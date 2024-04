Bayer Leverkusen schießt Fortuna ab! Überragender Wirtz führt Werkself ins Finale

Und auch in der Folge kamen die Fortunen einfach nicht ins Spiel! Immer wieder konnte sich Bayer spielerisch einfach durch das Mittelfeld kombinieren, das Düsseldorfer Zentral-Duo Yannik Engelhardt (23) und Isak Johannesson (21) hatte dem Dauerdruck nichts entgegenzusetzen!

Doch Pustekuchen! Schon in der 7. Minute ließ Bayer-Außenverteidiger Jeremie Frimpong (23) alle Düsseldorfer Final-Träumereien mit einem wuchtigen Schuss aus etwa neun Metern platzen.

Amine Adli (23) freut sich über seinen Treffer zum 2:0. © Marius Becker/dpa

So auch in der 20. Minute: Mit wenigen Ballkontakten spielte sich Bayer vom eigenen Strafraum bis in die Düsseldorfer Hälfte durch. Hier fand Wirtz (20) schließlich Amine Adli (23). Der marokkanische Nationalspieler fackelte nicht lange, zog ab und überwand Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier (26).



Im Anschluss erlosch die Düsseldorfer Gegenwehr immer mehr, während Leverkusen den Druck permanent aufrecht erhielt. Wieder war es dann Wirtz, der nach bösem Kastenmeier-Fehler in der 35. Minute auf 3:0 und schließlich sogar per Elfmeter auf 4:0 (59.) erhöhte. Zuvor hatte Schiedsrichter Dingert ein Handspiel des Düsseldorfers Matthias Zimmermann (31) mithilfe des Videoassistenten erkannt.

Mit dem dominanten Sieg setzt die Werkself ihre Ungeschlagen-Serie weiter fort: Seit mittlerweile wettbewerbsübergreifend 40 Spielen (35 Siege, 5 Unentschieden) haben Wirtz, Xhaka und Co. nicht mehr verloren. Zudem erzielte Bayer nun in jedem der fünf DFB-Pokalspieler dieser Saison mindestens drei eigene Tore.

Im Finale im Berliner Olympiastadion am 25. Mai wird Bayer nun auf den 1. FC Kaiserslautern treffen. Der Zweitligist setzte sich am Dienstagabend (3. April) mit 2:0 gegen den 1. FC Saarbrücken durch.