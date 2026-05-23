Finaltag der Amateure live: Pokal-Krimi geht nach irrer Aufholjagd in Verlängerung
Deutschland - Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? Im alljährlichen Finaltag der Amateure werden heute 21 Pokalsieger ermittelt. TAG24 begleitet den Fußball-Marathon live.
Laufende Spiele (seit 13.30 Uhr):
- Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) 3:3 i.V.
Laufende Spiele (seit 15.30 Uhr):
- Württemberg: Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4) 0:0
- Niederrhein: MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) 1:0
- Mittelrhein: Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3) 0:0
- Sachsen: FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3) 0:0
Weitere Spiele (ab 16.30 Uhr):
- Hessen: SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4)
- Bayern: Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3)
- Saarland: 1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4)
- Westfalen: SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4)
Beendete Spiele:
- Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) 1:5
- Bremen: SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) 2:1
- Thüringen: Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) 1:0
- Brandenburg: Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) 1:2
- Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) 1:4
- Baden: VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) 0:3
- Berlin: VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) 2:1 n.V.
- Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) 0:3
- Südbaden: Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) 1:0
- Südwest: TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) 2:1
- Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) 0:4
- Rheinland: TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) 0:1
23. Mai, 15.50 Uhr: Weiter 3:3 in Niedersachsen
Was geschieht eigentlich in Niedersachsen? Nach dem wilden 3:3 in der regulären Spielzeit scheint beiden Teams die Puste in der Verlängerung zu fehlen.
Es steht weiter 3:3 nach dem ersten Abschnitt der Verlängerung.
23. Mai, 15.39 Uhr: Duisburg früh vorne - und schon für den DFB-Pokal qualifiziert
Für Duisburg ist ähnlich wie für Cottbus das Finale sportlich relativ wertlos, sie sind über die 3. Liga sicher für den DFB-Pokal qualifiziert.
Dennoch kommen sie deutlich besser aus den Startlöchern als die Lausitzer, Sussek markiert nach vier Minuten die Führung.
23. Mai, 15.35 Uhr: Abpfiff im Rheinland, Trier zieht das Ding
Mit diesem negativen Höhepunkt endet kurz darauf dieses rassiges Duell im Rheinland. Trier gewinnt mit 1:0.
23. Mai, 15.32 Uhr: Rudelbildung in Trier, Rot für Koblenz
Kurz vor Schluss brennen in Trier einem Akteur die Sicherungen durch. Koblenz' Grgic grätscht einen Eintracht-Akteur ab und kassiert zu Recht rot.
Aber auch sein Trainer muss mit Rot den Innenraum verlassen, nachdem es an der Seitenlinie eine Rudelbildung und Handgemenge gegebenen hatte.
23. Mai, 15.30 Uhr: Anstoß in Württemberg, Niederrhein, Mittelrhein und Sachsen
Während in Niedersachsen die Verlängerung läuft, geht es pünktlich 15.30 Uhr in Württemberg, Niederrhein, Mittelrhein und Sachsen los.
Wer das brisante sächsische Duell zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue näher verfolgen, dem empfehlen wir unser Extra-Ticker.
23. Mai, 15.28 Uhr: Rostock, Halle, Bahlingen und Schott Mainz triumphieren
In Trier wird noch gespielt. Auf den anderen Plätzen passiert nichts mehr.
Rostock, Halle, Bahlingen und Schott Mainz dürfen feiern.
23. Mai, 15.24 Uhr: Verlängerung nach Aufholjagd in Niedersachsen
Den Aufschlag hat sich Lüneburg verdient! Der LSK Hansa holte im zweiten Durchgang drei Tore auf. Nach 90 Minuten steht es 3:3 und geht nach kurzer Pause in die Verlängerung.
Bersenbrück guckt seit dem Ausgleich dumm aus der Wäsche.
23. Mai, 15.21 Uhr: Lucky Punch von Schott Mainz!
Riesen-Jubel bei Schott Mainz! In der 90.+4 Minute treffen die Hausherren zum 2:1. Portmann stand völlig frei.
Reicht das zum Pokalsieg im Südwesten?
23. Mai, 15.19 Uhr: Trier trifft und zündelt
Plötzlich vibriert das Moselstadion in Trier! Herber drischt die Pille in die Maschen (82.) und besorgt die 1:0-Führung im Heim-Stadion. Einige Fans zünden daraufhin Pyro auf den Rängen.
Tragisch, der Torschütze kam überhaupt erst nach 14 Minuten in die Partie, weil sich Teamkollege Laux im Spiel verletzte. Ein Fußbruch wird befürchtet.
