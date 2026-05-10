Komplett kurios! Dieser Dorfklub stürmt auf der Couch erstmals in den DFB-Pokal

Krieschow/Cottbus - Großer Jubel in diesem 500-Seelen-Dorf! Der VfB Krieschow spielt erstmals DFB-Pokal . Komplett kurios: Die Brandenburger feiern den Einzug auf der Couch.

Dorffußball im DFB-Pokal! Der VfB Krieschow hat es (mit Cottbuser Schützenhilfe) geschafft. (Archivfoto) © IMAGO / Steffen Beyer

Möglich gemacht hatte es der Erfolg des FC Energie Cottbus, der durch den späten 2:1-Sieg über Wehen Wiesbaden nicht mehr von Rang vier der 3. Liga zu verdrängen ist. Dieser Platz garantiert ebenso den DFB-Pokal-Einzug wie allen Klubs der 1. und 2. Liga.

Profiteur ist der VfB Krieschow, der sich wie im Vorjahr für das Pokalfinale Brandenburgs am 23. Mai qualifizierte. Anders als 2025, als Krieschow im Endspiel dem RSV Eintracht 0:1 unterlag, ist diesmal der Ausgang nicht kriegsentscheidend.

Der Finalteilnehmer zieht als Qualifikant automatisch anstelle von Energie in den DFB-Pokal ein.

Für das kleine Krieschow, ein Ort der Großgemeinde Kolkwitz 15 Autominuten westlich von Cottbus, ist dies der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Selbstironisch versieht der Oberligist den Einzug mit dem Hashtag #kleinstervereinimdfbpokal, dankt auch dem großen Nachbarn.