23.05.2026 14:01 Finaltag der Amateure live: Vier Tore in 23 Minuten - Halle fertigt Halberstadt ab

Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? TAG24 begleitet den Finaltag der Amateure 2026 live.

Von Lukas Schulze

Deutschland - Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? Im alljährlichen Finaltag der Amateure werden heute 21 Pokalsieger ermittelt. TAG24 begleitet den Fußball-Marathon live.

Laufende Spiele (seit 11.35 Uhr): Berlin: VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) 2:1 i.V. Laufende Spiele (seit 13.30 Uhr): Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) 0:3

Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) 0:1

SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) Südbaden: Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) 0:0

Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) Südwest: TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) 1:1

TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) Rheinland: TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) 0:0

TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) 0:4 Weitere Spiele (ab 15.30 Uhr): Württemberg: Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4)

Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4) Niederrhein: MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5)

MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) Mittelrhein: Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3)

Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3) Sachsen: FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3) Weitere Spiele (ab 16.30 Uhr): Hessen: SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4)

SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4) Bayern: Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3)

Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3) Saarland: 1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4)

1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4) Westfalen: SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4)

SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4) Beendete Spiele (von 11.35 Uhr): Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) 1:5

SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) Bremen: SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) 2:1

SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) Thüringen: Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) 1:0

Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) Brandenburg: Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) 1:2

Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) 1:4

SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) Baden: VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) 0:3

23. Mai, 14.01 Uhr: Ausgleich im Südwesten, Bersenbrück erhöht

Während Pirmasens im Südwesten ausgleicht, erhöht Bersenbrück auf 2:0.

23. Mai, 13.55 Uhr: Halle macht Halberstadt richtig nass, Schott Mainz geht in Führung

Halle hat richtig Bock und macht Halberstadt komplett nass. Wosz macht per Dropkick das dritte Tor und markiert kurz darauf per Fernschuss das 4:0 nach 23 Minuten! Auch in Mainz fällt ein Tor, Schott geht durch in Führung (21.).

23. Mai, 13.50 Uhr: Favorit Hansa führt

Favorit Hansa führt in Greifswald gegen Sechstligist Pastow, Kunze trifft nach kurz ausgeführter Ecke (17.). Es ist die Wiederauflage des Finals des Vorjahres, das seinerzeit 7:0 für Rostock endete.

23. Mai, 13.47 Uhr: Altglienicke schlägt in Unterzahl zu!

Die VSG liegt plötzlich vorne in Unterzahl! Joker Zografakis flankt auf Kopfball-Ungeheuer Nietfeld, der aus wenigen Metern einnickt (103.). Gleich werden die Seiten gewechselt und dann geht es in den zweiten Abschnitt der Verlängerung.

23. Mai, 13.44 Uhr: Halle macht mit Halberstadt kurzen Prozess

Halle macht mit Halberstadt kurzen Prozess, überrumpelt den Oberligisten mit einem langen Abschlag, Baro überlistet seinen Gegenspieler und überlupft den Gäste-Keeper zum 2:0.

23. Mai, 13.40 Uhr: Halle und Bersenbrück gehen direkt in Führung

In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wird direkt gejubelt: Halle und Bersenbrück gehen früh in Führung. Die Torschützen heißen Halili (4./Halle) und Eickschläger (3./Bersenbrück).

23. Mai, 13.35 Uhr: Berlin in Verlängerung, Anpfiff in sechs weiteren Partien

In Berlin steht es nach 90 Minuten 1:1, es geht in die Verlängerung mit Unterzahl Altglienicke. Indes ertönt auf sechs weiteren Plätzen der Anpfiff der 13.30 uhr-Spiele.

23. Mai, 13.33 Uhr: Blamage für Cottbus perfekt! VfB Krieschow jubelt

Krieschows Keeper Mellack wird zum Pokalhelden und kratzt in der 90.+8 Minute einen Ball von der Linie. Danach ist Schluss! Der Außenseiter vom VfB Krieschow jubelt und Cottbus blamiert sich eine Woche nach dem Zweitliga-Aufstieg bis auf die Knochen.

23. Mai, 13.29 Uhr: HEBC Hamburg und Phönix Lübeck jubeln über Tore und Pokalsiege

In Hamburg und Schleswig-Holstein fallen weitere Tore. HEBC Hamburg und Phönix Lübeck jubeln über die Pokalsiege!

23. Mai, 13.25 Uhr: Tor in Bremen, Linie in Cottbus, Ampelkarte in Berlin

Jetzt überschlagen sich die Ereignisse! Während Hemelingen kurz vor Schluss per Elfer in Führung geht (89.), rettet ein Krieschower einen Cottbuser Schuss auf der Linie. Und in Berlin kassiert ein Altglienicke-Akteur Gelbrot.