23. Mai, 15.10 Uhr: Wahnsinn in Niedersachsen - Lüneburg holt drei Tore auf!
Der Wahnsinn in Niedersachsen nimmt seinen Lauf: Lüneburg hat den Drei-Tore-Rückstand aus Halbzeit eins aufgeholt und gleicht aus (81.).
In Südbaden ist derweil das erste Tor gefallen, der Bahlinger SC geht durch Zukaj in Führung (78.).
23. Mai, 14.55 Uhr: Keine Tore bis dato in Südbaden und Rheinland
Zwei Partien am heutigen Nachmittag sind torlos: Sowohl in Südbaden als auch im Rheinland gibt es noch keine Tore zu vermelden. Dafür ist bei hohen Temperaturen Hochspannung garantiert.
In Sachsen-Anhalt erwischt Halberstadt einen maximal gebrauchten Tag: Grzega fliegt mit Gelbrot runter und muss die letzten knapp 25 Minuten in Unterzahl überstehen. Es steht weiter 0:4 aus Halberstädter Sicht.
23. Mai, 14.45 Uhr: Rostock macht den Deckel drauf
Hansa legt durch Krauß (57.) nach und macht mit dem 3:0 auf das Spiel den Deckel drauf.
23. Mai, 14.39 Uhr: Halle verursacht Elfmeter und führt dennoch weiter 4:0
Unser Blick geht nach Halle, wo der HFC nach komfortabler 4:0-Führung mehrere Gänge zurückgeschraubt hat und nach Wiederanpfiff einen Elfer verursacht, Sven Müller kann aber parieren (49.).
23. Mai, 14.38 Uhr: Lüneburg und Rostock treffen direkt nach Wiederanpfiff
In Niedersachsen könnte es nochmal spannend, weil Lüneburg direkt nach der Pause zwei Buden macht und auf 2:3 verkürzt.
In Greifswald legt Rostock das 2:0 nach. Torschütze ist Torjäger Holten (48.).
23. Mai, 14.24 Uhr: Halbzeit in sechs Spielen
In den übrigen sechs Spielen von 13.30 Uhr gibt es vor der Pause keine weiteren Tore.
23. Mai, 14.18 Uhr: Altglienicke holt in Unterzahl den Berliner Pokal
Dank eines glänzend aufgelegten Zwick im VSG-Tor bringt Altglienicke den Sieg über die Runden und triumphiert im Berliner Pokalfinale nach Verlängerung mit 2:1.
Der BFC Dynamo verpasst es nach dem Sieg im Vorjahr, den Erfolg trotz Führung und über 30 Minuten Überzahl zu wiederholen.
23. Mai, 14.01 Uhr: Ausgleich im Südwesten, Bersenbrück erhöht
Während Pirmasens im Südwesten durch Wiltz (29.) ausgleicht, erhöht Bersenbrück auf 2:0 und kurz darauf zum 3:0 (36.).
23. Mai, 13.55 Uhr: Halle macht Halberstadt richtig nass, Schott Mainz geht in Führung
Halle hat richtig Bock und macht Halberstadt komplett nass. Wosz macht per Dropkick das dritte Tor und markiert kurz darauf per Fernschuss das 4:0 nach 23 Minuten!
Auch in Mainz fällt ein Tor, Schott geht durch Just in Führung (21.).
23. Mai, 13.50 Uhr: Favorit Hansa führt
Favorit Hansa führt in Greifswald gegen Sechstligist Pastow, Kunze trifft nach kurz ausgeführter Ecke (17.).
Es ist die Wiederauflage des Finals des Vorjahres, das seinerzeit 7:0 für Rostock endete.
23. Mai, 13.47 Uhr: Altglienicke schlägt in Unterzahl zu!
Die VSG liegt plötzlich vorne in Unterzahl! Joker Zografakis flankt auf Kopfball-Ungeheuer Nietfeld, der aus wenigen Metern einnickt (103.).
Gleich werden die Seiten gewechselt und dann geht es in den zweiten Abschnitt der Verlängerung.
23. Mai, 13.44 Uhr: Halle macht mit Halberstadt kurzen Prozess
Halle macht mit Halberstadt kurzen Prozess, überrumpelt den Oberligisten mit einem langen Abschlag, Baro überlistet seinen Gegenspieler und überlupft den Gäste-Keeper zum 2:0.
23. Mai, 13.40 Uhr: Halle und Bersenbrück gehen direkt in Führung
In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wird direkt gejubelt: Halle und Bersenbrück gehen früh in Führung.
Die Torschützen heißen Halili (4./Halle) und Eickschläger (3./Bersenbrück).
23. Mai, 13.35 Uhr: Berlin in Verlängerung, Anpfiff in sechs weiteren Partien
In Berlin steht es nach 90 Minuten 1:1, es geht in die Verlängerung mit Unterzahl Altglienicke.
