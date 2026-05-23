Finaltag der Amateure: Feuchte Augen bei Pokal-Kapitän! Er geht mit der Trophäe

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Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? TAG24 begleitet den Finaltag der Amateure 2026 live.

Von Lukas Schulze

Deutschland - Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? Im alljährlichen Finaltag der Amateure wurden 21 Pokalsieger ermittelt. TAG24 berichtete live vom Fußball-Marathon.

Alle Ergebnisse im Überblick:

  • Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) 1:5
  • Bremen: SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) 2:1
  • Thüringen: Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) 1:0
  • Brandenburg: Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) 1:2
  • Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) 1:4
  • Baden: VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) 0:3
  • Berlin: VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) 2:1 n.V.
  • Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) 0:3
  • Südbaden: Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) 1:0
  • Südwest: TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) 2:1
  • Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) 0:4
  • Rheinland: TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) 0:1
  • Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) 7:6 i.E.
  • Niederrhein: MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) 4:1
  • Sachsen: FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3) 0:2
  • Württemberg: Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4) 1:4
  • Mittelrhein: Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3) 5:6 n.E.
  • Hessen: SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4) 2:1
  • Bayern: Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3) 5:3 n.E.
  • Saarland: 1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4) 4:2
  • Westfalen: SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4) 3:0

23. Mai, 19 Uhr: Peter Kurzweg verabschiedet sich mit Tränen und Pokalsieg von den Würzburger Kickers

Schöner Abschluss an einem wilden Finaltag der Amateure: Würzburgs Kapitän Peter Kurzweg streckt die Trophäe des Bayernpokals in die Höhe. Er hat Tränen in den Augen - es ist seine letzte Saison für seinen langjährigen Verein und in der Karriere überhaupt. Kommende Woche folgt die Würzburger Relegation gegen Lok Leipzig.

Mit diesem Moment verabschieden wir uns und verweisen auf das große Pokalfinale In Berlin (ab 20 Uhr). Den Showdown zwischen Bayern und Stuttgart gibt es in diesem Liveticker.

23. Mai, 18.40 Uhr: Auch Wiesbaden, Saarbrücken und Verl gewinnen den Landespokal

Inzwischen ist in Hessen, im Saarland und Westfalen Schluss.

An den Siegern hat sich nichts geändert, wenngleich Homburg noch ein Tor macht. Wiesbaden, Saarbrücken und Verl können sich über den Landespokal-Sieg freuen!

23. Mai, 18.37 Uhr: Omore schießt Würzburg zum Bayernpokal-Sieg!

Omore behält die Nerven, verlädt den Sechzig-Keeper Dähne und Würzburg gewinnt den Bayernpokal auf den letzten Metern. Was für eine Coolness hinten raus!

23. Mai, 18.35 Uhr: Auch Jakob verschießt für 1860

Kilian Jakob setzt seinen Schuss neben das Tor, deshalb kann Omore alles klarmachen.

23. Mai, 18.34 Uhr: Hobsch vergibt, Würzburg vorne!

Dann tritt Stürmer Hobsch für 1860 und zimmert den Ball ohne Esprit aufs Tor, Hipper hat ihn!

Danach trifft Würzburgs Cisse an und verwandelt zum 3:2.

23. Mai, 18.32 Uhr: Erste vier Schützen treffen im bayrischen Elfer-Duell

Die ersten vier Kandidaten verwandeln alle. Es steht 2:2 nach insgesamt vier Versuchen.

23. Mai, 18.30 Uhr: Auch Bayernpokal entscheidet sich vom Punkt

Weil Würzburgs Bonga in der 90. Minute für Würzburg trifft, entscheidet es sich auch in Bayern das Finale vom Punkt.

Eine Verlängerung gibt es in dem Landesverband nicht.

Tarsis Bonga (v.) schießt die Würzburger Kickers kurz vor Schluss ins Elfmeterschießen.
Tarsis Bonga (v.) schießt die Würzburger Kickers kurz vor Schluss ins Elfmeterschießen.  © IMAGO / HMB-Media

23. Mai, 18.27 Uhr: Fortunas Galjen verschießt, Viktoria Köln triumphiert

Sachse ohne Probleme für Viktoria, aber Fortunas Galjen mit Probleme. Schulz hat die richtige Ecke und hält den schwach geschossenen Elfer.

Viktoria Köln gewinnt den Landespokal Mittelrhein mit 6:5 nach Elferschießen.

23. Mai, 18.26 Uhr: Alle zehn Schüsse drin

Auch Tonye und Michelbrink geben sich keine Blöße. Es steht 5:5.

23. Mai, 18.24 Uhr: Weiter jeder Schuss ein Treffer

Eisenhuth für Viktoria und Fischer für Fortuna verwandeln souverän. 4:4!

Titelfoto: IMAGO / HMB-Media

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