das 2:1 perfekt gepasst.
Deniz Undav über Nadiem Amiri, mit dem er vor der Einwechslung schon seinen Treffer absprach: "Ich habe ihm das vor dem Spiel schon gesagt. Ich habe schon seit zwei Tagen das Gefühl, dass wir ihn heute brauchen und das hat er direkt gezeigt, als er dann die Flanke gemacht hat und ich das 1:1 mache. Es klappt gerade vieles, ich nehme den Flow und den Lauf mit und versuche das einfach nur zu genießen. Durch die Rückendeckung, die ich von der Mannschaft habe, vom Trainerteam, das macht es mir auch einfach."
Deniz Undav über seine Jokerrolle: "Wir haben ein gemeinsames Ziel und wenn das gerade so gut funktioniert... Es liegt am Bundestrainer, er trifft die Entscheidungen, und ich glaube es ist nur wichtig für ihn und auch die Spieler, die von der Bank kommen, und die, die spielen, dass sie sehen, dass jeder, der reinkommt, Akzente setzen kann, das Spiel ändern kann. Das haben wir heute gezeigt, wieder mal, mit meiner Person zum Beispiel, Nadiem, Toni, der reingekommen ist, er hat es überragend gemacht. Jamie hat viel Alarm gemacht und das ist wichtig für uns. Wir brauchen jeden Einzelnen."
Deniz Undav über die Wichtigkeit des Erfolgs: "Es gibt uns auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein fürs nächste Spiel. Diese Spiele zu ziehen, ist sehr, sehr wichtig für das Gefühl und ich hoffe, dass wir ein gutes Gefühl haben werden."
Deniz Undav, der gern Döner isst, über die kulinarische Belohnung nach dem Spiel: "Nein, leider nicht, ich weiß leider noch nicht, was es zu essen gibt, wahrscheinlich Nudeln, da muss ich jetzt durch."
0.32 Uhr: Das sagt Julian Nagelsmann nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste
Julian Nagelsmann: "Wir sind mit Rückschlägen gut umgegangen, die ersten fünf Minuten haben wir ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, danach waren wir eigentlich sehr gut drin. Wir haben es gut gemacht, nur der Punch im Sechzehner hat gefehlt. Dann kassieren wir den Rückstand, eigentlich aus einer relativ simplen Aktion, wo wir eigentlich gut aus der Mitte sichern. In der zweiten Halbzeit wurden wir immer besser, dann bin ich schon sehr stolz auf die Spieler, die reingekommen sind. Nicht nur Deniz, der es natürlich super gemacht hat, Nadiem mit der Flanke, auch Jamie hatte eine unfassbar wichtige Situation, wo er verteidigt, wenn er da nicht mitgeht, dann kann's scheppern zum 2:1 für die. Also alle haben das sehr, sehr gut gemacht."
Julian Nagelsmann zu Leroy Sané: "Eigentlich gut, er hat wieder viel probiert, wieder viel gemacht, man muss immer so die Spielertypen sehen in Verbindung mit dem Rasen, der ist furztrocken. Es ist schwierig manchmal auf dem Geläuf, wenn es so trocken ist, er hat viel probiert und auch in der Defensive war er in der ersten Halbzeit brutal fleißig, hat alles geschlossen, hat in den ersten zehn Minuten drei Laufduelle nach hinten gewonnen. Wir haben einfach entschieden, Jamie nochmal für mehr Frische reinzubringen, weil das Spiel offener wurde, beide wollten gewinnen."
Julian Nagelsmann zu Deniz Undav und seiner Jokerrolle: "Ist doch top für ihn gerade. Viel mehr Decider zu sein bei einer WM gerade als er, kann man ja gar nicht sein."
0.15 Uhr: Deniz Undav ist jetzt der Top-Scorer des Turniers
Mit drei Toren und zwei Assists stellt Deniz Undav gerade sogar einen Lionel Messi in den Schatten. Er ist jetzt aktuell der Top-Scorer der WM 2026.
0.13 Uhr: Das sagt Jonathan Tah nach dem Spiel
Jonathan Tah sagt nach dem Spiel: "Siegermentalität, Teamgeist, genau das, was man braucht, um in einem Turnier erfolgreich zu sein. Wir haben nicht aufgegeben, wir wussten, dass wir den Gegner irgendwann müde machen. Deniz muss man heute einfach hervorheben. Wie er heute wieder reingekommen ist, überragend. Er lässt sich nicht so viel von außen ablenken, sondern er fokussiert sich auf die Aufgabe. In der Halbzeit pusht er das Team, wenn er aufs Feld kommt, pusht er das Team. Ich würde gar nicht sagen, dass wir so große Probleme hatten. Man darf den Gegner nicht kleinreden, das waren Spieler, die auf internationalem Top-Niveau spielen."
