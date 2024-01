Deutscher Star-Fußballer baggert Instagram-Model an, doch es gibt einen Haken!

Deutschland - Täuschend echt! Es ist nicht ungewöhnlich, dass Profisportler ihr Glück bei hübschen Damen versuchen und ihnen hierfür in den sozialen Netzwerken in die DMs sliden. Ein deutscher Star-Kicker soll dabei aber nun auf die neueste Technik reingefallen sein.

Der Plan ging offenbar auf. "Es ist sehr unterschiedlich, wer sie wo kontaktiert. In ihren Instagram-DMs gibt es wirklich berühmte Leute", so der Initiator weiter.

Model Emily Pellegrini kann von den Flirt-Versuchen per Direktnachricht ein Lied singen. Auf Instagram und dem OnlyFans-Pendant Fanvue verwöhnt sie ihre Bewunderer mit heißen Fotos und zieht so auch prominente Junggesellen an.

Das von einer KI generierte Model zeigt nicht nur viel nackte Fake-Haut, sondern ändert auch ab und an ihre Figur. © Screenshot/Instagram/emilypellegrini

Die wortwörtliche Traumfrau antwortete demnach schlicht: "Ich weiß nicht, hihi", doch das genügte dem Spieler offenbar.

Mehrmals habe er sie in der Folge nach ihrer Handynummer für einen weiteren Austausch auf WhatsApp gefragt, ehe die KI-Dame erklärte, dass sie lediglich auf Instagram und Fanvue unterwegs sei.

"Wie können wir in Kontakt bleiben und uns kennenlernen?", so der letzte Versuch des Star-Kickers gemäß dem Bericht. Die laut ihres erdachten Profils 23-Jährige hatte es dem Sportler ganz augenscheinlich angetan, doch er kämpfte gegen Windmühlen.

Nach Angaben ihres Schöpfers habe Pellegrini darüber hinaus bereits Nächte in Fünf-Sterne-Hotels und Dates in teuren Restaurants angeboten bekommen.

Zwar musste der Ersteller, der ungefähr acht Stunden am Tag an seinem Programm arbeitet, diese Offerten ausschlagen, doch der Aufwand lohnt sich trotzdem. Nach der fleißigen Follower-Akquise in den ersten vier Monaten soll er rund 10.000 Dollar (rund 9100 Euro) in sechs Wochen mit ihrem Content verdient haben.