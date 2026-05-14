Double-Krönung perfekt! Bayern-Frauen gewinnen auch DFB-Pokal

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Nach dem Meistertitel haben die Frauen des FC Bayern auch den DFB-Pokal gewonnen und sich damit erneut zum Double-Sieger gekrönt.

Von David Joram

Köln - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen und damit Alexandra Popp den perfekten Abschied vom VfL Wolfsburg verdorben.

Georgia Stanway (27, rechts) bejubelt mit Teamkollegin Giulia Gwinn (26) ihren Führungstreffer für die Bayern.
Georgia Stanway (27, rechts) bejubelt mit Teamkollegin Giulia Gwinn (26) ihren Führungstreffer für die Bayern.  © Fabian Strauch/dpa

In einem hektischen und nur selten hochklassigen Finale in Köln siegten die Titelverteidigerinnen aus München mit 4:0 (1:0) gegen den Rekordpokalsieger.

Die Partie, die selten hielt, was sie versprochen hatte, wäre wohl torlos in die Pause gegangen, hätte VfL-Stürmerin Lineth Beerensteyn nicht Momoko Tanikawa am Fuß getroffen.

Den Elfmeter nach Videobeweis setzte Stanway souverän flach ins Tor (45.+2/Foulelfmeter).

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Wolfsburgs Janina Minge (26, links) behauptet sich im Luftzweikampf gegen 2:0-Torschützin Pernille Harder (33).
Wolfsburgs Janina Minge (26, links) behauptet sich im Luftzweikampf gegen 2:0-Torschützin Pernille Harder (33).  © Fabian Strauch/dpa

Die Münchnerinnen drängten nach der Pause auf das 2:0, das nach einer partnerschaftlichen Kombination auch fiel: Eriksson flankte aus dem Halbraum auf ihre Lebensgefährtin Harder, die per Kopf vollendete (59.).

Völlig verschätzt hatte sich dabei Nationalelf-Vizekapitänin Janina Minge, weshalb Torhüterin Johannes nur noch enttäuscht die Hände in die Hüften stemmen konnte.

Ein medizinischer Norfall im Bayern-Block ließ die Fans gut 20 Minuten verstummen, ehe es danach noch mal munter wurde - und Tanikawa eine abgefälschte Bühl-Hereingabe zum 3:0 (77.) über die Linie drückte. Die eingewechselte Caruso vollendete die bayerischen Festspiele mit einem Traum-Freistoß zum Endstand (84.).

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Für die Münchnerinnen, die wie im Vorjahr das nationale Double abräumten, ist es nach 2012 und 2025 der dritte Triumph im Cup-Wettbewerb.

Titelfoto: Fabian Strauch/dpa

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