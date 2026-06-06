DFB-Pokal-Auslosung live: Los geht's! Wer trifft in der ersten Runde auf wen?
Dortmund - Die Weltmeisterschaft 2026 steht in den Startlöchern, zuvor blickt Fußball-Deutschland jedoch erst einmal gespannt auf die Auslosung für den DFB-Pokal.
TAG24 berichtet im Liveticker von der Ziehung.
+++ Auslosung live +++
SV Hemelingen - Hannover 96
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
VfB Krieschow - 1. FSV Mainz 05
FC Energie Cottbus - FC Augsburg
Hallescher FC - FC Schalke 04
SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen
SSV Jeddeloh 2 - 1. FC Heidenheim
SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld
Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club - Borussia Dortmund
Eintracht Trier - RB Leipzig
Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim
SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt
18.16 Uhr: Start der Auslosung
Auf geht's!
Jetzt startet Aytekin mit der Ziehung.
18.15 Uhr: Langsam aber sicher geht es auf die Auslosung zu. Vorher erklären Völz & Co. aber erst noch einmal die Regeln, doch wirklich kompliziert ist es nicht: Es gibt lediglich zwei Töpfe mit jeweils 32 Teams.
18.10 Uhr: Geldsegen für die "Underdogs"
Dabei sein lohnt sich!
Schon allein für die Teilnahme am DFB-Pokal dürfen sich die Amateurvereine über ein Preisgeld von "round about 200.000 Euro" freuen, wie DFB-Vizepräsident Frymuth gegenüber Moderator Völz verriet.
18.07 Uhr: Jetzt betreten Ziehungsleiter Frymuth und Losfee Aytekin die Bühne.
18.05 Uhr: Unter großem Applaus heißt Moderator Völz alle Zuschauer zur Auslosung willkommen.
18.03 Uhr: Bevor es so richtig losgeht, gibt es zunächst einen kurzen Blick auf alle Amateurvereine, die in dieser neuen Pokalsaison dabei sind.
18.01 Uhr: Vorhang auf! Die Liveübertragung hat soeben begonnen.
17.58 Uhr: Na, kribbelt es schon? Gleich ist es soweit und Aytekin lost die 32 Erstrunden-Spiele der neuen Pokalsaison aus.
17.45 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung beginnt in Kürze
Das Warten hat schon bald ein Ende.
In einer Viertelstunde geht's los mit der ARD-Liveübertragung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, dann werden alle 32 Erstrunden-Paarungen der kommenden DFB-Pokal-Saison 2026/27 ermittelt. Die Spannung steigt.
17.30 Uhr: Ex-DFB-Schiri Deniz Aytekin zieht heute die Kugeln
Deniz Aytekin (48) ist heute als Losfee im Einsatz.
An der Seite von Moderator Malte Völz angelt sich der frühere Spitzen-Schiedsrichter die 64 Teams aus den beiden Töpfen, begleitet von Ziehungsleiter und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth (69).
17.07 Uhr: Derby-Alarm! Diese Kracher-Duelle sind möglich
In etwas mehr als einer Stunde beginnt die Ziehung der Erstrunden-Paarungen - und die verspricht reichlich Knaller-Potenzial. Jede Menge Derbys könnten nämlich möglich sein.
Denkbar wäre zum Beispiel das Münchener Stadt-Duell zwischen 1860 und dem FC Bayern oder der Niedersachsen-Kracher zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96.
Begegnungen mit dem größten Brisanz-Faktor:
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg (Frankenderby)
1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf (Rheinderby)
Hallescher FC - 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt-Derby)
Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (Sachsenderby)
Eintracht Braunschweig - Hannover 96 (Niedersachsenderby)
1860 München - FC Bayern München (Stadtderby)
Waldhof Mannheim - Karlsruher SC (Baden-Derby)
16.45 Uhr: So läuft die Ziehung ab
Die heutige Ziehung gleicht keinem Hexenwerk, ist wirklich kinderleicht zu verstehen.
Aus zwei Lostöpfen wird gezogen. In dem einen befinden sich alle Oberhaus-Klubs der letzten Spielzeit sowie die 14 bestplatzierten Teams der 2. Bundesliga.
Der zweite Topf enthält die noch übrig gebliebenen Zweitligisten, die vier besten Mannschaften der 3. Liga sowie alle Landespokalsieger und Amateurvereine. Diese werden im Übrigen zuerst gezogen, sichern sich damit automatisch das Heimrecht. Mehr gibt es nicht zu beachten.
16.20 Uhr: Wann findet die erste Runde statt?
Die Auslosung steht bevor, doch bis die Spiele dann anstehen, müssen die Fans sich noch ein ganzes Weilchen gedulden.
Die erste Pokalrunde ist nämlich erst für den Zeitraum vom 21. August bis zum 24. August angesetzt. Bayern- und BVB-Anhänger müssen allerdings noch länger warten.
Am 22. August um 20.30 Uhr stehen die Münchener als Meister und Pokalsieger im Supercup dem Vizemeister Borussia Dortmund gegenüber. Die Erstrunden-Begegnungen der beiden Teams finden deshalb erst am 1. und 2. September statt.
16 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung live im Free-TV
Doppelte Fußball-Portion am Samstag! Neben dem Deutschland-Testspiel (20.30 Uhr, RTL) gegen die USA steht die DFB-Pokal-Auslosung live im Free-TV auf dem Programm.
Die ARD überträgt die Ziehung ab 18 Uhr aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bietet parallel dazu einen Livestream auf "sportschau.de" an.
Ihr könnt aber auch hier bleiben und verpasst so ebenfalls nichts Wichtiges.
15.40 Uhr: Diese 64 Teams sind qualifiziert
Ab 18 Uhr werden die 32 Begegnungen so ausgelost, dass jeweils eine Profi-Mannschaft einem "Amateurteam" zugeteilt wird.
Profi-Topf
FC Bayern München
Borussia Dortmund
RB Leipzig
VfB Stuttgart
TSG Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
1. FSV Mainz 05
1. FC Union Berlin
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
1. FC Köln
SV Werder Bremen
FC Schalke 04
SV Elversberg
SC Paderborn
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim
FC St. Pauli
Hannover 96
SV Darmstadt 98
1. FC Kaiserslautern
Hertha BSC
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
Karlsruher SC
Dynamo Dresden
Holstein Kiel
Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg
Amateur-Topf
Eintracht Braunschweig
SpVgg Greuther Fürth
Fortuna Düsseldorf
Preußen Münster
VfL Osnabrück
FC Energie Cottbus
Rot-Weiss Essen
MSV Duisburg
Waldhof Mannheim
Würzburger Kickers
1860 München
VSG Altglienicke
VfB Krieschow
SV Hemelingen
Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club
SV Wehen Wiesbaden
Hansa Rostock
Viktoria Köln
SC St. Tönis
Lüneburger SK Hansa
SSV Jeddeloh 2
Eintracht Trier
1. FC Saarbrücken
Erzgebirge Aue
Hallescher FC
1. FC Phönix Lübeck
Bahlinger SC
TSV Schott Mainz
Carl Zeiss Jena
SC Verl
SG Sonnenhof Großaspach
SV Westfalia Rhynern
6. Juni, 15.30 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal.
Wir berichten live von der Ziehung, halten Euch somit stets auf dem Laufenden.
Titelfoto: IMAGO / MaBoSport