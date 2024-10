DFB-Pokal-Wahnsinn in Frankfurt: Blitz-Rot und ominöser Masken-Jubel

Frankfurt am Main - Was ging da in Frankfurt ab?! Erst holte sich Eintrachts Arthur Theate (24) nach seiner umstrittenen Gelb-Roten Karte bei Union Berlin auch im DFB-Pokalspiel gegen Gladbach einen Platzverweis ab, dann ging die SGE in Unterzahl trotzdem in Führung - und siegte am Ende sogar keineswegs unverdient mit 2:1 (1:0).