0 Uhr: Und dann ist das Spiel vorbei. Deutschland zieht dank der Tore von Deniz Undav ins Sechzehntelfinale der WM ein.
Deniz Undav macht auch das 2:1 für Deutschland
90.+4: NICHT ZU FASSEN! Deniz Undav macht hier auch das 2:1 und veredelt damit seinen Joker-Einsatz nach dem 1:1-Ausgleich. Felix Nmecha passt direkt durch die offene Mitte, Undav nimmt den Ball an, dreht sich halb und netzt ein.
90.+1: Jetzt hat Amiri die Riesenchance, er wird bedient von Undav, steht zentral, bekommt aber nicht genug Druck hinter die Kugel. Noch fünf Minuten hat die DFB-Elf Zeit, hier noch das Siegtor zu schießen.
89. Minute: Ahhh, das darf nicht wahr sein! Nathaniel Brown schießt flach und scharf, doch Fofana kann den Ball noch am Tor vorbeilenken - bitter.
88. Minute: Ganz tief durchatmen! Nach einem bösen Schnitzer von Tah geht der eingewechselte Doué mit viel Tempo aufs deutsche Tor zu, passt auf die linke Seite, wo Goretzka den Schuss auf den Kasten von Manuel Neuer blocken kann.
86. Minute: Undav probiert es einfach mal aus der Distanz, Fofana kann den Ball abfangen.
Leon Goretzka kommt in der Schlussphase für Kai Havertz
85. Minute: Diomande geht raus, und auch die DFB-Elf wechselt. Für Havertz kommt Leon Goretzka.
82. Minute: Die Elfenbeinküste sucht nach Balleroberung immer wieder Diomande, doch aktuell kann die DFB-Elf den Leipziger stoppen, wenn auch etwas ungeniert per Foul durch Florian Wirtz. Für Singo ist das Spiel beendet.
80. Minute: Julian Nagelsmann ist völlig außer sich und steht sogar auf dem Rasen. Zuvor spielte Singo den Ball einfach ins Aus, ließ sich dann verletzt fallen. Die Ivorer sind jetzt kurzzeitig in Unterzahl.
75. Minute: Es geht weiter. Kann die DFB-Elf hier noch den Sieg klarmachen?
72. Minute: Jetzt ist wieder Trinkpause. Hoffentlich bringt die keinen Bruch ins deutsche Spiel, sondern geht es genauso verheißungsvoll weiter.
Deniz Undav macht das 1:1 für Deutschland gegen die Elfenbeinküste
68. Minute: Dieser Typ ist einfach unfassbar! Deutschland macht das 1:1 und wer trifft? Na klar, Deniz Undav vom VfB Stuttgart! Im Zusammenspiel mit dem ebenfalls eingewechselten Amiri, der den Pass von Undav zu ihm zurückgibt, knallt Undav das Leder Volley in die Maschen zum Ausgleich.
67. Minute: Und auch diese Ecke von Kimmich landet direkt bei Torhüter Fofana, der den Ball wegfaustet und sich jetzt vor Schmerzen am Boden krümmt. Nach kurzer Zeit steht er aber wieder.
66. Minute: Schon die achte Ecke nun für Deutschland, bislang konnte die DFB-Elf daraus kein Kapital schlagen.
65. Minute: Lewling zeigt bis jetzt die besten Impulse der drei Einwechsler, tunnelt seinen Gegenspieler, bei Torhüter Fofana ist aber Endstation.
63. Minute: Bitter! Nach einer Ecke von Kimmich kommt Havertz zum Kopfball, kann das Leder im Sprung aber nicht mehr aufs Tor lenken, so fliegt der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.
63. Minute: Die drei Neuen bringen gleich frischen Wind rein, es gibt Ecke für Deutschland.
Dreifachwechsel bei Deutschland: Jamie Leweling, Nadiem Amiri und Deniz Undav sind drin
60. Minute: Da ist der Dreifachwechsel bei Deutschland. Sané, Musiala und Pavlovic müssen raus, dafür kommen Leweling, Undav und Amiri.
59. Minute: Pavlovic versucht jetzt mal den Ball auf die Außen zu bringen, doch Sané kann sich im Dribbling nicht durchsetzen, der Ball kommt dann über Umwege zu Wirtz, der wenigstens eineEcke rausholt. Doch die tritt Kimmich direkt in die Arme von Torhüter Fofana.
57. Minute: Das deutsche Team findet einfach nicht so wirklich zu seinem Spiel. An der Seitenlinie bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Dreifachwechsel vor. Nadiem Amiri, Deniz Undav und Jamie Leweling sollen kommen.
51. Minute: Und die nächste Chance für die Elfenbeinküste. Inao Oulai zieht einfach ab aus der Mitte, der Ball zischt drüber. So wird's ganz schwer für Deutschland.
50. Minute: Im Moment ist der Ball bei den Deutschen recht schnell weg, jetzt kombinieren sich die Ivorer wieder durch, kommen durch den Torschützen zum 1:0, Kessié, wieder zum Abschluss, Neuer hat den Ball.
