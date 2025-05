Finaltag der Amateure live: Drittligist schlägt zurück und holt Zwei-Tore-Rückstand auf

Deutschland - Für viele Amateure ist heute der größte Tag der Vereinsgeschichte! 40 Klubs bestreiten am Nachmittag ihre Landespokal-Finals. TAG24 ist beim großen Spektakel live dabei.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über alle Spiele des Tages und die Geschichten, die der Amateurfußball schreibt.

Die ersten 45 Minuten am Tag der Amateure sind im Kasten!

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelingt dem VfL Osnabrück noch der 2:2-Ausgleich gegen BW Lohne, der Drittligist und Favorit in Niedersachsen ist also wieder in der Spur, hat den Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Marcus Müller behielt nach einem Konter im Duell mit Lohne-Keeper Dedovic die Nerven und versenkte eiskalt (45.+4).