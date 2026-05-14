Double-Krönung perfekt! Bayern-Frauen gewinnen auch DFB-Pokal
Von David Joram
Köln - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen und damit Alexandra Popp den perfekten Abschied vom VfL Wolfsburg verdorben.
In einem hektischen und nur selten hochklassigen Finale in Köln siegten die Titelverteidigerinnen aus München mit 4:0 (1:0) gegen den Rekordpokalsieger.
Die Partie, die selten hielt, was sie versprochen hatte, wäre wohl torlos in die Pause gegangen, hätte VfL-Stürmerin Lineth Beerensteyn nicht Momoko Tanikawa am Fuß getroffen.
Den Elfmeter nach Videobeweis setzte Stanway souverän flach ins Tor (45.+2/Foulelfmeter).
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Die Münchnerinnen drängten nach der Pause auf das 2:0, das nach einer partnerschaftlichen Kombination auch fiel: Eriksson flankte aus dem Halbraum auf ihre Lebensgefährtin Harder, die per Kopf vollendete (59.).
Völlig verschätzt hatte sich dabei Nationalelf-Vizekapitänin Janina Minge, weshalb Torhüterin Johannes nur noch enttäuscht die Hände in die Hüften stemmen konnte.
Ein medizinischer Norfall im Bayern-Block ließ die Fans gut 20 Minuten verstummen, ehe es danach noch mal munter wurde - und Tanikawa eine abgefälschte Bühl-Hereingabe zum 3:0 (77.) über die Linie drückte. Die eingewechselte Caruso vollendete die bayerischen Festspiele mit einem Traum-Freistoß zum Endstand (84.).
Für die Münchnerinnen, die wie im Vorjahr das nationale Double abräumten, ist es nach 2012 und 2025 der dritte Triumph im Cup-Wettbewerb.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa