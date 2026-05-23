Finaltag der Amateure: Feuchte Augen bei Pokal-Kapitän! Er geht mit der Trophäe

Fortsetzung des Artikels laden

23. Mai, 12.56 Uhr: Krieschow trifft erneut und führt 2:0 gegen Cottbus!

Die erste dicke Überraschung nimmt Formen an! Energie erhöht den Druck, hat Chancen, aber macht kein Tor. Das erledigt Krieschow nach einem langen Ball und Steckpass, den erneut Michalski vollendet. Aus wenigen Metern hat er keine Mühe (60.) Der Außenseiter 2:0 vorne!

23. Mai, 12.51 Uhr: Todesfelde meldet sich zurück und ist wieder dran

In Schleswig-Holstein meldet sich Todesfelde durch Körting mit dem 1:2 zurück (55.) und bringt wieder Spannung ins Spiel auf heimischen Grund. Währenddessen macht der HEBC Hamburg alles klar und erhöht wieder durch Scalzi auf 3:0.

23. Mai, 12.49 Uhr: Elfer-Wahnsinn in Cottbus!

Energie hat nach Wiederanpfiff zwei Gänge hochgeschaltet und doppelt Pech, dass es einen Hand-Elfmeter und Foul-Strafstoß nicht gibt. Kurz darauf will Tattermusch einen Elfer schinden - und bekommt wegen Schwalbe Gelb (54.).

23. Mai, 12.45 Uhr: BFC Dynamo verschießt Elfer

Die zweiten Halbzeiten laufen, den ersten Aufreger gibt es in Berlin, wo der BFC Dynamo einen Elfer zugesprochen bekommt. Den schnappt sich Rufat Dadashov, der extra für die Situation eingewechselt wird, und verschießt (51.)!

Rufat Dadashov (Nr. 10) kommt rein, tritt an und verschießt den Elfmeter. © Matthias Koch/dpa

23. Mai, 12.26 Uhr: Ausgleich in Berlin!

Unmittelbar vor der Pause gleicht die VSG Altglienicke in Berlin aus und belohnt sich für eine starke Leistung. Nietfeld legte auf Sylla ab, der aus wenigen Metern keine Mühe hatte (45.+2). Die Partien gehen jetzt alle in die Halbzeitpause.

23. Mai, 12.25 Uhr: TOOOR in Thüringen, Jena führt zu Hause

Jetzt steht es auch in Thüringen nicht mehr torlos! Favorit Jena geht im heimischen Stadion durch Eshele in Führung (45.+1), Lankford hatte stark vorbereitet. Titelverteidiger Meuselwitz geht mit Rückstand in die Pause.

23. Mai, 12.21 Uhr: 2:0 in Hamburg und Schleswig-Holstein

Zweiter Treffer in Hamburg: Der HEBC legt per Elfmeter durch Scalzi nach und erhöht kurz vor der Pause zum 2:0 (44.). Parallel erzielt auch Phönix Lübeck das zweite Tor, wieder schlägt Stöver zu (44.).

23. Mai, 12.05 Uhr: Cottbus kommt mit B-Elf nicht ins Rollen

In vielen Spielen ist das erste Tempo raus, es gibt es bei sommerlichen Temperaturen vielerorts Trinkpausen. Unser Blick geht nach Cottbus, wo der Favorit, der mit einer B-Elf antritt, auch nach 30 Minuten nicht ins Rollen kommt. Krieschow ist besser und frischer, Energie sehr träge nach den Aufstiegsfeierlichkeiten.

23. Mai, 11.54 Uhr: Waldhof legt im Mannheim-Duell vor

Drittligist Waldhof Mannheim untermauert im Nachbarschaftsduell gegen den VfR seine Favoritenrolle und legt vor: Altstar Boyd schlenzt den Ball ins Tor (19.).

23. Mai, 11.48 Uhr: Überraschung in Cottbus, Energie liegt zurück!

Auch in Brandenburg fällt das erste Tor, aber nicht für Cottbus: Der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger liegt zurück! Nach einer Flanke passt die Abstimmung in der FCE-Defensive nicht, die Flanke von Krieschows Felgenträger köpft Michalski auf Tor, wird von Rorigs Rücken verlängert und fällt zur überraschenden Führung ins Cottbuser Tor.

Toby Michalski (r.) jubelt nach der überraschen Führung für Krieschow gegen seinen Jugendklub. Er wurde bei Energie ausgebildet. © IMAGO / Creativ Sportpicture

23. Mai, 11.44 Uhr: BFC Dynamo geht in Führung, Tor auch in Hamburg

In Berlin geht Titelverteidiger BFC Dynamo im Stadt-Duell gegen Altglienicke durch Knezevic in Führung (7.). Weiter geht der frühe Torreigen in Hamburg, wo der HEBC durch Stegemann nach Ecke vorlegt (7.).