23.08 Uhr: Die zweite Hälfte läuft.
Für Nico Schlotterbeck geht es nicht weiter, Antonio Rüdiger kommt
23.07 Uhr: Bitter! Für Nico Schlotterbeck geht es nicht weiter, für ihn kommt Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung.
22.58 Uhr: Tief durchatmen! Die deutsche Nationalmannschaft muss sich gehörig steigern, wenn sie hier noch den Sieg einfahren will. In Sachen Geschwindigkeit und Körperlichkeit ist die Elfenbeinküste überlegen, hinzu kamen zwei nicht gegebene Treffer für die Deutschen und die Sorgen um den am linken Sprunggelenk angeschlagenen Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Nach dem Rückstand zeigte sich das Nagelsmann-Team erstmal geschockt, drückte dann kurzzeitig auf den Ausgleich und musste am Ende froh sein, dass es nur 0:1 steht.
22.52 Uhr: Jetzt ist Halbzeit!
45.+7: Jetzt ist Florian Wirtz mal im Sechzehner da, doch der Schuss ist nicht druckvoll genug, kein Problem für Fofana im Tor.
45.+6: Das sieht nicht so gut aus bei den Deutschen. Sie versuchen es spielerisch, doch die Elfenbeinküste setzt immer wieder viel Körper dazwischen, so wie eben, als Pavlovic durch einen leichten Rempler zu Boden geht und sich somit vom Ball trennen lässt.
45.+4: Die Geschwindigkeit der Elfenbeinküste war vor der Partie ein Riesenthema und trotzdem findet die DFB-Elf aktuell kein Mittel gegen die flinken Spieler. Schlotterbeck kann Bonny erst ganz spät stoppen und zur Ecke klären.
45.+3: Schiedsrichter Benitez zieht sich immer mehr den Unmut der Deutschen zu, die jetzt gern einen Kontakt an Musiala gesehen hätten, der an der Strafraumgenze zu Boden geht, doch das war kein Foul.
45.+2: Nmecha probiert es aus der Distanz, doch auch dieser Schuss kommt so schnell wieder zurück, wie er nach vorn geschlagen wurde. Die Deutschen probieren es immer wieder durchs Zentrum der Elfenbeinküste, doch das ist dicht.
45. Minute: Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.
44. Minute: Sané will sich in den Sechzehner dribbeln, bleibt aber in Defensive des Gegners hängen, der Ball ist schnell wieder weg.
43. Minute: Die Elfenbeinküste hat nach der Trinkpause und dem Führungstreffer das Spiel an sich gerissen. Die Deutschen zeigten sich zunächst geschockt, drückten dann aber auf den Ausgleich.
41. Minute: Aus dem Rückraum zieht Florian Wirtz ab, sein Schuss geht abgefälscht am linken Pfosten vorbei, aus der Ecke kann Deutschland kein Kapital schlagen.
41. Minute: Deutschland bekommt den Freistoß, den zirkelt Kimmich in den Sechzehner, doch dort kann Schlotterbeck den Ball nicht mehr richtig kontrollieren.
Das nächste deutsche Tor, das nicht zählt
39. Minute: Der nächste Treffer der DFB-Elf, der nicht zählt. Musiala foult Koussounou, doch der Schiedsrichter lässt die Szene so lange laufen, bis Kai Havertz das Tor macht, erst dann pfeift er. Richtige Entscheidung, etwas verwirrende Kommunikation des Unparteiischen aus Paraguay.
38. Minute: Tief durchatmen! Nach einem Foul an Pavlovic lässt der Schiedsrichter weiterlaufen, dann geht Bonny allein auf Manuel Neuer zu, doch der Rekordtorhüter der WM kann den Ball abfangen, bevor er in den Maschen landet.
37. Minute: Die Elfenbeinküste wechselte im Vergleich zum Auftakterfolg gleich satte fünf Mal, doch bis jetzt tut das dem Spiel der Ivorer keinen Abbruch.
35. Minute: Die DFB-Elf ist angeschlagen vom Rückstand und muss sich erst einmal wieder sortieren. Erst die Sorge um den angeschlagenen Nico Schlotterbeck, dann der nicht gegebene eigene Treffer und dann der Rückstand nach der Trinkpause. Das alles lief in den vergangenen zehn Minuten mehr als ungünstig für die deutsche Mannschaft.
Die Elfenbeinküste geht mit 1:0 in Führung
30. Minute: Das ist die kalte Dusche fürs DFB-Team. Der Gegner geht durch ein Tor von Franck Kessié mit 1:0 in Führung. Diomande lässt auf der deutschen rechten Seite Kimmich stehen, passt scharf in den Sechzehner, wo Brown den Schuss von Amad blockt, doch dann prallt die Kugel vor die Füße von Kessié, der locker unten links einschiebt. Bitter, vor allem so kurz nach der Trinkpause.
