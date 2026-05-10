Komplett kurios! Dieser Dorfklub stürmt auf der Couch erstmals in den DFB-Pokal
Krieschow/Cottbus - Großer Jubel in diesem 500-Seelen-Dorf! Der VfB Krieschow spielt erstmals DFB-Pokal. Komplett kurios: Die Brandenburger feiern den Einzug auf der Couch.
Möglich gemacht hatte es der Erfolg des FC Energie Cottbus, der durch den späten 2:1-Sieg über Wehen Wiesbaden nicht mehr von Rang vier der 3. Liga zu verdrängen ist. Dieser Platz garantiert ebenso den DFB-Pokal-Einzug wie allen Klubs der 1. und 2. Liga.
Profiteur ist der VfB Krieschow, der sich wie im Vorjahr für das Pokalfinale Brandenburgs am 23. Mai qualifizierte. Anders als 2025, als Krieschow im Endspiel dem RSV Eintracht 0:1 unterlag, ist diesmal der Ausgang nicht kriegsentscheidend.
Der Finalteilnehmer zieht als Qualifikant automatisch anstelle von Energie in den DFB-Pokal ein.
Für das kleine Krieschow, ein Ort der Großgemeinde Kolkwitz 15 Autominuten westlich von Cottbus, ist dies der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.
Selbstironisch versieht der Oberligist den Einzug mit dem Hashtag #kleinstervereinimdfbpokal, dankt auch dem großen Nachbarn.
VfB Krieschow spielt DFB-Pokal, aber wahrscheinlich nicht in seinem eigenen Sportpark
Umso wahrscheinlicher halten Lokalkenner, dass Krieschow einen Gegner aus der 1. oder 2. Bundesliga im Cottbuser LEAG Energie Stadion beherbergen wird. Im Sportpark Krieschow gibt es inzwischen einen umzäunten Gästebereich, aber nur eine Dorfstraße, die zum Sportplatz führt.
Unter den Umständen Hunderte Gästefans sicher zu trennen, erscheint schwierig. Umso gelegener kommt dem Dorfklub, dass die Beziehungen zum großen Nachbarn sich deutlich verbessern werden.
Für die neue Saison wurde eine Zusammenarbeit vereinbart, um Cottbuser Nachwuchstalente frühzeitig an den Herrenfußball zu gewöhnen.
Ohnehin hat Krieschow, das seit neun Jahren Gast in der NOFV-Oberliga Süd ist, einige Ex-Energie-Profis in seinen Reihen: Der wohl bekannteste heißt Andy Hebler (37) und ballerte sich trotz sichtbarer Plauze mehrfach zum Torschützenkönig.
Spätestens nach der ersten Pokalrunde dürfte bundesweit jeder Fußballfan den Dorfklub und Krieschow-Kapitän kennen.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer