14.05.2026 18:04 Double-Krönung perfekt! Bayern-Frauen gewinnen auch DFB-Pokal

Nach dem Meistertitel haben die Frauen des FC Bayern auch den DFB-Pokal gewonnen und sich damit erneut zum Double-Sieger gekrönt.

Von David Joram Köln - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen und damit Alexandra Popp den perfekten Abschied vom VfL Wolfsburg verdorben.

Georgia Stanway (27, rechts) bejubelt mit Teamkollegin Giulia Gwinn (26) ihren Führungstreffer für die Bayern. © Fabian Strauch/dpa In einem hektischen und nur selten hochklassigen Finale in Köln siegten die Titelverteidigerinnen aus München mit 4:0 (1:0) gegen den Rekordpokalsieger. Die Partie, die selten hielt, was sie versprochen hatte, wäre wohl torlos in die Pause gegangen, hätte VfL-Stürmerin Lineth Beerensteyn nicht Momoko Tanikawa am Fuß getroffen. Den Elfmeter nach Videobeweis setzte Stanway souverän flach ins Tor (45.+2/Foulelfmeter).

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