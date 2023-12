Blitz-Rot bei Pokal-Sensation! Bayern-Schreck Saarbrücken fiedelt Peinlich-Eintracht ab

Da freute sich der FC Saarbrücken für kurze Zeit. Nach 20 Minuten nickte Kai Brünker (M.) zur Führung ein. Sein Treffer wurde jedoch durch den VAR einkassiert. © Uwe Anspach/dpa

Nicht nur, dass der Drittligist dem Europa-League-Sieger von 2022 vom Start weg mächtig Dampf machte - zudem sorgten die Hausherren auch für den ersten Treffer der Partie. Nach einer Ecke stand Kai Brünker im Fünfmeterraum goldrichtig und nickte ein (20. Minute).

Ein Foul von Amine Naifi an Robin Koch sorgte jedoch dafür, dass der VAR das Tor kassierte (21.). Ein wirklicher Wachrüttler war das für die SGE jedoch vorerst nicht. Neben viel - und vor allem ergebnislosem - Klein-Klein fiel besonders negativ auf: Der Eintracht gelang in Person von Niels Nkounkou erst in der 37. Minute der erste Abschluss aufs Tor.

Davor und danach gab es absolut nichts Nennenswertes zu beobachten, was wiederum aber durchaus für den klaren Außenseiter sprach. Der hätte praktisch mit dem Pausenpfiff sogar doch noch die Führung gegen die schläfrige Eintracht besorgen können. Jedoch konnten weder Manuel Zeitz noch Brünker die Überraschung nach einem schnellen Freistoß nicht nutzen (45.).

Und auch zum Start in den zweiten Spielabschnitt wirkte der haushohe Favorit nach lange nicht so, als hätte er den Ernst der Lage so recht begriffen. Viel zu ausrechenbar verpufften sämtliche halbgaren Bemühungen der Adlerträger im Ansatz.