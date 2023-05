Geheimnis enthüllt: So coachte Glasner die Eintracht ins DFB-Pokalfinale

Frankfurt am Main/Stuttgart - Er hat es schon wieder getan! Oliver Glasner (48) hat die Eintracht in seinem zweiten Jahr als Trainer ins zweite Endspiel geführt. Dabei sah es lange so aus, als würde der Traum vom DFB-Pokalfinale in Berlin am VfB Stuttgart scheitern. Wie es zur entscheidenden Wende kam, verriet der Österreicher nun.