Ungewissheit beim FC Bayern vor DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken

München – Der FC Bayern möchte sich von einer möglichen Absage des DFB-Pokalspiels am Mittwoch (20.45 Uhr) beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken in der Vorbereitung nicht ablenken lassen.

Nationaltorwart Manuel Neuer (37) werde wenige Tage nach seinem Comeback beim 8:0-Sieg in der Liga gegen den SV Darmstadt erneut zwischen den Pfosten stehen, kündigte Tuchel schon mal an.

Der geschundene Rasen im Ludwigspark ist durch Starkregen erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Über eine Absage des Zweitrundenspiels wird entsprechend erst am Spieltag entschieden.

In der vergangenen Saison war der FC Bayern bereits im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg ausgeschieden. Davor scheiterte er sogar gleich zweimal in der zweiten Runde. Eine Blamage soll es am Mittwochabend nicht geben.