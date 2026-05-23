Finaltag der Amateure live: Vier Tore in 23 Minuten - Halle fertigt Halberstadt ab
Deutschland - Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? Im alljährlichen Finaltag der Amateure werden heute 21 Pokalsieger ermittelt. TAG24 begleitet den Fußball-Marathon live.
Laufende Spiele (seit 11.35 Uhr):
- Berlin: VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) 2:1 i.V.
Laufende Spiele (seit 13.30 Uhr):
- Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) 0:3
- Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) 0:1
- Südbaden: Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) 0:0
- Südwest: TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) 1:1
- Rheinland: TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) 0:0
- Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) 0:4
Weitere Spiele (ab 15.30 Uhr):
- Württemberg: Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4)
- Niederrhein: MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5)
- Mittelrhein: Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3)
- Sachsen: FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3)
Weitere Spiele (ab 16.30 Uhr):
- Hessen: SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4)
- Bayern: Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3)
- Saarland: 1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4)
- Westfalen: SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4)
Beendete Spiele (von 11.35 Uhr):
- Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) 1:5
- Bremen: SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) 2:1
- Thüringen: Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) 1:0
- Brandenburg: Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) 1:2
- Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) 1:4
- Baden: VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) 0:3
23. Mai, 14.01 Uhr: Ausgleich im Südwesten, Bersenbrück erhöht
Während Pirmasens im Südwesten ausgleicht, erhöht Bersenbrück auf 2:0.
23. Mai, 13.55 Uhr: Halle macht Halberstadt richtig nass, Schott Mainz geht in Führung
Halle hat richtig Bock und macht Halberstadt komplett nass. Wosz macht per Dropkick das dritte Tor und markiert kurz darauf per Fernschuss das 4:0 nach 23 Minuten!
Auch in Mainz fällt ein Tor, Schott geht durch in Führung (21.).
23. Mai, 13.50 Uhr: Favorit Hansa führt
Favorit Hansa führt in Greifswald gegen Sechstligist Pastow, Kunze trifft nach kurz ausgeführter Ecke (17.).
Es ist die Wiederauflage des Finals des Vorjahres, das seinerzeit 7:0 für Rostock endete.
23. Mai, 13.47 Uhr: Altglienicke schlägt in Unterzahl zu!
Die VSG liegt plötzlich vorne in Unterzahl! Joker Zografakis flankt auf Kopfball-Ungeheuer Nietfeld, der aus wenigen Metern einnickt (103.).
Gleich werden die Seiten gewechselt und dann geht es in den zweiten Abschnitt der Verlängerung.
23. Mai, 13.44 Uhr: Halle macht mit Halberstadt kurzen Prozess
Halle macht mit Halberstadt kurzen Prozess, überrumpelt den Oberligisten mit einem langen Abschlag, Baro überlistet seinen Gegenspieler und überlupft den Gäste-Keeper zum 2:0.
23. Mai, 13.40 Uhr: Halle und Bersenbrück gehen direkt in Führung
In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wird direkt gejubelt: Halle und Bersenbrück gehen früh in Führung.
Die Torschützen heißen Halili (4./Halle) und Eickschläger (3./Bersenbrück).
23. Mai, 13.35 Uhr: Berlin in Verlängerung, Anpfiff in sechs weiteren Partien
In Berlin steht es nach 90 Minuten 1:1, es geht in die Verlängerung mit Unterzahl Altglienicke.
Indes ertönt auf sechs weiteren Plätzen der Anpfiff der 13.30 uhr-Spiele.
23. Mai, 13.33 Uhr: Blamage für Cottbus perfekt! VfB Krieschow jubelt
Krieschows Keeper Mellack wird zum Pokalhelden und kratzt in der 90.+8 Minute einen Ball von der Linie. Danach ist Schluss!
Der Außenseiter vom VfB Krieschow jubelt und Cottbus blamiert sich eine Woche nach dem Zweitliga-Aufstieg bis auf die Knochen.
23. Mai, 13.29 Uhr: HEBC Hamburg und Phönix Lübeck jubeln über Tore und Pokalsiege
In Hamburg und Schleswig-Holstein fallen weitere Tore. HEBC Hamburg und Phönix Lübeck jubeln über die Pokalsiege!
