Fußball-Boss soll Interview geben, doch nach nur einer Frage ist Schluss!

Als Moderatorin Lea Wagner (29) inmitten der Lauterer Siegesfeier das Wort ergriff, staunten Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten nicht schlecht.

Ihr Gespräch mit FCK-Boss Thomas Hengen (49), dessen Klub sich nach einer Negativserie erst in der vergangenen Woche von Coach Dirk Schuster (55) getrennt hatte und nun von Dimitrios Grammozis (45) trainiert wird, will nämlich nicht so recht in Fahrt kommen.

"Thomas Hengen ist bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Viertelfinals. Wie groß ist die Erleichterung nach den turbulenten vergangenen Tagen?" leitet die TV-Dame das Gespräch ein. Das verleitet den Interviewpartner zu folgender Reaktion.

"Sehr. Es freut mich riesig für die Mannschaft, die sich endlich mal belohnt hat, einen riesigen Fight gegeben hat heute und dann auch noch zu null gespielt hat. Das war ein kollektiver Super-Auftritt."