23.05.2026 20:47 DFB-Pokalfinale live: VfB Stuttgart gibt den Ton an, Bayern tut sich schwer

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokalfinale am Samstagabend auf den VfB Stuttgart. TAG24 berichtet von der Partie im Berliner Olympiastadion im Liveticker.

Von Benedikt Zinsmeister

Berlin - Der FC Bayern und der VfB Stuttgart treffen am Samstagabend um 20 Uhr in Berlin aufeinander. Wer wird den gold-glänzenden DFB-Pokal am Ende in den Nachthimmel strecken dürfen?

Aktueller Spielstand: FC Bayern München - VfB Stuttgart 0:0 In unserem TAG24-Liveticker bleibt Ihr zum DFB-Pokalfinale am Ball. Wir versorgen Euch mit allen Infos, Toren und Geschichten rund um die Partie im Olympiastadion.

Halbzeit im DFB-Pokalfinale

Halbzeit: Mit 0:0 gehen die Mannschaften in die Kabinen. Stuttgart war in der ersten Hälfte über weite Teile die spielbestimmende Mannschaft und machte den Bayern mit giftigem Pressing das Leben schwer. Ob die Schwaben die Münchner Offensive auch im zweiten Durchgang zähmen können?

45. Minute+1: Der Halbzeitpfiff ertönt.

42. Minute: Ein Kimmich-Freistoß aus dem Halbfeld landet im Strafraum bei Kane, der nach Kontakt mit Hendriks zu Boden geht. Der Schiedsrichter hat jedoch gute Sicht und entscheidet sofort auf Weiterspielen.

36. Minute: Erste Chance für die Bayern: Stanisic hat viel Platz und versucht es aus der Distanz. Nübel kann den starken Schuss aber abwehren.

35. Minute: Urbig klärt einen unangenehmen VfB-Eckball mit der Faust.

32. Minute: Musiala dringt in den Strafraum ein und findet Harry Kane. Sofort werfen sich mehrere Stuttgarter in die Schussbahn und wehren den Versuch des Engländers ab.

29. Minute: Stuttgart spielt sich am Münchner Strafraum fest. Am Ende schnappt sich Luis Diaz den Ball von Leweling.

27. Minute: Der FC Bayern tut sich weiter unglaublich schwer gegen das giftige Pressing der Schwaben.

25. Minute: Kane taucht bei den Bayern immer wieder in der Verteidigung auf.

20. Minute: Eine misslungene Kopfball-Rückgabe von Chabot bringt die VfB-Abwehr erstmals etwas in Bedrängnis. Am Ende landet die Kugel aber im Aus.

17. Minute: Mittelstädt hämmert aus der zweiten Reihe drauf. Urbig kann den Ball aber aus der Ecke kratzen und zur Ecke klären.

16. Minute: Der VfB hat das Spiel unter Kontrolle. Die Bayern haben noch nicht wirklich ins Spiel gefunden.

12. Minute: Ein Steilpass von Upamecano soll Harry Kane finden, doch Alexander Nübel ist zuerst zur Stelle.

Ramon Hendriks (l.) und Michael Olise im Kopfballduell. © Tom Weller/dpa

9. Minute: Die erste Chance der Partie: Mittelstädt trifft nach Vorbereitung durch Undav aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz.

7. Minute: Nach einem Tah-Fehlpass läuft Stuttgart an. Am Ende kann Tah selbst die Situation aber entschärfen.

6. Minute: Die Münchner lassen den Ball zwar durch die eigenen Reihen laufen, kommen aber nicht gefährlich in die gegenerische Hälfte.

3. Minute: Stuttgart stört die Bayern früh, um keinen Spielfluss zuzulassen.

2. Minute: Undav kommt zum Kopfball, aber Urbig kann die Kugel festhalten.

1. Minute: Stuttgart bekommt eine Ecke.

1. Minute: Der Ball rollt im Berliner Olympiastadion!

Vor dem Anpfiff: Die deutsche Nationalhymne ertönt. Gleich geht es los!

Vor dem Anpfiff: Die Mannschaften betreten den Rasen!

Vor dem Anpfiff: Bastian Schweinsteiger tippte vor der Partie auf ein 3:1 für seinen Ex-Verein FC Bayern.

Vor dem Anpfiff: "Wir wollen das Spiel einfach gewinnen. Wir kennen die Schwächen und Stärken von Stuttgart", sagte Bayern-Coach Kompany zur heutigen Taktik.

Vor dem Anpfiff: "Er bringt unfassbare, magische Momente mit sich", sagte Eberl über Michael Olise. Dass der Franzose bei den Bayern zu einem der weltbesten Spieler werden würde, habe aber auch er nicht vorhergesehen.

Vor dem Anpfiff: FCB-Sportvorstand Max Eberl sagte vor der Partie am ARD-Mikrofon, dass die WM für Manuel Neuer laut einer MRT-Untersuchung nicht in Gefahr sei. Nur heute Abend müsse der Keeper geschont werden.

Aufstellung VfB Stuttgart

VfB-Kapitän Atakan Karazor sitzt etwas überraschend zunächst auf der Bank. Er wird von Chema Andrés ersetzt.

Startelf des FC Bayern München

Kompany kann in Berlin auf seine aktuell beste Startelf zurückgreifen. Lediglich Neuer muss durch Urbig ersetzt werden. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic bilden die Doppelsechs hinter Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Díaz.

19.01 Uhr: Saison-Bilanz spricht klar für den FC Bayern

In dieser Saison trafen die Münchner und die Schwaben dreimal aufeinander. Alle drei Partie entschied der FC Bayern für sich – mit einem Torverhältnis von 11:3. "Wir schauen uns alle Spiele an und analysieren alle Spiele - egal, wie weit sie zurückliegen", sagte VfB-Trainer Hoeneß. "Wir wollen dieses Mal konsequenter sein über einen längeren Zeitraum." Kompany meinte: "Wenn man fünfmal gegen Stuttgart spielt, fünfmal gegen denselben Trainer, dann kennst du den Gegner natürlich genau."

18.46 Uhr: Der DFB-Pokal ist auch finanziell attraktiv

Der DFB-Pokal lässt auch die Kassen der Vereine klingeln. Auf dem Weg ins Finale haben der FC Bayern und der VfB Stuttgart jeweils bereits etwa 6,6 Millionen Euro verdient. Der Gewinner des heutigen Abends erhält weitere 4,32 Millionen Euro, der Verlierer immerhin 2,88 Millionen.

18.33 Uhr Das sagen die Trainer vor dem Pokal-Fight