29. Minute: Geht es für Nico Schlotterbeck doch nicht weiter? Antonio Rüdiger legt an der Seitenlinie schon das Tape an seinen Handgelenken an, spricht mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.
28. Minute: Jetzt geht's weiter. Die drei Minuten werden auf jeden Fall nachgespielt.
22.24 Uhr/25. Minute: Es gibt die erste Trinkpause. Es ist ein munteres Spiel zwischen beiden Mannschaften, wobei die DFB-Elf in den letzten Minuten deutlich das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und durch Musiala eine gute Chance verbuchte. Der vermeintliche Führungstreffer zählte nicht, da Aleksandar Pavlovic Torhüter Fofana behindert haben soll. Der Keeper hatte den Ball mit den Händen selbst in die Maschen gelenkt.
24. Minute: Nico Schlotterbeck scheint es besser zu gehen. Offenbar wurde ihm auch ein Schmerzmittel gereicht, hoffen wir mal, dass er die volle Spieldistanz gehen kann.
Der Ball zappelt im Tor, doch Deutschland bekommt den Treffer nicht
21. Minute: Deutschland hat die erste Ecke und der Ball zappelt im Tor, doch der Treffer gilt nicht, da Pavlovic den Torhüter laut Schiedsrichter behindert hat.
18. Minute: Jetzt kommt Jamal Musiala mit einer Einzelaktion an den Ball und zieht einfach ab, der Ball fliegt knapp am rechten Pfosten vorbei.
17. Minute: Nathaniel Brown setzt sich jetzt mal auf der linken Seite durch und passt in den Sechzehner, doch dort fängt die Elfenbeinküste den Ball ab, bevor Leroy Sané an die Kugel kommt.
Sorgen um Nico Schlotterbeck bei Deutschland
16. Minute: Nico Schlotterbeck steht wieder, nachdem das Ärzte- und Physioteam seinen linken Knöchel gecheckt hat. Hoffen wir, dass es für ihn regulär weitergehen kann. Er läuft auf den Rasen, beißt aber die Zähne ganz offenbar vor Schmerzen zusammen.
14. Minute: Das sieht nicht gut aus! Nico Schlotterbeck reißt sich das Tape vom linken Sprunggelenk und bleibt im eigenen Sechzehner liegen. Das Ärzte- und Phyisioteam der Deutschen eilt auf den Rasen. In einer Zeitlupe sieht man, das er mit dem linken Fuß bei einem Duell mit Diallo leicht umknickte. Er wird jetzt an der Seite behandelt.
11. Minute: Was ist mit Nico Schlotterbeck? Er läuft nach einem Duell mit Diallo nicht ganz rund. Waldemar Anton und Antonio Rüdiger werden zum Aufwärmen geschickt.
Erste gute Chance für Deutschland durch Kai Havertz in der 10. Minute
10. Minute: Da ist die erste dicke Chance für Deutschland. Nach einer tollen Flanke von Joshua Kimmich kommt Kai Havertz zum Kopfball und platziert den recht gut, doch Fofana im Tor hat die Finger dran und kann parieren.
8. Minute: Nmecha erobert stark das Leder im Mittelfeld, doch Deutschland beruhigt erst einmal das Spiel und befördert den Ball zunächst in den eigenen Reihen nach hinten.
6. Minute: Deutschland versucht im Spielaufbau die Ruhe am Ball zu bewahren, die Elfenbeinküste steht bis jetzt gut organisiert und lässt wenig zu. Auf der Gegenseite wollen die Ivorer Nadelstiche setzen und bringen immer wieder ihre Schnelligkeit ins Spiel.
3. Minute: Nach nicht einmal drei Minuten gibt es einen ersten Vorgeschmack auf die Konterstärke der Ivorer. Im Spielaufbau verlieren die Deutschen den Ball, der neue Mann im Sturm, Bonny, schnappt sich das Leder und treibt es im Zusammenspiel mit dem Leipziger Diomande nach vorn, im Sechzehner kann die DFB-Elf die Situation dann aber klären.
2. Minute: Die deutschen Fans sind im "Toronto Stadium" ganz offenbar in der Überzahl, denn man hört die Fangesänge "Deutschland" laut und deutlich.
1. Minute: Es geht gleich flott los. Nach dem Anstoß kommt der Ball über Florian Wirtz zu Deutschlands Stürmer Kai Havertz, der den Ball direkt nimmt und nur knapp über den Kasten der Elfenbeinküste jagt.
22.00 Uhr: Der Ball rollt bei Deutschland gegen die Elfenbeinküste
Jetzt geht's los! Der Ball im zweiten Spiel für Deutschland bei der WM rollt.
