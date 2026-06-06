DFB-Pokal-Auslosung live: Sachsenderby, Rhein-Kracher, Stadt-Duell - diese Knaller-Spiele sind möglich

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DFB-Pokal-Auslosung im TAG24-Liveticker: In etwas mehr als einer Stunde geht's los mit der Ziehung - und die verspricht dabei jede Menge Knaller-Potenzial.

Von Ivan Simovic

Dortmund - Die Weltmeisterschaft 2026 steht in den Startlöchern, zuvor blickt Fußball-Deutschland jedoch erst einmal gespannt auf die Auslosung für den DFB-Pokal.

Am heutigen Samstagabend (18 Uhr) werden nämlich für die erste Runde der kommenden Saison die Lose gezogen. Ex-Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) fungiert dabei als Losfee, fischt die 64 teilnehmenden Klubs aus zwei Töpfen und ermittelt damit alle 32 Erstrunden-Partien.

TAG24 berichtet im Liveticker von der Ziehung.

17 Uhr: Derby-Alarm! Diese Kracher-Duelle sind möglich

In etwas mehr als einer Stunde geht's los mit der Ziehung der Erstrunden-Paarungen - und die verspricht dabei jede Menge Knaller-Potenzial.

Jede Menge Derbys könnten nämlich möglich sein. Denkbar wäre zum Beispiel das Münchener Stadt-Duell zwischen 1860 und dem FC Bayern oder der Niedersachsen-Kracher zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96.

Begegnungen mit dem größten Brisanz-Faktor:

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg (Frankenderby)

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf (Rheinderby)

Hallescher FC - 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt-Derby)

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (Sachsenderby)

Eintracht Braunschweig - Hannover 96 (Niedersachsenderby)

1860 München - FC Bayern München (Stadtderby)

Waldhof Mannheim - Karlsruher SC (Baden-Derby)

Bei Derbys geht es traditionell heiß her, wie hier beim Spiel der Fürther in Nürnberg im September 2023. (Archivfoto)
Bei Derbys geht es traditionell heiß her, wie hier beim Spiel der Fürther in Nürnberg im September 2023. (Archivfoto)  © Daniel Löb/dpa

16.40 Uhr: So läuft die Ziehung ab

Die heutige Ziehung gleicht keinem Hexenwerk, ist wirklich kinderleicht zu verstehen.

Aus zwei Lostöpfen wird gezogen. In dem einen befinden sich alle Oberhaus-Klubs der letzten Spielzeit sowie die 14 bestplatzierten Teams der 2. Bundesliga.

Der zweite Topf enthält die noch übrig gebliebenen Zweitligisten, die vier besten Mannschaften der 3. Liga sowie alle Landespokalsieger und Amateurvereine. Diese werden im Übrigen zuerst gezogen, sichern sich damit automatisch das Heimrecht. Mehr gibt es nicht zu beachten.

16.20 Uhr: Wann findet die erste Runde statt?

Die Auslosung steht bevor, doch bis die Spiele dann anstehen, müssen die Fans sich noch ein ganzes Weilchen gedulden.

Die erste Pokalrunde ist nämlich erst für den Zeitraum vom 21. August bis zum 24. August angesetzt. Bayern- und BVB-Anhänger müssen allerdings noch länger warten.

Am 22. August um 20.30 Uhr stehen die Münchener als Meister und Pokalsieger im Supercup dem Vizemeister Borussia Dortmund gegenüber. Die Erstrunden-Begegnungen der beiden Teams finden deshalb erst am 1. und 2. September statt.

Ab 18 Uhr werden in Dortmund die Kugeln gezogen.
Ab 18 Uhr werden in Dortmund die Kugeln gezogen.  © IMAGO / MaBoSport

16 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung live im Free-TV

Doppelte Fußball-Portion am Samstag! Neben dem Deutschland-Testspiel (20.30 Uhr, RTL) gegen die USA steht die DFB-Pokal-Auslosung live im Free-TV auf dem Programm.

Die ARD überträgt die Ziehung ab 18 Uhr aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bietet parallel dazu einen Livestream auf "sportschau.de" an.

Ihr könnt aber auch hier bleiben und verpasst so ebenfalls nichts Wichtiges.

Hier findet die heutige DFB-Pokal-Auslosung statt. (Archivfoto)
Hier findet die heutige DFB-Pokal-Auslosung statt. (Archivfoto)  © Bernd Thissen/dpa

15.40 Uhr: Diese 64 Teams sind qualifiziert

Ab 18 Uhr werden die 32 Begegnungen so ausgelost, dass jeweils eine Profi-Mannschaft einem "Amateurteam" zugeteilt wird.

Profi-Topf

FC Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig

VfB Stuttgart

TSG Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin

Borussia Mönchengladbach

Hamburger SV

1. FC Köln

SV Werder Bremen

FC Schalke 04

SV Elversberg

SC Paderborn

VfL Wolfsburg

1. FC Heidenheim

FC St. Pauli

Hannover 96

SV Darmstadt 98

1. FC Kaiserslautern

Hertha BSC

1. FC Nürnberg

VfL Bochum

Karlsruher SC

Dynamo Dresden

Holstein Kiel

Arminia Bielefeld

1. FC Magdeburg

Amateur-Topf

Eintracht Braunschweig

SpVgg Greuther Fürth

Fortuna Düsseldorf

Preußen Münster

VfL Osnabrück

FC Energie Cottbus

Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg

Waldhof Mannheim

Würzburger Kickers

1860 München

VSG Altglienicke

VfB Krieschow

SV Hemelingen

Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club

SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock

Viktoria Köln

SC St. Tönis

Lüneburger SK Hansa

SSV Jeddeloh 2

Eintracht Trier

1. FC Saarbrücken

Erzgebirge Aue

Hallescher FC

1. FC Phönix Lübeck

Bahlinger SC

TSV Schott Mainz

Carl Zeiss Jena

SC Verl

SG Sonnenhof Großaspach

SV Westfalia Rhynern

Das Objekt der Begierde. 64 Mannschaften gehen ins Rennen um den DFB-Pokal.
Das Objekt der Begierde. 64 Mannschaften gehen ins Rennen um den DFB-Pokal.  © Soeren Stache/dpa

6. Juni, 15.30 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal.

Wir berichten live von der Ziehung, halten Euch somit stets auf dem Laufenden.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

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