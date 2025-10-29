 10.478

DFB-Pokal live: Verweigerter Elfmeter, Rot, Freistoß-Tor! Wilde Minuten bei Leverkusen

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Der Ball rollt bei vier Pokal-Partien!

Von Ivan Simovic, Aliena Rein

Deutschland - Die zweite Runde im DFB-Pokal ist in vollem Gange! Auch am Mittwochabend warten wieder acht Partien auf Deutschlands Cup-Fans.

Aktuelle Spielstände:

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg 0:2 (0:2)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:1)

SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen 0:1 (0:0)

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)

19.35 Uhr: Abseits-Tor in Illertissen

Der Ball zappelt zum 3:0 für den 1. FC Magdeburg im Netz, doch das Tor zählt nicht.

Maximilian Breunig trifft zwar zum zweiten Mal gegen Illertissen, steht jedoch beim Zuspiel vom gerade erst eingewechselten Max Geschwill im Abseits.

19.33 Uhr: VfB Stuttgart erhöht auf 2:0

Ist das die Vorentscheidung in Mainz? Der VfB Stuttgart erhöht auf 2:0!

Undav arbeitet sich zusammen mit Führich durch die komplette Mainzer Hälfte. Anstatt nach links zu Führich zu spielen, wie die Verteidigung spekuliert, legt der Stürmer quer. Der einlaufende Stiller lässt den Ball aber passieren, sodass das Leder bei Karazor landet. Der VfB-Kapitän (73.) netzt trocken ein.

19.20 Uhr: Bayer Leverkusen geht per Freistoß in Führung

Das Leder für den fälligen Freistoß von Bayer Leverkusen schnappt sich natürlich Grimaldo (60.) - und verwandelt mal wieder direkt!

Jetzt ist auch im letzten Spiel das erste Tor gefallen, es sind enorm bittere Minuten für den SC Paderborn.

19.19 Uhr: SC Paderborn nur noch zu zehnt

Doch unmittelbar danach ist Ittrich dann auf Leverkusener Seite, der SC Paderborn muss den Rest der Partie zu zehnt absolvieren!

Wieder ist es Kofane, der gelegt wird, dieses Mal kurz vor dem Strafraum. Der Schiedsrichter erkennt darin eine Notbremse von Felix Götze, auch wenn noch ein Paderborner kurz daneben steht, und zeigt dem Verteidiger glatt Rot (58. Minute).

Patrick Ittrich (M.) verweist Felix Götze (nicht im Bild) vom Platz.  © David Inderlied/dpa

19.17 Uhr: Bayer Leverkusen fordert Elfmeter

Bitter für Bayer Leverkusen: Kofane legt sich den Ball im Paderborner Strafraum an Schubert vorbei vor und kracht dann mit dem Keeper der Hausherren zusammen.

Die Pfeife von Patrick Ittrich bleibt aber stumm.

19.03 Uhr: Weiter geht's!

Als Erstes rollt der Ball in Mainz wieder, die anderen Spiele ziehen nach.

Sehen wir in der zweiten Hälfte mehr Tore als in der ersten?

18.48 Uhr: Halbzeit auf allen vier Plätzen

Dann ist in allen Spielen zumindest vorübergehend Schluss! Das einzige Spiel, in dem es bisher noch keine Tore zu bewundern gab, ist das zwischen dem Titelträger von 2024, Bayer Leverkusen, und dem SC Paderborn.

Dabei hatte der Zweitligist sogar die besseren Chancen, in Führung zu gehen, kurz vor der Pause setzten aber sowohl Raphael Obermair als auch Luis Engelns den Ball neben den Kasten.

18.46 Uhr: Kuriose Kartenflut in Fürth

In Fürth geraten Skyttä und Mathias Oelsen aneinander und liefern sich ein Wortgefecht, wofür Schiedsrichter Marc Philip Eckermann sie beide verwarnt.

Dann mischen sich jedoch beide Trainer auch noch ein und geben ihren Senf dazu, weshalb Eckermann den Gelben Karton auch beiden Übungsleitern zeigt.

18.32 Uhr: 1. FC Magdeburg erhöht umstritten nach Elfmeter

Der 1. FC Magdeburg bekommt einen Elfmeter zugesprochen, weil Maximilian Neuberger im Strafraum den Torschützen zum 1:0, Maximilian Breunig, umwirft. Der Gefoulte tritt selbst an, Illertissen-Keeper Malwin Zok hält den Strafstoß zwar, kann aber nur abprallen lassen - Marcus Mathisen verwandelt schließlich den Nachschuss.

Potenziell lief der Magdeburger allerdings beim Elfmeter ein wenig zu früh in den Strafraum - weil es in der 2. Pokalrunde aber noch keinen VAR gibt, kann Schiedsrichter Patrick Schwengers das nicht überprüfen, der Treffer zählt.

18.13 Uhr: 1. FC Kaiserslautern trifft zum 1:0

Die Ereignisse überschlagen sich auf den vier Plätzen! Fast parallel mit Magdeburg hat auch der 1. FC Kaiserslautern den Bann gebrochen.

Naatan Skyttä bringt eine Hereingabe von Marlon Ritter auf den Kasten, doch der Fürther Torwart kann den Abschluss noch abklatschen lassen. Den Nachschuss bringt Skyttä (12.) dann im Tor unter.