21.55 Uhr: Jetzt ertönt die Hymne der Elfenbeinküste.
21.53 Uhr: Als Erstes ertönt die deutsche Nationalhymne. Und wir können Euch beruhigen - es singen alle mit.
21.52 Uhr: Zum offiziellen WM-Song "Dai Dai" von Shakira kommen Deutschland und die Elfenbeinküste auf den Rasen.
21.49 Uhr: Die Spieler stehen in den Katakomben bereit
Alles ist angerichtet, die Spieler beider Teams stehen in den Katakomben bereit. Joshua Kimmich führt die DFB-Elf als Kapitän aufs Feld.
21.44 Uhr: Mit dem Anpfiff ist Manuel Neuer neuer Rekordtorhüter der WM
Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Kurz nachdem der Schiedsrichter die Partie offiziell eröffnet hat, wird feststehen: Manuel Neuer ist neuer Rekordtorhüter der WM. Mit seinem 21. Einsatz hat er die meisten Einsätze bei der WM, die jemals ein Torhüter erzielt hat.
Mit dem Auftritt gegen Curaçao hatte er den Rekord von 20 Spielen vom Franzosen Hugo Lloris eingestellt, nun ist er alleiniger Rekordhalter.
21.33 Uhr: Auch Oliver Bierhoff kommt vor dem Spiel zu Wort
Auch der ehemalige Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff (58), ist in Toronto. Vor vier Jahren wurde nach der enttäuschenden WM in Katar sein eigentlich bis 2024 laufender Vertrag vorzeitig aufgelöst. Seit 2023 ist er in der NBA bei den New England Patriots als Berater tätig.
"Rational habe ich das verarbeitet, emotional noch nicht", sagt er bei Magenta TV über sein Aus beim DFB, fügt aber auch an: "Ich schaue mit Dankbarkeit zurück und habe meinen Frieden damit gemacht."
21.14 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste: Das sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich bereits bei Magenta TV geäußert. Das sagte er zu...
... Yan Diomande von RB Leipzig: "Wir fokussieren uns nie auf einzelne Spieler, aber klar, das ist schon einer der viel Gefahr ausstrahlt, die Jungs kennen ihn aus der Bundesliga. Es gibt aber auch noch ein paar andere auf dem Feld, die was können. Diallo hat dann auf der anderen Seite gegen Ecuador das entscheidende Tor gemacht, also die haben schon ein paar ganz interessante Spieler."
... seiner ersten WM: "Sehr spannend. Es ist ungewöhnlich, dass man bei der Nationalmannschaft in der Woche über Zeit hat zu trainieren. Das ist ganz, ganz selten, das haben wir ja normalerweise nie. Wir hatten dadurch Zeit zum Regenerieren, aber auch Dinge nochmal anzupassen nach dem Curaçao-Spiel. Heute sind manche Dinge ähnlich gefragt, manche schon ein bisschen mehr, deswegen mussten wir ein paar Dinge optimieren, das ist auch normal vor dem zweiten Spiel."
... der Stimmung: "Wenn man nach Toronto gefahren ist, oder man saß im Hotel, da hat man durchs Fenster die Stimmung gehört, das ist schon etwas sehr Besonderes."
... der Bedeutung eines möglichen Gruppensieges: "Wichtig ist es immer, den nächsten Schritt zu machen und der ist heute die Elfenbeinküste, das ist das Entscheidende. Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen gegen einen Gegner, der so gefährlich ist. Wir wollen unsere Art von Fußball auf den Platz kriegen, aber mit einem guten Gleichgewicht. Wir wollen wenig Konter kassieren, um da den nächsten Schritt zu machen."
... der Aufstellung: "Wir haben relativ schnell gesagt, dass wenn alle fit sind, spielen wir mit derselben Elf. Es geht auch um Belohnung, es geht auch um weiterhin Rhythmus sammeln, es geht aber auch darum den Spielern, die gegen Curaçao gespielt haben und jetzt ein anderes Profil vom Gegner erwarten, Dinge auch umzusetzen. Wir müssen uns weiter einspielen und Rhythmus kriegen. Es hat keiner schlecht gemacht und deshalb gab es keinen Anlass, zu wechseln.
... der Frage, wie schwer es war, Deniz Undav nicht aufzustellen: "Ich glaube es wird immer schwer, bei allen Spielern. Wir haben eine sehr homogene Truppe, in der alle Gas geben, in der alle ihre Qualitäten und unterschiedlichen Vorzüge haben. Deniz ist ein Finisher, er wird sicherlich heute, wenn er reinkommt, Momente kreieren, die eben besonders sind, weil er im letzten Drittel eben besondere Fähigkeiten hat, das haben wir auch gegen Curaçao gegen Ende genossen."
... Manuel Neuer: "In seinem ersten Spiel hat er jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber ansonsten gibt er uns so viel Ruhe im Training, hat einfach eine große Erfahrung, die er gerade den jüngeren Spielern, die noch kein Turnier gespielt haben, weitergeben kann und die davon zehren."
