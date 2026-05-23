23.05.2026 12:05 Finaltag der Amateure live: Erste Überraschung! Aufsteiger Cottbus liegt zurück

Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? TAG24 begleitet den Finaltag der Amateure 2026 live.

Von Lukas Schulze

Deutschland - Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? Im alljährlichen Finaltag der Amateure werden heute 21 Pokalsieger ermittelt. TAG24 begleitet den Fußball-Marathon live.

Laufende Spiele (seit 11.35 Uhr): Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) 0:1

SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) Bremen: SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) 1:0

SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) Thüringen: Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) 0:0

Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) Brandenburg: Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) 0:1

Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) 0:1

SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) Baden: VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) 0:1

VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) Berlin: VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) 0:1 Weitere Spiele (ab 13.30 Uhr): Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5)

Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3)

SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) Südbaden: Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5)

Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) Südwest: TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5)

TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) Rheinland: TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4)

TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) Weitere Spiele (ab 15.30 Uhr): Württemberg: Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4)

Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4) Niederrhein: MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5)

MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) Mittelrhein: Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3)

Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3) Sachsen: FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3) Weitere Spiele (ab 16.30 Uhr): Hessen: SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4)

SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4) Bayern: Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3)

Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3) Saarland: 1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4)

1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4) Westfalen: SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4)

23. Mai, 12.05 Uhr: Cottbus kommt mit B-Elf nicht ins Rollen

In vielen Spielen ist das erste Tempo raus, es gibt es bei sommerlichen Temperaturen vielerorts Trinkpausen. Unser Blick geht nach Cottbus, wo der Favorit, der mit einer B-Elf antritt, auch nach 30 Minuten nicht ins Rollen kommt. Krieschow ist besser und frischer, Energie sehr träge nach den Aufstiegsfeierlichkeiten.

23. Mai, 11.54 Uhr: Waldhof legt im Mannheim-Duell vor

Drittligist Waldhof Mannheim untermauert im Nachbarschaftsduell gegen den VfR seine Favoritenrolle und legt vor: Altstar Boyd schlenzt den Ball ins Tor (19.).

23. Mai, 11.48 Uhr: Überraschung in Cottbus, Energie liegt zurück!

Auch in Brandenburg fällt das erste Tor, aber nicht für Cottbus: Der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger liegt zurück! Nach einer Flanke passt die Abstimmung in der FCE-Defensive nicht, die Flanke von Krieschows Michalski wird von Rorigs Rücken verlängert und fällt zur überraschenden Führung ins Cottbuser Tor.

23. Mai, 11.44 Uhr: BFC Dynamo geht in Führung, Tor auch in Hamburg

In Berlin geht Titelverteidiger BFC Dynamo im Stadt-Duell gegen Altglienicke durch Knezevic in Führung (7.). Weiter geht der frühe Torreigen in Hamburg, wo der HEBC durch Stegemann nach Ecke vorlegt (7.).

23. Mai, 11.39 Uhr: Erste Treffer in Schleswig-Holstein und Bremen

Das erste Tor fällt in Todesfelde. Das favorisierte Phönix Lübeck geht durch Stöver in Führung (4.). Kurz darauf fällt auch für den SV Hemelingen durch Saka in Bremen der erste Treffer (4.).

23. Mai, 11.35 Uhr: Anpfiff zum Tag der Amateure!

Der Ball rollt! Wo fällt gleich das erste Tor?

Neben dem DFB-Pokal-Einzug gibt es natürlich auch Trophäen zu gewinnen - wie hier in Niederrhein. © Christoph Reichwein/dpa

23. Mai, 11.15 Uhr: Startschuss in den ersten sieben Partien

Gleich geht's in sieben Stadien los. Klar ist schon jetzt, dass mindestens fünf Fünftligisten sich heute für die erste DFB-Pokal-Runde qualifizieren werden. Unter anderem ist Oberligist VfB Krieschow aus Brandenburg sicher dabei, weil sich Gegner Energie Cottbus über die Platzierung in der 3. Liga qualifiziert hat. Gleiches gilt in Niederrhein für den SC St. Tönis.

Im Berliner Fußball läuft ab 11.30 Uhr das Finale. Die ARD zeigt die Partie als Livestream und sämtliche Spiele als Konferenz im Hauptprogramm. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

23. Mai, 10.30 Uhr: Finaltag der Amateure läuft live als Konferenz in der ARD