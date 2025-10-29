 13.619

DFB-Pokal: Vorjahres-Sensation Bielefeld raus, Schalke erlebt Debakel

Die zweite DFB-Pokal-Runde ist gespielt! Während die Favoriten um den FC Bayern und RB Leipzig souverän siegen, ist die Vorjahres-Sensation Bielefeld raus.

Von Ivan Simovic, Aliena Rein

Deutschland -Die zweite Runde im DFB-Pokal ist gespielt! Und gleich sieben Bundesligisten mussten sich aus dem Wettbewerb verabschieden.

Während der 1. FC Köln, Mainz 05, der 1. FC Heidenheim, St. Pauli und Eintracht Frankfurt gegen andere Teams aus der Bundesliga rausflogen, mussten sich der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg Teams aus der 2. Liga geschlagen geben.

Das gilt allerdings auch für den FV Illertissen (Regionalliga) und Energie Cottbus (3. Liga), die als einzige verbleibende unterklassige Klubs ausschieden. Auch für die Vorjahres-Sensation Arminia Bielefeld ist Schluss, der Zweitligist zwang Union Berlin aber in die Verlängerung.

Bei der Auslosung des Achtelfinales am Sonntag befinden sich damit noch zehn Bundesligisten und sechs Zweitliga-Klubs im Lostopf.

Wir berichteten im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

23.33 Uhr: Diese Teams stehen im Achtelfinale

Die 16 Achtelfinalisten sind gefunden! Unter ihnen befinden sich allerdings nur noch Teams aus der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Mannschaften im Überblick.

Bundesliga: FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Hamburger SV, FC St. Pauli, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, SC Freiburg

2. Bundesliga: Hertha BSC, Holstein Kiel, VfL Bochum, 1. FC Magdeburg, 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98

23.30 Uhr: Die Abendpartien im Überblick

Auch in den Partien am Mittwochabend gab es eine Menge Spektakel! Der 1. FC Köln blieb gegen Bayern München letztendlich chancenlos, Arminia Bielefeld hingegen zwang Union Berlin in die Verlängerung.

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld 2:1 (1:1, 1:1)

Tore: 1:0 Querfeld (11. Minute), 1:1 Momuluh (27. Minute)

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Akiyama (24. Minute), 2:0 Maglica (28. Minute), 3:0 Hornby (48. Minute), 4:0 Bialek (60. Minute)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:3 (1:2)

Tore: 0:1 Matanovic (1. Minute), 0:2 Grifo (6. Minute), 1:2 El Azzouzi (20. Minute), 1:3 Scherhant (90.+3)

1. FC Köln - Bayern München 1:4 (1:2)

Tore: 1:0 Ache (31. Minute), 1:1 Diaz (36. Minute), 1:2 Kane (38. Minute), 1:3 Kane (64. Minute), 1:4 Olise (71. Minute)

23.26 Uhr: Arminia Bielefeld scheitert an Union Berlin

Dieser Bundesligist bietet Arminia Bielefeld die Stirn!

Nach dem Lauf im Vorjahr, als die Arminen vier Bundesligisten rauswarfen und ins Finale einzogen, ist jetzt schon in der zweiten Runde gegen Union Berlin Schluss.

23.16 Uhr: Arminia Bielefeld wirft alles rein

Es sind noch fünf Minuten zu spielen, da macht Arminia Bielefeld schon richtig ernst: Keeper Kersken kommt für eine Ecke mit nach vorne.

Das bringt den Gästen zwar nichts ein, bringt sie aber auch nicht in Bedrängnis, denn das Spiel wird wegen einer Verletzung von Diogo Leite erst einmal unterbrochen.

23.07 Uhr: Union Berlin bricht den Bann

Die zweite Hälfte der Verlängerung ist kaum angefangen, da platzt der Knoten bei Union Berlin!

Im Bielefelder Strafraum herrscht komplettes Chaos, der Ball spielt Ping-Pong. Die Arminia blockt jeden Schuss irgendwie ab, bis Doehki (107.) schließlich das Glück auf seiner Seite hat und zur Unioner Führung vollendet.

23.01 Uhr: Marvin Mehlem verletzt vom Platz

Arminia Bielefeld ist aktuell nur zu zehnt auf dem Platz. Am eigenen Strafraum verletzt sich Mehlem ohne Fremdeinwirkung wohl an der Ferse, muss lange auf dem Feld behandelt werden und hat den Platz inzwischen verlassen.

Hoffentlich ist das nichts Schlimmeres, unabhängig von einer Diagnose muss Bielefeld die Partie aber wohl zu zehnt zu Ende bringen, hat keinen Wechsel mehr offen.

22.46 Uhr: Die Verlängerung in Berlin läuft

Die letzte halbe Stunde der zweiten Pokalrunde ist angebrochen! Fünfzehn Achtelfinal-Teilnehmer stehen fest, wir suchen den letzten Kandidaten.

22.43 Uhr: Feierabend in Düsseldorf

Jetzt ist auch in Düsseldorf offiziell Feierabend, die Fortuna unterliegt dem SC Freiburg mit 1:3.

Der Bundesligist legte einen Blitzstart hin, musste dann aber doch noch bis in die Nachspielzeit zittern, um nicht in die Verlängerung müssen. Für den neuen Düsseldorfer Coach Markus Anfang ist es die dritte Niederlage im dritte Spiel mit dem Hauptstadtklub aus NRW.

22.41 Uhr: Union Berlin muss gegen Arminia Bielefeld in die Verlängerung

Auch heute Abend gibt es eine Verlängerung! Bundesligist Union Berlin konnte seine frühe Führung gegen die Pokalsensation des Vorjahres, Arminia Bielefeld, nicht über die Zeit bringen.

Zweimal 15 Minuten gibt es obendrauf!

22.40 Uhr: Schalke 04 erlebt Debakel gegen Darmstadt 98

Da hatte sich der Tabellenführer der 2. Bundesliga sicher anders ausgemalt! Es ist Feierabend in Darmstadt, Schalke 04 unterliegt deutlich mit 0:4.

Loris Karius musste gleich viermal hinter sich greifen.
22.40 Uhr: SC Freiburg erhöht auf 3:1

Kurz vor Schluss macht der SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf alles klar, Derry Scherhant stellt den Spielstand auf 3:1.

Titelfoto: Marc Schüler/dpa