... der Euphorie der deutschen Fans und dem Zusammenhalt, den man spürt: "Ich habe zu meiner Zeit als Nationaltrainer nie eine Kluft zwischen Fans und Mannschaft gesehen. Man ist gemeinsam stärker als alleine, wir brauchen die Fans und wir spüren auch die Leute in der Heimat, die hinter uns stehen. Es überträgt uns aber auch die Verantwortung, heute wieder alles rauszuhauen."
20.49 Uhr: Gleich fünf Änderungen bei der Elfenbeinküste
Bei der Elfenbeinküste gibt es im Vergleich zum Auftakt-Sieg gegen Ecuador (1:0) gleich fünf Änderungen, das kommt überraschend.
Doué, Fofana, Touré, Pepé und Wahi müssen raus, dafür rücken Koussounou, Sangaré, Ina Oulai, Amad und Bonny in die Anfangsformation.
Aufstellung: Y. Fofana - Singo, Koussounou, Agbadou, Konan - Kessié, I. Sangaré - Amad, Inao Oulai, Diomande - Bonny
20.42 Uhr: DFB-Kapitän Joshua Kimmich macht klar: "Wir wollen nachlegen"
Kapitän Joshua Kimmich war kurz nach der Ankunft bei Magenta TV im Interview: "Ich habe das Gefühl, dass sich jeder auf das Spiel freut, wir wollen nachlegen. Die Elfenbeinküste ist sehr gut im Umschalten, auf den Außen viel Schnelligkeit", sagt er.
20.38 Uhr: Aufstellung von Deutschland da! So spielt die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste
Die Aufstellung ist da und bei Deutschland ändert sich im Vergleich zum Auftakt gegen Curaçao nichts. Bundestrainer Julian Nagelsmann schickt genau die gleichen Elf Spieler auf den Rasen.
Aufstellung: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz
20.27 Uhr: DFB-Elf inspiziert den Rasen in Toronto
Die DFB-Elf ist im Toronto Stadium angekommen und inspiziert soeben den Rasen. Der sieht gut aus, das Wetter passt auch bei aktuell 23 Grad und Sonnenschein.
20.22 Uhr: Fanmarsch der deutschen Fans zum Stadion in Toronto vor der Partie gegen die Elfenbeinküste
Deutschland kann heute bei dem Match gegen die Elfenbeinküste wieder auf die Unterstützung der Fans aus dem eigenen Land und auch von Deutschen, die in Kanada leben, zählen.
Im Vorfeld gab es bereits einen Fanmarsch zum Stadion in Toronto.
20.20 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute die Partie Deutschland gegen die Elfenbeinküste, deutsches Team angekommen
Die Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste wird heute von Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez aus Paraguay geleitet. Ihm assistieren Eduardo Cardozo und Miliciades Saldivar, ebenfalls aus Paraguay.
Vierter Offizieller ist Khalid Saleh Al-Turais aus Saudi-Arabien. Videoschiedsrichter sind Antonio Garcia aus Uruguay und Guillermo Pacheco aus Mexiko.
Eine Stunde und 41 Minuten vor dem Anpfiff ist das deutsche Team jetzt auch im Stadion angekommen.
20 Uhr: Diese besondere Verbindung hat Deutschlands Innenverteidiger Jonathan Tah zur Elfenbeinküste
Für Deutschlands Innenverteidiger Jonathan Tah (30) wird es eine ganz besondere Begegnung gegen die Elfenbeinküste. Tah wurde zwar in Hamburg geboren und spielt mittlerweile für den FC Bayern, doch sein Vater Aquilas stammt von der Elfenbeinküste, seine Mama ist Deutsche.
So beantwortete er die Fragen der Journalisten vor dem Spiel auf der Pressekonferenz teils auch in fließendem Französisch. "Das wird schon sehr besonders sein für mich, anders als gegen andere Gegner", erklärte der neue Abwehrchef vor der Partie.
Er hat damit Antonio Rüdiger (33) in seiner Rolle als bisheriger Boss der Abwehr den Rang abgelaufen und bekam von ihm höchstpersönlich viel Lob: "Er ist der neue Chef", sagte der Star von Real Madrid.
Tah fühlte sich geehrt: "Es ist grundsätzlich schön, lobende Worte zu bekommen, aber wenn sie von Toni kommen, noch mal besonders. Wenn man sich anschaut, was er schon alles erreicht hat in seiner Karriere, unter anderem hat er zweimal die Champions League gewonnen, ehrt mich das noch mehr. Und auch wenn ich nicht gespielt habe, hat er mich immer gepusht und mir gesagt: Glaub an dich, deine Zeit wird kommen."
19.40 Uhr: Hier wird das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste heute live im TV übertragen
Das zweite Gruppenspiel in Pool E bei dieser WM von Deutschland gegen die Elfenbeinküste wird im Free-TV beim ZDF übertragen. Auch Magenta TV zeigt die Begegnung.
