DFB-Pokal-Auslosung live: Hier wird die Ziehung des Achtelfinales heute übertragen

DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: Hier wird die Ziehung des Achtelfinales heute übertragen.

Von Tina Hofmann

Dortmund - Anders als in der vergangenen Saison sind im Achtelfinale des DFB-Pokals keine echten Underdogs mehr dabei. Zehn Teams aus der Bundesliga und sechs Mannschaften aus der 2. Bundesliga sind zur Auslosung des Achtelfinales am heutigen Sonntag im Lostopf.

Wir berichten von der Auslosung im Liveticker.

15.40 Uhr: Hier wird die Auslosung des DFB-Pokals heute übertragen

Wer sich die Spannung der Auslosung nicht entgehen lassen möchte, der kann die Ziehung aus dem Fußballmuseum in Dortmund heute live im ZDF verfolgen. Ab 17.50 Uhr ist die Ziehung eingebettet in die Übertragung des Handball-Länderspiels der deutschen Männer gegen Island in München. Während der Halbzeit werden die Kugeln in Dortmund aus dem Topf geholt.

Die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal wird heute im ZDF übertragen. © IMAGO / Noah Wedel

15.20 Uhr: Diese Favoriten mussten in der 2. Runde im DFB-Pokal die Segel streichen

In der 2. Runde des DFB-Pokals mussten auch einige Favoriten sie Segel streichen - zumindest auf dem Papier waren sie im Vorhinein favorisiert. So erwischte es zum Beispiel den VfL Wolfsburg, der sich Zweitligist Holstein Kiel zu Hause geschlagen geben musste. Auch der FC Augsburg unterlag daheim gegen den eine Klasse tiefer spielenden VfL Bochum. Etwas überraschend kam auch das Aus der SV Elversberg bei Hertha BSC sowie die klare Pleite des FC Schalke 04 bei Liga-Konkurrent Darmstadt.

Der VfL Wolfsburg musste gegen Holstein Kiel die Segel streichen. © Swen Pförtner/dpa

15 Uhr: Diese Teams sind fürs Achtelfinale im DFB-Pokal im Lostopf

Heute steigt die Auslosung des DFB-Pokals. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, IMAGO / MaBoSport

14.40 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale im Liveticker