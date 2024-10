Deutschland-Schreck Cucurella von Teamkollegen und "EA Sports" veralbert: "Nicht selten"

Cucurellas trauriger Blick nach diesen Worten sprach Bände und ziert seither etliche Memes in den sozialen Medien.

So auch Palmer, der sich absolut sicher ist, dass seine Teamkollege Cucurella von den Spielemachern eine "nicht seltene" Karte bekommen hat. Palmer ergänzte zudem, dass er die Karte des Spaniers im Spiel bereits fünfmal abgestoßen habe.

^Warum das lustig ist? Dafür ist ein virales Video vom FC Chelsea verantwortlich, in dem die Spieler auf ihre virtuellen Karten reagierten.

Über seine "nicht seltene" Karte dürfte der Spanier sicher schneller hinwegkommen als über sein Handspiel gegen Deutschland. Gegenüber dem italienischen Sportmagazin "Gazzetta dello Sport" erklärte der Cucurella am Samstag, dass er nach dem Schuss von Jamal Musiala völlig geschockt in Richtung Schiedsrichter geblickt habe: "Ich machte mir in die Hose!"