23. Mai, 13.25 Uhr: Tor in Bremen, Linie in Cottbus, Ampelkarte in Berlin
Jetzt überschlagen sich die Ereignisse! Während Hemelingen kurz vor Schluss per Elfer in Führung geht (89.), rettet ein Krieschower einen Cottbuser Schuss auf der Linie.
Und in Berlin kassiert ein Altglienicke-Akteur Gelbrot.
23. Mai, 13.21 Uhr: Waldhof und Phönix Lübeck machen alles klar
Der Waldhof macht in Baden alles klar und entscheidet durch Rieckmannn mit dem 3:0 die Partie (84.).
Selbiges Spiel in Todesfelde, wo Phönix Lübeck mit dem 3:1 die Entscheidung markiert (85.).
23. Mai, 13.19 Uhr: Cottbus bleiben noch fünf Minuten für den Ausgleich
Offiziell noch fünf Minuten für den Ausgleich und Cottbus, das ohne die Cigerci-Brüder, Borgmann und Engelhardt heute antritt.
Dennoch ist das zu wenig für den designierten Zweitligisten, der absolute Wille und Entschlossenheit fehlen.
23. Mai, 13.07 Uhr: Waldhof Mannheim erhöht im Nachbarschaftsduell
In Baden wird Favorit Waldhof Mannheim seiner Rolle gerecht und macht durch Bierschenk das 2:0. Das wird jetzt schwer für den Nachbarn vom VfR Mannheim.
23. Mai, 13.05 Uhr: Cottbus bekommt jetzt Elfmeter und verkürzt
Wieder das Duell Moustfa (Cottbus) gegen Gerstmann (Krieschow) über Energies linke Angriffsseite. Diesmal gibt es Elfmeter. Biankadi schnappt sich den Ball und stellt den 1:2-Anschluss her (72.).
20 Minuten noch für Cottbus, kann das ermattete Krieschow die Führung über die Ziellinie retten?
23. Mai, 13.02 Uhr: Tor in Hamburg, Ausgleich in Bremen,
Während in Hamburg Vorwärts Wacker auf 1:3 verkürzt, gleich in Bremen der Leher TS zum 1:1 aus.
23. Mai, 12.56 Uhr: Krieschow trifft erneut und führt 2:0 gegen Cottbus!
Die erste dicke Überraschung nimmt Formen an! Energie erhöht den Druck, hat Chancen, aber macht kein Tor.
Das erledigt Krieschow nach einem langen Ball und Steckpass, den erneut Michalski vollendet. Aus wenigen Metern hat er keine Mühe (60.) Der Außenseiter 2:0 vorne!
23. Mai, 12.51 Uhr: Todesfelde meldet sich zurück und ist wieder dran
In Schleswig-Holstein meldet sich Todesfelde durch Körting mit dem 1:2 zurück (55.) und bringt wieder Spannung ins Spiel auf heimischen Grund.
Währenddessen macht der HEBC Hamburg alles klar und erhöht wieder durch Scalzi auf 3:0.
23. Mai, 12.49 Uhr: Elfer-Wahnsinn in Cottbus!
Energie hat nach Wiederanpfiff zwei Gänge hochgeschaltet und doppelt Pech, dass es einen Hand-Elfmeter und Foul-Strafstoß nicht gibt.
Kurz darauf will Tattermusch einen Elfer schinden - und bekommt wegen Schwalbe Gelb (54.).
23. Mai, 12.45 Uhr: BFC Dynamo verschießt Elfer
Die zweiten Halbzeiten laufen, den ersten Aufreger gibt es in Berlin, wo der BFC Dynamo einen Elfer zugesprochen bekommt.
Den schnappt sich Rufat Dadashov, der extra für die Situation eingewechselt wird, und verschießt (51.)!
23. Mai, 12.26 Uhr: Ausgleich in Berlin!
Unmittelbar vor der Pause gleicht die VSG Altglienicke in Berlin aus und belohnt sich für eine starke Leistung. Nietfeld legte auf Sylla ab, der aus wenigen Metern keine Mühe hatte (45.+2).
Die Partien gehen jetzt alle in die Halbzeitpause.
