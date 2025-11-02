DFB-Pokal-Auslosung live: So viel Geld haben die Teams bis zum Achtelfinale schon kassiert

DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: So viel Geld haben die Teams bis zum Achtelfinale schon kassiert.

Von Tina Hofmann

Dortmund - Anders als in der vergangenen Saison sind im Achtelfinale des DFB-Pokals keine echten Underdogs mehr dabei. Zehn Teams aus der Bundesliga und sechs Mannschaften aus der 2. Bundesliga sind zur Auslosung des Achtelfinales am heutigen Sonntag im Lostopf.

Wir berichten von der Auslosung im Liveticker.

17.10 Uhr: So viel Geld gibt es beim Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals

Der DFB-Pokal ist vor allem für Team aus den unteren Ligen eine willkommene Gelegenheit, zusätzlich Geld einzunehmen. In den ersten drei Runden haben die Mannschaften, die nun im Achtelfinale stehen, bereits fast 1,5 Millionen Euro (1,483 Millionen Euro) sicher. Dabei entfällt allein ein Betrag von 847.544 Euro auf die dritte Runde. Wer sogar den Sprung ins Viertelfinale schafft, der bekommt noch einmal 1.695.088 Millionen Euro obendrauf.

Die Teams, die im Achtelfinale stehen, haben bereits rund 1,5 Millionen Euro kassiert. © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa, Tom Weller/dpa

16.40 Uhr: An diesem Datum findet das Achtelfinale im DFB-Pokal statt

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird am 2. und 3. Dezember (Dienstag und Donnerstag) ausgetragen. Vor allem für die Top-Teams der Bundesliga ist das ein knackiges Program, weil davor und danach bereits Englische Wochen aufgrund der Champions League anstehen.

16.20 Uhr: Das ist ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal alles anders

Zwei Änderungen gibt es ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Eine betrifft direkt die Ziehung heute in Dortmund. Denn es gibt ab der dritten Runde nur noch einen Topf, aus dem alle Lose geholt werden. Das heißt, dass auch ein Zweitligist auswärts spielen muss, wenn es das Los denn hergibt. Die zweite Änderung betrifft den Einsatz des Video Assistant Referee (VAR), der in den ersten beiden Runden nicht genutzt wurde, ab dem Achtelfinale aber zugelassen ist.

Ab dem Achtelfinale kommt der VAR im DFB-Pokal zum Einsatz. © Marijan Murat/dpa

16 Uhr: Im Achtelfinale des DFB-Pokals drohen diese Knaller-Begegnungen

Im Achtelfinale drohen natürlich einige Kracher-Duelle: Die ersten fünf Teams der Bundesliga-Tabelle sind mit dem FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen noch dabei. Alle könnten direkt aufeinander treffen. Hingegen könnten sich einige Zweitliga-Teams Hoffnungen machen, gegen einen Liga-Konkurrenten anzutreten und somit die Chancen auf das Viertelfinale zu erhöhen.

Das Duell Bayern gegen Dortmund droht schon im Achtelfinale des DFB-Pokals. © Tom Weller/dpa

15.40 Uhr: Hier wird die Auslosung des DFB-Pokals heute übertragen

Wer sich die Spannung der Auslosung nicht entgehen lassen möchte, der kann die Ziehung aus dem Fußballmuseum in Dortmund heute live im ZDF verfolgen. Ab 17.50 Uhr ist die Ziehung eingebettet in die Übertragung des Handball-Länderspiels der deutschen Männer gegen Island in München. Während der Halbzeit werden die Kugeln in Dortmund aus dem Topf geholt.

Die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal wird heute im ZDF übertragen. © IMAGO / Noah Wedel

15.20 Uhr: Diese Favoriten mussten in der 2. Runde im DFB-Pokal die Segel streichen

In der 2. Runde des DFB-Pokals mussten auch einige Favoriten sie Segel streichen - zumindest auf dem Papier waren sie im Vorhinein favorisiert. So erwischte es zum Beispiel den VfL Wolfsburg, der sich Zweitligist Holstein Kiel zu Hause geschlagen geben musste. Auch der FC Augsburg unterlag daheim gegen den eine Klasse tiefer spielenden VfL Bochum. Etwas überraschend kam auch das Aus der SV Elversberg bei Hertha BSC sowie die klare Pleite des FC Schalke 04 bei Liga-Konkurrent Darmstadt.

Der VfL Wolfsburg musste gegen Holstein Kiel die Segel streichen. © Swen Pförtner/dpa

15 Uhr: Diese Teams sind fürs Achtelfinale im DFB-Pokal im Lostopf

Heute steigt die Auslosung des DFB-Pokals. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, IMAGO / MaBoSport

14.40 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale im Liveticker