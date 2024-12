DFB-Pokal live: Vier Plätze sind noch zu haben! Wer zieht heute in die nächste Runde ein?

Deutschland - Es ist DFB-Pokal-Zeit ! Die ersten Viertelfinal-Teilnehmer sind bereits gefunden, doch acht weitere Teams lauern auf den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Am heutigen Mittwoch wollen die nächsten acht Teams den Einzug ins Viertelfinale klarmachen. Besonderes Highlight: Die Neuauflage des Finales von 2023 zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt .

Im Müngersdorfer Stadion empfängt der 1. FC Köln den Zweitliga-Konkurrenten Hertha BSC, derweil kommt es in der Volkswagen Arena zum Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim.

Die ersten beiden DFB-Pokal-Begegnungen des heutigen Mittwochs stehen um 18 Uhr an ! I n weniger als zwei Stunden duellieren sich gleich vier Teams um den Einzug in die nächste K.-o.-Runde.

Der Karlsruher SC empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals am späten Mittwochabend (20.45 Uhr) den Bundesligisten FC Augsburg - und könnte im Duell mit den eine Spielklasse höher angesiedelten bayerischen Schwaben für einen Coup sorgen.

Entsprechend groß ist die Vorfreude im Lager der Badener auf den anstehenden Cup-Hit, auch bei Karlsruhes Trainer Christian Eichner (42): "Ich liebe diesen Wettbewerb", gestand der 42-Jährige im Vorfeld der Partie - und schwelgte in Erinnerungen: "Wir sind alle groß geworden mit dem DFB-Pokal. Heute kannst du ja jedes Spiel live anschauen, was für die Amateurklubs am Anfang überragend ist", fügte Eichner hinzu.

"Zu unserer Zeit damals, hast du es im Radio gehört, hast gehofft, dass mal eine Überraschung kommt, die du dann abends in der Sportschau siehst. Davon erzählen wir uns ja heute noch."