23. Mai, 12.25 Uhr: TOOOR in Thüringen, Jena führt zu Hause
Jetzt steht es auch in Thüringen nicht mehr torlos! Favorit Jena geht im heimischen Stadion durch Eshele in Führung (45.+1), Lankford hatte stark vorbereitet. Titelverteidiger Meuselwitz geht mit Rückstand in die Pause.
23. Mai, 12.21 Uhr: 2:0 in Hamburg und Schleswig-Holstein
Zweiter Treffer in Hamburg: Der HEBC legt per Elfmeter durch Scalzi nach und erhöht kurz vor der Pause zum 2:0 (44.).
Parallel erzielt auch Phönix Lübeck das zweite Tor, wieder schlägt Stöver zu (44.).
23. Mai, 12.05 Uhr: Cottbus kommt mit B-Elf nicht ins Rollen
In vielen Spielen ist das erste Tempo raus, es gibt es bei sommerlichen Temperaturen vielerorts Trinkpausen.
Unser Blick geht nach Cottbus, wo der Favorit, der mit einer B-Elf antritt, auch nach 30 Minuten nicht ins Rollen kommt. Krieschow ist besser und frischer, Energie sehr träge nach den Aufstiegsfeierlichkeiten.
23. Mai, 11.54 Uhr: Waldhof legt im Mannheim-Duell vor
Drittligist Waldhof Mannheim untermauert im Nachbarschaftsduell gegen den VfR seine Favoritenrolle und legt vor: Altstar Boyd schlenzt den Ball ins Tor (19.).
23. Mai, 11.48 Uhr: Überraschung in Cottbus, Energie liegt zurück!
Auch in Brandenburg fällt das erste Tor, aber nicht für Cottbus: Der frisch gebackene Zweitliga-Aufsteiger liegt zurück!
Nach einer Flanke passt die Abstimmung in der FCE-Defensive nicht, die Flanke von Krieschows Felgenträger köpft Michalski auf Tor, wird von Rorigs Rücken verlängert und fällt zur überraschenden Führung ins Cottbuser Tor.
23. Mai, 11.44 Uhr: BFC Dynamo geht in Führung, Tor auch in Hamburg
In Berlin geht Titelverteidiger BFC Dynamo im Stadt-Duell gegen Altglienicke durch Knezevic in Führung (7.).
Weiter geht der frühe Torreigen in Hamburg, wo der HEBC durch Stegemann nach Ecke vorlegt (7.).
23. Mai, 11.39 Uhr: Erste Treffer in Schleswig-Holstein und Bremen
Das erste Tor fällt in Todesfelde. Das favorisierte Phönix Lübeck geht durch Stöver in Führung (4.).
Kurz darauf fällt auch für den SV Hemelingen durch Saka in Bremen der erste Treffer (4.).
23. Mai, 11.35 Uhr: Anpfiff zum Tag der Amateure!
Der Ball rollt! Wo fällt gleich das erste Tor?
23. Mai, 11.15 Uhr: Startschuss in den ersten sieben Partien
Gleich geht's in sieben Stadien los. Klar ist schon jetzt, dass mindestens fünf Fünftligisten sich heute für die erste DFB-Pokal-Runde qualifizieren werden.
Unter anderem ist Oberligist VfB Krieschow aus Brandenburg sicher dabei, weil sich Gegner Energie Cottbus über die Platzierung in der 3. Liga qualifiziert hat. Gleiches gilt in Niederrhein für den SC St. Tönis.
23. Mai, 10.30 Uhr: Finaltag der Amateure läuft live als Konferenz in der ARD
Willkommen zum Finaltag der Amateure 2026! Heute gibt es wieder als Vorlauf des DFB-Pokals (Anstoß: 20 Uhr) den ganzen Tag die volle Dröhnung Fußball.
In 21 Landespokal-Finals, die sich über vier Anstoßzeiten verteilen, werden heute die Sieger ermittelt, die kommende Saison in der ersten DFB-Pokal-Runde antreten dürfen.
Ab 11.35 Uhr starten die ersten sieben Finals, ab 11.20 Uhr die Übertragung der ARD, die alle Finals in einer großen Konferenz zeigt. Fast alle Spiele sind auch einzeln als Livestreams der Öffentlich Rechtlichen zu sehen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa