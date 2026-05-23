23.05.2026 15:54 Sachsenpokal-Finale Zwickau gegen Aue live: Großchance für Zwickau

Sachsenpokal-Finale FSV Zwickau gegen Erzgebirge Aue: Wir sind live für Euch dabei

Von Sarah Fuchs

Zwickau - Das Sachsenpokal-Finale verspricht ein hochbrisantes Duell am Samstagnachmittag. Nach zwei Jahren treffen die beiden Erzrivalen FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue ab 15.30 Uhr wieder einmal aufeinander. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Partie auf dem Laufenden.

Während der FSV Zwickau zum ersten Mal den Sachsenpokal gewinnen möchte, geht es den Gästen aus Aue nach einer verkorksten Saison mit dem Abstieg aus der 3. Liga zumindest um ein wenig Wiedergutmachung. Wir berichten für Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff im Liveticker. Spielstand: FSV Zwickau - Erzgebirge Aue 0:0

Gäste aus Aue machen Druck

22. Minute: Der FSV kann das Spiel wieder offener gestalten und hält Aue vom eigenen Tor fern. 19. Minute: Jetzt etwas Entlastung für den Regionalligisten: Lucas Eixlers Kopfball ist jedoch kein Problem für Martin Männel. 17. Minute: Andrej Startsev rettet kurz vor der Linie gegen den einschussbereiten Malone. Aue drückt jetzt hier auf die Führung. 15. Minute: Nach Faul von Luca Prasse an Erik Weinhauer gibt es Freistoß aus dem linken Halbfeld. 14. Minute: Zwickau jetzt unter Dauerdruck. Die Veilchen setzen sich am Strafraum des Erzrivalen fest. 13. Minute: Jetzt macht es Aue mal schnell über Marcel Bär und Julian Guttau. Zwickau kann es über eine Ecke klären. Die ist gleich richtig gefährlich. Lucas Hiemann verhindert mit Glanzparade gegen Erik Majetschak das 0:1.

Nach der ersten Großchance von Zwickau reagierte Aue und machte Druck. © TAG24/Sarah Fuchs

Erste Großchance für Zwickau

9. Minute: Im direkten Gegenzug rutscht Luca Prasses direkte Abnahme über den Spann und geht so knapp neben das Tor. Das hätte das 1:0 sein können - oder sogar müssen. 8. Minute: Im Anschluss an einen weiten Einwurf von Ryan Malone hat Aue die erste Halbchance. 6. Minute: Der Regionalligist versteckt sich nicht, sondern spielt mutig nach vorne. Bei Aue haben sich dafür schon die ersten Unkonzentriertheiten eingeschlichen. 2. Minute: Erste Ecke für Zwickau ...

Die Partie beginnt. © TAG24/Sarah Fuchs

15.16 Uhr: Konfetti-Choreo von Zwickauer Fans

Rotes Konfetti fliegt durch das gesamte Stadion. © TAG24/Sarah Fuchs

15.16 Uhr: Maximilian Somnitz bleibt in Zwickau

Nach den Gerüchten, dass der FC Erzgebirge Aue versucht hatte, Maximilian Somnitz ins Lößnitztal zu holen, nutzte der 22-Jährige die Gelegenheit vor dem Anpfiff, seine Verlängerung beim FSV bekannt zu geben. Zwei weitere Jahre bleibt er bei den Schwänen.

Maximilian Somnitz (22) bleibt zwei weitere Jahre in Zwickau. © TAG24/Sarah Fuchs

15.10 Uhr: Die Ränge füllen sich, volles Haus zum Sachsenpokal-Finale

Noch knapp 20 Minuten bis zum Anpfiff. Die Ränge füllen sich. Die GGZ-Arena freut sich über ein ausverkauftes Stadion zum Sachsenpokal-Finale. Insgesamt 9680 Fans konnten ein Ticket für das brisante Derby ergattern - davon gingen 1300 Tickets an die Gäste.

Die GGZ-Arena füllt sich. © TAG24/Sarah Fuchs

14.54 Uhr: Choreo im ganzen Stadion geplant

Im ganzen Stadion wurde rotes Konfetti in Tüten verpackt verteilt. Mit dem Einlaufen der Mannschaft und auf Kommando der Kurve soll das komplette Stadion von 10 runter zählen. Am Ende des Countdowns soll das Konfetti nach oben und die zum Teil ebenfalls verteilten Wurfrollen nach vorne geworfen werden. Zudem gibt es weitere Aufforderungen an die Zwickauer Fans. So sollen unter anderem gewonnen Zweikämpfe mehr denn je gefeiert werden und der "gegnerische Spieler ausgepfiffen und verunsichert" werden.

Im gesamten Stadion soll noch vor Anpfiff rotes Konfetti geworfen werden. © TAG24/Sarah Fuchs

14.46 Uhr: Aue-Fans gedenken Harald Mothes (†69)

In Gedenken an Harald Mothes (†69). © TAG24/Sarah Fuchs

14.30 Uhr: FSV Zwickau und Erzgebirge Aue laufen zum Warm-up ein

Erzgebirge Aue wird lautstark von den mitgereisten Fans begrüßt. © TAG24/Sarah Fuchs

Die Zwickauer Mannschaft wird mit tosendem Applaus empfangen. © TAG24/Sarah Fuchs

14.30 Uhr: Mannschaftsaufstellungen für Sachsenpokal-Finale steht

FSV Zwickau lässt beide Top-Stürmer "Zimbo" und Cemal Sezer vorerst auf der Bank. © Michael Thiele

14.06 Uhr: Beide Busse parken friedlich am Stadion

Beide Busses - vom FSV Zwickau und Erzgebirge Aue - am Stadion.

Beide Busse vorm Stadion. © TAG24/Sarah Fuchs

14.01 Uhr: "Alle in Schwarz": Aue-Fans betreten das Stadion

Nachdem der Bus von Erzgebirge Aue im Stadion angekommen ist, sind auch die Fans da und betreten das Stadion. Das Motto des Tages: "Alle in Schwarz". Das dürfte in der prallen Sonne recht warm werden heute.

Die Fans von Aue am Eingang des Gästeblocks. © privat

Auch der Bus der Veilchen ist da. © TAG24/Sarah Fuchs

13.50 Uhr: Verzögerung am Einlass in Zwickau

Am Einlass der Blöcke B und C kommt es aufgrund einer technischen Störung aktuell zu Verzögerungen.