Brand auf DFB-Campus: Hoher Sachschaden, Polizei ermittelt

Frankfurt am Main - Auf dem DFB -Campus in Frankfurt sorgte am Montagabend ein Feueralarm für Aufregung: Der Saunabereich wurde durch einen Brand vollständig zerstört!

Die Feuerwehr war rasch vor Ort, doch der Saunabereich des DFB-Campus in Frankfurt-Sachsenhausen wurde durch einen Brand komplett zerstört. (Symbolfoto) © 123RF/prathaan

"Nach aktuellen Erkenntnissen schlug die Brandmeldeanlage gegen 19.40 Uhr an", berichtete ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Dienstagnachmittag.

Kurz darauf habe ein Mitarbeiter des DFB-Trainingskomplexes Feuer im Saunabereich des Areals im Süden des Stadtteils Sachsenhausen entdeckt.

"Brandtüren und der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern", hieß es weiter.

Der Saunabereich des DFB-Campus wurde komplett vernichtet. "Es entstand hoher Sachschaden", erklärte der Sprecher. Eine genauere Einschätzung seitens der Polizei liegt aber noch nicht vor.