Indes ertönt auf sechs weiteren Plätzen der Anpfiff der 13.30 uhr-Spiele.
23. Mai, 13.33 Uhr: Blamage für Cottbus perfekt! VfB Krieschow jubelt
Krieschows Keeper Mellack wird zum Pokalhelden und kratzt in der 90.+8 Minute einen Ball von der Linie. Danach ist Schluss!
Der Außenseiter vom VfB Krieschow jubelt im Cottbuser Stadion und Energie blamiert sich eine Woche nach dem Zweitliga-Aufstieg heftig.
23. Mai, 13.29 Uhr: HEBC Hamburg und Phönix Lübeck jubeln über Tore und Pokalsiege
In Hamburg und Schleswig-Holstein fallen weitere Tore. HEBC Hamburg und Phönix Lübeck jubeln über die Pokalsiege!
23. Mai, 13.25 Uhr: Tor in Bremen, Linie in Cottbus, Ampelkarte in Berlin
Jetzt überschlagen sich die Ereignisse! Während Hemelingen kurz vor Schluss per Elfer in Führung geht (89.), rettet ein Krieschower einen Cottbuser Schuss auf der Linie.
Und in Berlin kassiert ein Altglienicke-Akteur Gelbrot.
23. Mai, 13.21 Uhr: Waldhof und Phönix Lübeck machen alles klar
Der Waldhof macht in Baden alles klar und entscheidet durch Rieckmannn mit dem 3:0 die Partie (84.).
Selbiges Spiel in Todesfelde, wo Phönix Lübeck mit dem 3:1 die Entscheidung markiert (85.).
23. Mai, 13.19 Uhr: Cottbus bleiben noch fünf Minuten für den Ausgleich
Offiziell noch fünf Minuten für den Ausgleich und Cottbus, das ohne die Cigerci-Brüder, Borgmann und Engelhardt heute antritt.
Dennoch ist das zu wenig für den designierten Zweitligisten, der absolute Wille und Entschlossenheit fehlen.
23. Mai, 13.07 Uhr: Waldhof Mannheim erhöht im Nachbarschaftsduell
In Baden wird Favorit Waldhof Mannheim seiner Rolle gerecht und macht durch Bierschenk das 2:0. Das wird jetzt schwer für den Nachbarn vom VfR Mannheim.
23. Mai, 13.05 Uhr: Cottbus bekommt jetzt Elfmeter und verkürzt
Wieder das Duell Moustfa (Cottbus) gegen Gerstmann (Krieschow) über Energies linke Angriffsseite. Diesmal gibt es Elfmeter. Biankadi schnappt sich den Ball und stellt den 1:2-Anschluss her (72.).
20 Minuten noch für Cottbus, kann das ermattete Krieschow die Führung über die Ziellinie retten?
23. Mai, 13.02 Uhr: Tor in Hamburg, Ausgleich in Bremen,
Während in Hamburg Vorwärts Wacker auf 1:3 verkürzt, gleich in Bremen der Leher TS zum 1:1 aus.
23. Mai, 12.56 Uhr: Krieschow trifft erneut und führt 2:0 gegen Cottbus!
Die erste dicke Überraschung nimmt Formen an! Energie erhöht den Druck, hat Chancen, aber macht kein Tor.
Das erledigt Krieschow nach einem langen Ball und Steckpass, den erneut Michalski vollendet. Aus wenigen Metern hat er keine Mühe (60.) Der Außenseiter 2:0 vorne!
23. Mai, 12.51 Uhr: Todesfelde meldet sich zurück und ist wieder dran
In Schleswig-Holstein meldet sich Todesfelde durch Körting mit dem 1:2 zurück (55.) und bringt wieder Spannung ins Spiel auf heimischen Grund.
Währenddessen macht der HEBC Hamburg alles klar und erhöht wieder durch Scalzi auf 3:0.
23. Mai, 12.49 Uhr: Elfer-Wahnsinn in Cottbus!
Energie hat nach Wiederanpfiff zwei Gänge hochgeschaltet und doppelt Pech, dass es einen Hand-Elfmeter und Foul-Strafstoß nicht gibt.
Kurz darauf will Tattermusch einen Elfer schinden - und bekommt wegen Schwalbe Gelb (54.).
23. Mai, 12.45 Uhr: BFC Dynamo verschießt Elfer
Die zweiten Halbzeiten laufen, den ersten Aufreger gibt es in Berlin, wo der BFC Dynamo einen Elfer zugesprochen bekommt.
Den schnappt sich Rufat Dadashov, der extra für die Situation eingewechselt wird, und verschießt (51.)!
