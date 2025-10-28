DFB-Pokal live: Stolper-Gefahr droht! Welchen Bundesliga-Klub erwischt es heute?
Deutschland - K.-o.-Spiele unter Flutlicht: Am Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde im DFB-Pokal an.
Los geht es heute Abend mit den ersten acht von insgesamt 16 Cup-Spielen, ehe tags darauf die noch übrig verbliebenen Begegnungen ausgetragen werden.
Das Knaller-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) steht dabei im Mittelpunkt der Partien um das Weiterkommen ins Achtelfinale.
TAG24 berichtet im großen Liveticker und hält Euch mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.
16.27 Uhr: Noch keine Sensationen im DFB-Pokal
Die ganz großen Überraschungen blieben bislang noch aus. Die Favoriten aus dem Oberhaus setzten sich nämlich in den Duellen zuvor am Ende durch.
Einzig Erstligist Werder Bremen erwischte es zum Auftakt in die diesjährige DFB-Pokal-Saison. Im Auswärtsspiel bei Zweitliga-Aufsteiger und Vorjahres-Finalist Arminia Bielefeld setzte es ein hauchdünnes 0:1 (0:0), wodurch sich die Hanseaten früh aus dem Wettbewerb verabschieden mussten.
Nicht viel besser ergangen wäre es fast dem amtierenden Pokalsieger: Der VfB Stuttgart machte es auswärts gegen Zweitliga-Klub Eintracht Braunschweig extrem spannend, setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 8:7 (4:4, 3:3, 1:1) durch.
15.59 Uhr: Um so viel geht es! Prämie für das Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals
Nicht nur sportlich lohnt sich der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale - sondern auch finanziell.
Für das Erreichen der nächsten Runde winken den noch übrig gebliebenen 16 Teams jeweils 847.544 Euro an Prämie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das wäre vor allem für Drittliga-Klub Energie Cottbus ein Segen.
Dem Sieger winkt im Übrigen neben dem Pokal auch eine XXL-Finanzspritze in Höhe von 4.320.000 Euro, der Verlierer hingegen erhält 2.880.000 Euro als "Trostpreis".
15.34 Uhr: Die heutigen DFB-Pokal-Spiele im Überblick
Acht Zweitrunden-Spiele finden am heutigen Dienstagabend statt. Hier noch einmal alle Begegnungen im Überblick.
18.30 Uhr:
1. FC Heidenheim (1. Bundesliga) - Hamburger SV (1. Bundesliga)
Eintracht Frankfurt (1. Bundesliga) - Borussia Dortmund (1. Bundesliga)
Hertha BSC (2. Bundesliga) - SV Elversberg (2. Bundesliga)
VfL Wolfsburg (1. Bundesliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga)
20.45 Uhr:
Borussia Mönchengladbach (1. Bundesliga) - Karlsruher SC (2. Bundesliga)
Energie Cottbus (3. Liga) - RB Leipzig (1. Bundesliga)
FC Augsburg (1. Bundesliga) - VfL Bochum (2. Bundesliga)
FC St. Pauli (1. Bundesliga) - TSG 1899 Hoffenheim (1. Bundesliga)
15.15 Uhr: BVB-Knaller gegen Frankfurt, Traditionsduell in Gladbach
32 Teams, 16 Spiele: Die zweite Runde im DFB-Pokal steht vor der Tür!
Mit großer Spannung erwartet wird dabei das Kracher-Spiel der Borussia aus Dortmund bei Eintracht Frankfurt am Dienstagabend (18.30 Uhr). Mit dem Duell zwischen dem FC St. Pauli und TSG 1899 Hoffenheim, sowie der Heim-Partie des 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV kommt es heute zudem zu zwei weiteren Bundesliga-Begegnungen.
Unterhaus-Klub Holstein Kiel empfängt derweil den VfL Wolfsburg, Zweitliga-Konkurrent VfL Bochum bekommt es mit dem kriselnden FC Augsburg zu tun - und der Karlsruher SC gastiert unterdessen im Traditions-Leckerbissen an der Hennes-Weisweiler-Allee bei Borussia Mönchengladbach.
Rein zweitklassig hingegen wird es mit der Partie zwischen Hertha BSC und der SV Elversberg. Der einzig noch im Wettbewerb verbliebene Drittliga-Klub Energie Cottbus hofft zu Hause gegen RB Leipzig auf die Cup-Sensation.
28. Oktober, 15.10 Uhr: Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker
Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveticker zur zweiten DFB-Pokal-Runde.
Hier erfahrt Ihr heute und morgen alles Wichtige zu den Partien.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa