DFB-Pokal live: Stolper-Gefahr droht! Welchen Bundesliga-Klub erwischt es heute?

Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker: Nicht nur sportlich lohnt sich der Einzug ins Achtelfinale - sondern auch finanziell.

Von Ivan Simovic

Deutschland - K.-o.-Spiele unter Flutlicht: Am Dienstag und Mittwoch steht die zweite Runde im DFB-Pokal an.

Los geht es heute Abend mit den ersten acht von insgesamt 16 Cup-Spielen, ehe tags darauf die noch übrig verbliebenen Begegnungen ausgetragen werden. Das Knaller-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) steht dabei im Mittelpunkt der Partien um das Weiterkommen ins Achtelfinale. TAG24 berichtet im großen Liveticker und hält Euch mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.

16.27 Uhr: Noch keine Sensationen im DFB-Pokal

Die ganz großen Überraschungen blieben bislang noch aus. Die Favoriten aus dem Oberhaus setzten sich nämlich in den Duellen zuvor am Ende durch. Einzig Erstligist Werder Bremen erwischte es zum Auftakt in die diesjährige DFB-Pokal-Saison. Im Auswärtsspiel bei Zweitliga-Aufsteiger und Vorjahres-Finalist Arminia Bielefeld setzte es ein hauchdünnes 0:1 (0:0), wodurch sich die Hanseaten früh aus dem Wettbewerb verabschieden mussten. Nicht viel besser ergangen wäre es fast dem amtierenden Pokalsieger: Der VfB Stuttgart machte es auswärts gegen Zweitliga-Klub Eintracht Braunschweig extrem spannend, setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 8:7 (4:4, 3:3, 1:1) durch.

Arminia-Kicker Isaiah Young (27) traf damals zum 1:0-Endstand gegen die eine Klasse höher spielenden Bremer. © Bernd Thissen/dpa

15.59 Uhr: Um so viel geht es! Prämie für das Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals

Nicht nur sportlich lohnt sich der Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale - sondern auch finanziell. Für das Erreichen der nächsten Runde winken den noch übrig gebliebenen 16 Teams jeweils 847.544 Euro an Prämie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das wäre vor allem für Drittliga-Klub Energie Cottbus ein Segen. Dem Sieger winkt im Übrigen neben dem Pokal auch eine XXL-Finanzspritze in Höhe von 4.320.000 Euro, der Verlierer hingegen erhält 2.880.000 Euro als "Trostpreis".

Mehr als üppig! Im Falle eines Weiterkommens winkt ein wahrer Geldsegen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

15.34 Uhr: Die heutigen DFB-Pokal-Spiele im Überblick

Acht Zweitrunden-Spiele finden am heutigen Dienstagabend statt. Hier noch einmal alle Begegnungen im Überblick. 18.30 Uhr: 1. FC Heidenheim (1. Bundesliga) - Hamburger SV (1. Bundesliga) Eintracht Frankfurt (1. Bundesliga) - Borussia Dortmund (1. Bundesliga) Hertha BSC (2. Bundesliga) - SV Elversberg (2. Bundesliga) VfL Wolfsburg (1. Bundesliga) - Holstein Kiel (2. Bundesliga) 20.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach (1. Bundesliga) - Karlsruher SC (2. Bundesliga) Energie Cottbus (3. Liga) - RB Leipzig (1. Bundesliga) FC Augsburg (1. Bundesliga) - VfL Bochum (2. Bundesliga) FC St. Pauli (1. Bundesliga) - TSG 1899 Hoffenheim (1. Bundesliga)

15.15 Uhr: BVB-Knaller gegen Frankfurt, Traditionsduell in Gladbach

Das Objekt der Begierde. Die noch verbliebenen 32 Mannschaften duellieren sich um den DFB-Pokal. © Bernd Weißbrod/dpa

28. Oktober, 15.10 Uhr: Zweite DFB-Pokal-Runde im TAG24-Liveticker