DFB-Pokal-Auslosung live: Hier wird die Ziehung des Achtelfinales heute übertragen
Dortmund - Anders als in der vergangenen Saison sind im Achtelfinale des DFB-Pokals keine echten Underdogs mehr dabei. Zehn Teams aus der Bundesliga und sechs Mannschaften aus der 2. Bundesliga sind zur Auslosung des Achtelfinales am heutigen Sonntag im Lostopf.
Wir berichten von der Auslosung im Liveticker.
15.40 Uhr: Hier wird die Auslosung des DFB-Pokals heute übertragen
Wer sich die Spannung der Auslosung nicht entgehen lassen möchte, der kann die Ziehung aus dem Fußballmuseum in Dortmund heute live im ZDF verfolgen.
Ab 17.50 Uhr ist die Ziehung eingebettet in die Übertragung des Handball-Länderspiels der deutschen Männer gegen Island in München. Während der Halbzeit werden die Kugeln in Dortmund aus dem Topf geholt.
15.20 Uhr: Diese Favoriten mussten in der 2. Runde im DFB-Pokal die Segel streichen
In der 2. Runde des DFB-Pokals mussten auch einige Favoriten sie Segel streichen - zumindest auf dem Papier waren sie im Vorhinein favorisiert.
So erwischte es zum Beispiel den VfL Wolfsburg, der sich Zweitligist Holstein Kiel zu Hause geschlagen geben musste. Auch der FC Augsburg unterlag daheim gegen den eine Klasse tiefer spielenden VfL Bochum.
Etwas überraschend kam auch das Aus der SV Elversberg bei Hertha BSC sowie die klare Pleite des FC Schalke 04 bei Liga-Konkurrent Darmstadt.
15 Uhr: Diese Teams sind fürs Achtelfinale im DFB-Pokal im Lostopf
Mit Energie Cottbus (3. Liga) und dem FV Illertissen (Regionalliga Bayern) haben sich bereits in der 2. Runde alle möglichen Underdogs verabschiedet.
Es verbleiben nur noch zehn Teams aus der Bundesliga und sechs Teams aus der 2. Bundesliga im Topf der heutigen Auslosung. Diese sind:
Bundesliga: Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Union Berlin, SC Freiburg, HSV, St. Pauli, Borussia Mönchengladbach
2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern, SV Darmstadt 98, Hertha BSC, Holstein Kiel, VfL Bochum, 1. FC Magdeburg
14.40 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale im Liveticker
Um 17.50 Uhr startet am heutigen Sonntag die Auslosung des DFB-Pokals für das Achtelfinale. Wir berichten für Euch im Liveticker.
Titelfoto: IMAGO / Noah Wedel