Beim ZDF sind Moderator Jochen Breyer mit den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich und Fritzy Kromp am Start. Zudem sind Lili Engels, Nils Kaben und Florian Zschiedrich im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.
Bei Magenta TV moderiert Laura Wontorra und erhält dabei Unterstützung von den Experten Mats Hummels und Thomas Müller. Zudem am Mikrofon ist Thomas Wagner. Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuss und Robert Andrich.
19.20 Uhr: So kommt Deutschland heute sicher ins Sechzehntelfinale, und so ist der Gruppensieg sicher
Heute Abend könnte Deutschland nicht nur den Einzug ins Sechzehntelfinale perfekt machen, sondern auch den Gruppensieg, ist in letzterem Punkt aber auf Schützenhilfe angewiesen.
Bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste ist dem deutschen Team der Einzug in die K.-o.-Runde nicht mehr zu nehmen. Hintergrund ist, dass auch die acht besten Dritten der zwölf Gruppen weiterkommen. Deutschland hätte dann sechs Punkte auf dem Konto und ihnen wäre einer der Plätze nicht mehr zu nehmen. Durch die bisherigen Unentschieden in den Gruppen B, C, F und H, können die jeweiligen Teams nicht mehr auf sechs oder mehr Punkte kommen.
Sollte bei einem Deutschland-Sieg im Anschluss Ecuador nicht gegen Curaçao gewinnen, stehen die Deutschen sogar schon als Gruppensieger fest, da bei dieser WM bei Punktgleichheit zunächst der direkte Vergleich zählt, erst dann die Tordifferenz. Und auch da hat Deutschland durch das 7:1 eine hervorragende Bilanz. Als nächstes Kriterium folgen die erzielten Tore, danach die Fair-Play-Wertung und dann die FIFA-Weltrangliste.
19 Uhr: Irrer Wirbel vor dem Deutschland-Spiel um Elye Wahi von der Elfenbeinküste
Vor dem Spiel von Deutschland heute Abend in Gruppe E gegen die Elfenbeinküste gab es beim Gegner jede Menge Aufregung und Wirbel.
Denn zunächst wollten die kanadischen Behörden den Stürmer von Eintracht Frankfurt, Elye Wahi (23), nicht einreisen lassen. Während der WM war bekannt geworden, dass Wahi offenbar vor dem Turnier in Frankreich zeitweise in Gewahrsam genommen worden war. Am 29. Mai soll demnach in Marseille wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Betrug, bandenmäßige Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche ein Spieler festgenommen worden sein. Nach der Befragung sei er aber wieder auf freien Fuß gekommen. Laut eines Berichts von "The Athletic" soll es sich dabei womöglich um Wahi gehandelt haben.
Wahi war in der Rückrunde von Frankfurt an OGC Nizza verliehen und um eine Partie des französischen Klubs am 17. Mai gegen den FC Metz soll es sich bei den Vorwürfen handeln. Wahi bekam in der Begegnung spät eine Gelbe Karte, es besteht der Verdacht, er habe die sich absichtlich eingehandelt. Dabei seien untypische Vorgänge bei internationalen Sportwetten verzeichnet worden. Ungewöhnlich viele und hohe Einsätze habe es dabei auf eine Gelbe Karte Wahis gegeben.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat der ivorische Verband aber keine Information über eine Verwicklung Wahis in den Fall, auch ist nicht bestätigt, dass das vorläufige Einreiseverbot mit der Festnahme in Frankreich in Zusammenhang steht.
Am Donnerstagabend deutscher Zeit war bekannt geworden, dass Elye Wahi doch nach Kanada einreisen darf und heute zum Spiel gegen Deutschland bereitsteht.
18.40 Uhr: So lief der WM-Auftakt für die Elfenbeinküste
Zum Auftakt in die WM 2026 sicherte sich die Elfenbeinküste in der Gruppe E den Sieg gegen Ecuador. Erst in der 90. Minute gelang den Ivorern durch Joker "Amad" (Amad Diallo Traoré) der viel umjubelte Siegtreffer.
Bis dahin hatten beide Teams extrem viele Aluminiumtreffer zu verzeichnen, der Sieg für die Elfenbeinküste ging am Ende in Ordnung. Offensiv haben die Ivorer einiges zu bieten, in der Defensive hingegen wirkten sie teils anfällig und im Abschluss vorn nicht immer zielstrebig genug.
18.22 Uhr: Deutschland gegen die Elfenbeinküste! Das ist am Toronto Stadium, in dem heute gespielt wird, ganz kurios
Da musste man schon am ersten Spieltag genauer hinsehen. Denn beim Toronto-Stadium, in dem die deutsche Nationalmannschaft heute gegen die Elfenbeinküste spielt, wurde extra für die WM 2026 die Zuschauerkapazität erhöht.
