23.05.2026 15:50 Finaltag der Amateure live: Pokal-Krimi geht nach irrer Aufholjagd in Verlängerung

Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? TAG24 begleitet den Finaltag der Amateure 2026 live.

Von Lukas Schulze

Deutschland - Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? Im alljährlichen Finaltag der Amateure werden heute 21 Pokalsieger ermittelt. TAG24 begleitet den Fußball-Marathon live.

Laufende Spiele (seit 13.30 Uhr): Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) 3:3 i.V. Laufende Spiele (seit 15.30 Uhr): Württemberg: Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4) 0:0

Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4) Niederrhein: MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) 1:0

MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) Mittelrhein: Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3) 0:0

Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3) Sachsen: FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3) 0:0 Weitere Spiele (ab 16.30 Uhr): Hessen: SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4)

SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4) Bayern: Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3)

Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3) Saarland: 1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4)

1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4) Westfalen: SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4) Beendete Spiele: Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) 1:5

SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) Bremen: SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) 2:1

SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) Thüringen: Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) 1:0

Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) Brandenburg: Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) 1:2

Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) 1:4

SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) Baden: VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) 0:3

VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) Berlin: VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) 2:1 n.V.

VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) 0:3

SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) Südbaden: Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) 1:0

Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) Südwest: TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) 2:1

TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) 0:4

Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) Rheinland: TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) 0:1

23. Mai, 15.50 Uhr: Weiter 3:3 in Niedersachsen

Was geschieht eigentlich in Niedersachsen? Nach dem wilden 3:3 in der regulären Spielzeit scheint beiden Teams die Puste in der Verlängerung zu fehlen. Es steht weiter 3:3 nach dem ersten Abschnitt der Verlängerung.

23. Mai, 15.39 Uhr: Duisburg früh vorne - und schon für den DFB-Pokal qualifiziert

Für Duisburg ist ähnlich wie für Cottbus das Finale sportlich relativ wertlos, sie sind über die 3. Liga sicher für den DFB-Pokal qualifiziert. Dennoch kommen sie deutlich besser aus den Startlöchern als die Lausitzer, Sussek markiert nach vier Minuten die Führung.

23. Mai, 15.35 Uhr: Abpfiff im Rheinland, Trier zieht das Ding

Mit diesem negativen Höhepunkt endet kurz darauf dieses rassiges Duell im Rheinland. Trier gewinnt mit 1:0.

23. Mai, 15.32 Uhr: Rudelbildung in Trier, Rot für Koblenz

Kurz vor Schluss brennen in Trier einem Akteur die Sicherungen durch. Koblenz' Grgic grätscht einen Eintracht-Akteur ab und kassiert zu Recht rot. Aber auch sein Trainer muss mit Rot den Innenraum verlassen, nachdem es an der Seitenlinie eine Rudelbildung und Handgemenge gegebenen hatte.

23. Mai, 15.30 Uhr: Anstoß in Württemberg, Niederrhein, Mittelrhein und Sachsen

Während in Niedersachsen die Verlängerung läuft, geht es pünktlich 15.30 Uhr in Württemberg, Niederrhein, Mittelrhein und Sachsen los. Wer das brisante sächsische Duell zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue näher verfolgen, dem empfehlen wir unser Extra-Ticker.

23. Mai, 15.28 Uhr: Rostock, Halle, Bahlingen und Schott Mainz triumphieren

In Trier wird noch gespielt. Auf den anderen Plätzen passiert nichts mehr. Rostock, Halle, Bahlingen und Schott Mainz dürfen feiern.

23. Mai, 15.24 Uhr: Verlängerung nach Aufholjagd in Niedersachsen

Den Aufschlag hat sich Lüneburg verdient! Der LSK Hansa holte im zweiten Durchgang drei Tore auf. Nach 90 Minuten steht es 3:3 und geht nach kurzer Pause in die Verlängerung. Bersenbrück guckt seit dem Ausgleich dumm aus der Wäsche.

23. Mai, 15.21 Uhr: Lucky Punch von Schott Mainz!

Riesen-Jubel bei Schott Mainz! In der 90.+4 Minute treffen die Hausherren zum 2:1. Portmann stand völlig frei. Reicht das zum Pokalsieg im Südwesten?

23. Mai, 15.19 Uhr: Trier trifft und zündelt

Plötzlich vibriert das Moselstadion in Trier! Herber drischt die Pille in die Maschen (82.) und besorgt die 1:0-Führung im Heim-Stadion. Einige Fans zünden daraufhin Pyro auf den Rängen. Tragisch, der Torschütze kam überhaupt erst nach 14 Minuten in die Partie, weil sich Teamkollege Laux im Spiel verletzte. Ein Fußbruch wird befürchtet.

23. Mai, 15.10 Uhr: Wahnsinn in Niedersachsen - Lüneburg holt drei Tore auf!

Der Wahnsinn in Niedersachsen nimmt seinen Lauf: Lüneburg hat den Drei-Tore-Rückstand aus Halbzeit eins aufgeholt und gleicht aus (81.). In Südbaden ist derweil das erste Tor gefallen, der Bahlinger SC geht durch Zukaj in Führung (78.).

Der LSK Hansa hat drei Tore aufgeholt und rastet aus. Noch ist aber nicht Schluss. © IMAGO / Beautiful Sports

23. Mai, 14.55 Uhr: Keine Tore bis dato in Südbaden und Rheinland

Zwei Partien am heutigen Nachmittag sind torlos: Sowohl in Südbaden als auch im Rheinland gibt es noch keine Tore zu vermelden. Dafür ist bei hohen Temperaturen Hochspannung garantiert. In Sachsen-Anhalt erwischt Halberstadt einen maximal gebrauchten Tag: Grzega fliegt mit Gelbrot runter und muss die letzten knapp 25 Minuten in Unterzahl überstehen. Es steht weiter 0:4 aus Halberstädter Sicht.