Nach Abseitstor für München: Selbst Bayern-Sportboss will mehr VAR im Pokal

München/Köln - Obwohl der FC Bayern München im DFB-Pokal vom fehlenden VAR-Einsatz beim 1. FC Köln profitiert hat, hat Sportvorstand Max Eberl (52) einen grundsätzlichen Einsatz des Videoschiedsrichters schon in der zweiten Pokalrunde gefordert.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl (52) möchte bereits ab Runde 2 im DFB-Pokal den Videoassistenten im Einsatz sehen. © Sven Hoppe/dpa

"Ich bin ein Freund vom Video-Assistenten. Ich glaube schon, dass ein Video-Assistent ab der zweiten Runde hilfreich wäre", sagte Eberl nach dem 4:1 (2:1) seines Teams am Mittwoch in Köln.

Beim Ausgleich der Gäste zum 1:1 (36. Minute) hatte Torschütze Luis Diaz deutlich im Abseits gestanden.

Das Schiedsrichterteam um Tobias Welz hatte dies aber nicht erkannt und den Treffer gegeben.

Im DFB-Pokal kommt der Video-Schiedsrichter erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz. Grund dafür sind die unterklassigen Teams, in deren Stadien die technischen Voraussetzungen oft nicht gegeben sind.

"Es geht um so viel. In der zweiten Runde sind meistens so viele Mannschaften, die auch die Möglichkeiten bieten", meinte Eberl indes.