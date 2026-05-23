23.05.2026 19:13 DFB-Pokalfinale live: Bayern mit Top-Startelf, Stuttgart ohne Karazor

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokalfinale am Samstagabend auf den VfB Stuttgart. TAG24 berichtet von der Partie im Berliner Olympiastadion im Liveticker.

Von Benedikt Zinsmeister

Berlin - Der FC Bayern und der VfB Stuttgart treffen am Samstagabend um 20 Uhr in Berlin aufeinander. Wer wird den gold-glänzenden DFB-Pokal am Ende in den Nachthimmel strecken dürfen?

Das Objekt der Begierde: Bayern und Stuttgart kämpfen am Samstagabend um den DFB-Pokal. © Tobias SCHWARZ / AFP Auf Deutschlands neue, alte Nummer 1 müssen die Münchner dabei verzichten: Manuel Neuer (40) fehlt wegen muskulärer Probleme in der Wade. Jonas Urbig (22) wird ihn ersetzen. Die Bayern stehen zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder im Pokal-Finale. Sollte der Deutsche Rekordmeister nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris auch gegen die Schwaben den Kürzeren ziehen, würde dies schon "einen bitteren Beigeschmack hinterlassen", wie Goalgetter Harry Kane sagte. DFB Pokal Pokal-Fluch gebrochen! FC Bayern erstmals seit sechs Jahren im Finale Die Stuttgarter können hingegen befreit aufspielen. Man habe "nichts zu verlieren, wir sind der komplette Underdog", meinte Torjäger Deniz Undav. In unserem TAG24-Liveticker bleibt Ihr zum DFB-Pokalfinale am Ball. Wir versorgen Euch mit allen Infos, Toren und Geschichten rund um die Partie im Olympiastadion.

Aufstellung VfB Stuttgart

VfB-Kapitän Atakan Karazor sitzt etwas überraschend zunächst auf der Bank. Er wird von Chema Andrés ersetzt.

Startelf des FC Bayern München

Kompany kann in Berlin auf seine aktuell beste Startelf zurückgreifen. Lediglich Neuer muss durch Urbig ersetzt werden. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic bilden die Doppelsechs hinter Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Díaz.

19.01 Uhr: Saison-Bilanz spricht klar für den FC Bayern

In dieser Saison trafen die Münchner und die Schwaben dreimal aufeinander. Alle drei Partie entschied der FC Bayern für sich – mit einem Torverhältnis von 11:3. "Wir schauen uns alle Spiele an und analysieren alle Spiele - egal, wie weit sie zurückliegen", sagte VfB-Trainer Hoeneß. "Wir wollen dieses Mal konsequenter sein über einen längeren Zeitraum." Kompany meinte: "Wenn man fünfmal gegen Stuttgart spielt, fünfmal gegen denselben Trainer, dann kennst du den Gegner natürlich genau."

18.46 Uhr: Der DFB-Pokal ist auch finanziell attraktiv

Der DFB-Pokal lässt auch die Kassen der Vereine klingeln. Auf dem Weg ins Finale haben der FC Bayern und der VfB Stuttgart jeweils bereits etwa 6,6 Millionen Euro verdient. Der Gewinner des heutigen Abends erhält weitere 4,32 Millionen Euro, der Verlierer immerhin 2,88 Millionen.

18.33 Uhr Das sagen die Trainer vor dem Pokal-Fight