23. Mai, 12.26 Uhr: Ausgleich in Berlin!
Unmittelbar vor der Pause gleicht die VSG Altglienicke in Berlin aus und belohnt sich für eine starke Leistung. Nietfeld legte auf Sylla ab, der aus wenigen Metern keine Mühe hatte (45.+2).
Die Partien gehen jetzt alle in die Halbzeitpause.
23. Mai, 12.25 Uhr: TOOOR in Thüringen, Jena führt zu Hause
Jetzt steht es auch in Thüringen nicht mehr torlos! Favorit Jena geht im heimischen Stadion durch Eshele in Führung (45.+1), Lankford hatte stark vorbereitet. Titelverteidiger Meuselwitz geht mit Rückstand in die Pause.
23. Mai, 12.21 Uhr: 2:0 in Hamburg und Schleswig-Holstein
Zweiter Treffer in Hamburg: Der HEBC legt per Elfmeter durch Scalzi nach und erhöht kurz vor der Pause zum 2:0 (44.).
Parallel erzielt auch Phönix Lübeck das zweite Tor, wieder schlägt Stöver zu (44.).
23. Mai, 12.05 Uhr: Cottbus kommt mit B-Elf nicht ins Rollen
In vielen Spielen ist das erste Tempo raus, es gibt es bei sommerlichen Temperaturen vielerorts Trinkpausen.
Unser Blick geht nach Cottbus, wo der Favorit, der mit einer B-Elf antritt, auch nach 30 Minuten nicht ins Rollen kommt. Krieschow ist besser und frischer, Energie sehr träge nach den Aufstiegsfeierlichkeiten.
23. Mai, 11.54 Uhr: Waldhof legt im Mannheim-Duell vor
Drittligist Waldhof Mannheim untermauert im Nachbarschaftsduell gegen den VfR seine Favoritenrolle und legt vor: Altstar Boyd schlenzt den Ball ins Tor (19.).
23. Mai, 11.48 Uhr: Überraschung in Cottbus, Energie liegt zurück!
Auch in Brandenburg fällt das erste Tor, aber nicht für Cottbus: Der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger liegt zurück!
Nach einer Flanke passt die Abstimmung in der FCE-Defensive nicht, die Flanke von Krieschows Felgenträger köpft Michalski auf Tor, wird von Rorigs Rücken verlängert und fällt zur überraschenden Führung ins Cottbuser Tor.
23. Mai, 11.44 Uhr: BFC Dynamo geht in Führung, Tor auch in Hamburg
In Berlin geht Titelverteidiger BFC Dynamo im Stadt-Duell gegen Altglienicke durch Knezevic in Führung (7.).
Weiter geht der frühe Torreigen in Hamburg, wo der HEBC durch Stegemann nach Ecke vorlegt (7.).
23. Mai, 11.39 Uhr: Erste Treffer in Schleswig-Holstein und Bremen
Das erste Tor fällt in Todesfelde. Das favorisierte Phönix Lübeck geht durch Stöver in Führung (4.).
Kurz darauf fällt auch für den SV Hemelingen durch Saka in Bremen der erste Treffer (4.).
23. Mai, 11.35 Uhr: Anpfiff zum Tag der Amateure!
Der Ball rollt! Wo fällt gleich das erste Tor?
23. Mai, 11.15 Uhr: Startschuss in den ersten sieben Partien
Gleich geht's in sieben Stadien los. Klar ist schon jetzt, dass mindestens fünf Fünftligisten sich heute für die erste DFB-Pokal-Runde qualifizieren werden.
Unter anderem ist Oberligist VfB Krieschow aus Brandenburg sicher dabei, weil sich Gegner Energie Cottbus über die Platzierung in der 3. Liga qualifiziert hat. Gleiches gilt in Niederrhein für den SC St. Tönis.
23. Mai, 10.30 Uhr: Finaltag der Amateure läuft live als Konferenz in der ARD
Willkommen zum Finaltag der Amateure 2026! Heute gibt es wieder als Vorlauf des DFB-Pokals (Anstoß: 20 Uhr) den ganzen Tag die volle Dröhnung Fußball.
In 21 Landespokal-Finals, die sich über vier Anstoßzeiten verteilen, werden heute die Sieger ermittelt, die kommende Saison in der ersten DFB-Pokal-Runde antreten dürfen.
Ab 11.35 Uhr starten die ersten sieben Finals, ab 11.20 Uhr die Übertragung der ARD, die alle Finals in einer großen Konferenz zeigt. Fast alle Spiele sind auch einzeln als Livestreams der Öffentlich Rechtlichen zu sehen.
Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports