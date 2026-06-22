Undav in die Startelf? Marcel Reif: "Sollte man nichts dran ändern"

Berlin - Die deutsche Nationalmannschaft steht sicher als Gruppensieger bei der WM fest. Seinen Anteil daran hat auch Deniz Undav (29). Mit schon insgesamt drei WM-Toren sehen ihn viele eher in der Startelf statt als Ersatzspieler. Sport-Kommentator Marcel Reif (76) ist gespaltener Meinung.

Marcel Reif (76) rechnet der deutschen Nationalmannschaft keine Chancen auf den Titel aus. © Philipp von Ditfurth/dpa

Am Rande des Felix Burda Awards in Berlin darauf angesprochen, sagte der 76-Jährige zu TAG24: "Ich würde es mal so belassen, wie es ist. Wenn einer als Einwechselspieler dermaßen performt, dann sollte man nichts dran ändern."

Fügte aber direkt hinzu: "Aber ich weiß, dass er es verdient, ich bin da völlig gespalten. Ich habe keine klare Meinung."

Anders sieht es dagegen bei einem weiteren herausragenden Spieler aus: Felix Nmecha (25), der laut Reif ein "großartiger Fußballer" sei. "Ich glaube, dass er einer der Stars dieser WM wird."

Die ganz große Chance räumt er dem Weltmeister von 2014 aber nicht ein. "Zu den Top-Favoriten zählen sie nicht", glaubt der 76-Jährige. Er rechnet mit dem Aus im Viertelfinale, erklärt er TAG24.