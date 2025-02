Leverkusen entgeht Blamage: Bayer dreht 0:2-Rückstand und steht im Pokal-Halbfinale!

Der gebürtige Kölner und FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) sprach im Vorfeld der Partie daher auch nur von einem "Nachbarschaftsduell", während Bayer-Boss Simon Rolfes (43) ein "Rheinisches Derby" befeuerte. Derby oder nicht - ordentlich Zunder dürfte auf jeden Fall in der Begegnung stecken.

Neben der räumlichen Nähe gehört zu einem echten Derby nämlich auch eine gewisse Rivalität, weshalb zumindest die Effzeh-Fans den Begriff in Bezug auf B04 nur selten in den Mund nehmen. Der große Rivale der Kölner ist Borussia Mönchengladbach, die Feindschaft der beiden Klubs brodelte schon, ehe die Werkself überhaupt auf der großen Fußballbühne aufschlug.

Zwar grüßt der 1. FC Köln aktuell von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga, doch die Saison der Geißböcke gleicht trotzdem einer Achterbahnfahrt.

Nach zehn Spieltagen war der Effzeh nämlich bereits bis auf den 12. Rang abgerutscht, doch dann beorderte Trainer Gerhard Struber (48) Keeper Marvin Schwäbe (29) für den mittlerweile zum FC Bayern abgewanderten Youngster Jonas Urbig (21) zurück zwischen die Pfosten und stabilisierte seine Defensive.

Es folgten acht Siege aus zehn Ligapartien und der Aufschwung im unglaublichen engen Unterhaus. Neben der Abwehr brillierten vorn vor allem die beiden Sturmtalente Damion Downs (20) sowie Tim Lemperle (23) mit je acht Ligatoren.

Der Weg ins Viertelfinale war für die Kölner derweil wesentlich steiniger als beim heutigen Gegner. In der ersten Runde gegen Sandhausen (3:2) und im Achtelfinale gegen die Hertha (2:1) ging es jeweils in die Verlängerung, dafür wurde Bundesligist Holstein Kiel in Runde zwei souverän mit 3:0 geschlagen.