DFB-Pokal live: Glatt Rot und Gegentor! Hertha gibt Führung aus der Hand

Deutschland - Es ist DFB-Pokal-Zeit ! Die ersten Viertelfinal-Teilnehmer sind bereits gefunden, doch acht weitere Teams lauern auf den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Tobias Reichel bittet die Spieler in die Kabinen.

Beide Teams gehen mit einem 0:0 in die Kabinen. Im Traditionsduell zwischen dem 1. FC Köln und der Hertha aus Berlin packt der Unparteiische hingegen noch satte acht Minuten obendrauf.

In der Wolfsburger Volkswagen Arena ist vorerst Schluss, die erste Spielhälfte ist geschafft.

Nach einer getretenen Ecke von der rechte Seite herrscht im Sechzehner der Herthaner ein wildes Drucheinander. Am Ende ist es Niederlechner, der das Leder unglücklich ins eigene Tor befördert.

Der Berliner lässt sich vor der Ausführung des Freistoß von der linken Seite zu einer unbedachten Reaktion hinreißen und setzt gegen Kölns Hübers zum Kofstoß an.

Glatt Rot für Deyovaisio Zeefuik, Hertha BSC von nun an in Unterzahl!

Toooor in Köln - und die mitgereisten Gäste aus Berlin dürfen jubeln! Herthas Maza trifft in der 12. Spielminute per Elfmeter zum 1:0.

Zuvor hatte Schiedsrichter Tobias Reichel nach einem Foul an Scherhant auf den Punkt gezeigt.