Das führte dazu, dass extra Tribünen aus Stahl gebaut wurden, eine davon ragt über den eigentlichen Balken des Daches hinaus. Normalerweise fasst das "BMO Field", wie es die Einheimischen nennen, rund 28.000 Zuschauer. Durch die Erweiterung um 17.000 Plätze passen nun 45.000 hinein. In einigen Teilen sitzen die Fans ohne Dach, zudem wurde nach den ersten Spielen schon berichtet, dass die Stahlkonstruktion ordentlich wackelt, wenn vom benachbarten Lake Ontario ein kräftiger Wind bläst.
2007 wurde das Stadion für die U20-WM gebaut, mittlerweile spielt Toronto FC in der Major League Soccer (MLS) in dem Rund. Satte 98 Millionen Euro wurden investiert, um das Stadion WM-tauglich zu machen.
18 Uhr: Security Check auf dem Vorfeld! Lustige Bilder vom DFB-Abflug in Winston-Salem
Beim Abflug am Freitag von Winston-Salem nach Toronto gingen lustige Bilder um die Welt. Denn der Security Check des deutschen Tross wurde auf dem Vorfeld durchgeführt. Dabei konnte man beobachten, wie die Spieler abgescannt wurden, sich auf Stühle setzen mussten. Natürlich wurde auch das Handgepäck genau unter die Lupe genommen.
17.40 Uhr: Die bislang einzige Begegnung zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste stand im Schatten des Todes von DFB-Torhüter Robert Enke (†32)
Die bislang einzige Begegnung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Elfenbeinküste stand am 18. November 2009 unter einem ganz traurigen Stern. Nur acht Tage zuvor war DFB-Torhüter Robert Enke im Alter von nur 32 Jahren aufgrund von Depressionen freiwillig aus dem Leben geschieden.
Sein Tod hatte nicht nur seine Familie und das ganze Land, sondern vor allem auch seine ehemaligen und aktuellen Mitspieler und Trainer erschüttert, die damals von seiner Erkrankung nichts wussten. Am 12. November 2009 wollte die DFB-Elf gegen Chile testen, das Spiel wurde abgesagt.
Die Begegnung gegen die Elfenbeinküste am 18. November fand aber statt und stand dann ganz im Zeichen des Gedenkens an Robert Enke. Bewegend war unter anderem die Geste der Ivorer, die beim Aufwärmen mit Gedenkshirts an den verstorbenen Torhüter aufliefen. Auf der deutschen Bank wurde sein Trikot platziert, die Mannschaften spielten nach einer Schweigeminute vor der Partie in Trauerflor.
Das 2:2-Unentschieden trat an diesem Abend völlig in den Hintergrund. Lukas Podolski zeigte nach seinem Tor zum 1:0 gen Himmel. In seinem zweiten Länderspiel verursachte damals Manuel Neuer den ersten Gegentreffer, indem er Emmanuel Eboué anschoss, von ihm prallte der Ball ins deutsche Tor.
Seydou Doumbia ließ die Elfenbeinküste kurz vor Schluss dem Sieg nahe sein, doch erneut war es Podolski, der in der 90. Minute zum 2:2-Endstand traf.
Seit dieser Partie spielten beide Teams nie wieder gegeneinander. Allerdings sollte vor der WM ein Testspiel stattfinden. Als allerdings die Auslosung ergab, dass beide Länder in Gruppe E aufeinander treffen, tauschte der DFB den Gegner und testete vor der WM gegen Ghana.
17.20 Uhr: So ist die personelle Lage bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem Duell mit der Elfenbeinküste
Alle Spieler haben bei der deutschen Nationalmannschaft den Auftakt gegen Curaçao gut überstanden. Im WM-Camp in Winston-Salem konnte sich die Elf von Trainer Julian Nagelsmann seit Mittwoch ungestört auf die zweite Gruppenpartie vorbereiten.
Von dort drangen keine Informationen über mögliche angeschlagene Spieler nach außen, sodass man Stand jetzt davon ausgehen kann, dass der Coach all seine Akteure heute Abend zur Verfügung hat und die in seinen Augen deutsche Bestbesetzung an den Start gehen kann.
17 Uhr: Ballert sich die deutsche Nationalmannschaft heute zum nächsten Sieg bei der WM?
Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Sonntag hat aber mal so richtig Laune aufs Turnier gemacht. Mit 7:1 feierte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Auftakt nach Super-Maß.
Dass es nun im zweiten Spiel gegen die Elfenbeinküste wesentlich schwerer wird, ist allen klar. Die Ivorer sind enorm stark besetzt, vor allem der Star von RB Leipzig, Yan Diomande (19) sticht dabei hervor.
20. Juni, 16.39 Uhr: WM-Liveticker zum Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für die WM-Partie zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Elfenbeinküste. Es ist für beide die jeweils zweite Begegnung in Gruppe E dieser XXL-WM. Mit einem Sieg wären beide Teams sicher im Sechzehntelfinale.
Wir versorgen Euch hier mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie im kanadischen Toronto.
Titelfoto: Tom Weller/dpa