Bayer-Legende spricht über Pokalspiel gegen Jena: "Gibt immer wieder Überraschungen"

Auf dem Platz selbst sollte die Mannschaft von Jena das Spiel konzentriert angehen, rät Schneider, so wie zuletzt auch in der Liga. Dort ist der Klub aktuell sehr gut unterwegs, führt mit fünf Siegen aus den ersten fünf Partien in der Tabelle der Regionalliga Nordost. Die Rückkehr in den Profifußball scheint diese Saison möglich.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler (81 Partien) sieht vor dem ungleichen Erstrundenduell im DFB-Pokal am Mittwoch (18 Uhr/ZDF & Sky) durchaus Chancen für den Underdog aus Thüringen. Im Interview mit der BILD sagt der 50-Jährige: "Jena hat viel Selbstvertrauen in der Liga gesammelt und hat nichts zu verlieren. Und es gibt im Pokal ja auch immer wieder Überraschungen."

Kennt sowohl den FC Carl-Zeiss Jena als auch Bayer Leverkusen in- und auswendig: Bernd Schneider bei seinem Abschiedsspiel für Bayer 04 im Jahr 2010. (Archivbild) © Achim Seidemann/dpa

Zehn Jahre (1999 bis 2009) spielte Schneider für Bayer Leverkusen, absolvierte 263 Liga-Partien für die Werkself. Seine Karriere begann er 1983 als Zehnjähriger in Jena, sein erstes Profispiel am 13. August 1991 machte er bereits nach der deutschen Wiedervereinigung. Nach sieben Jahren als Profi im Osten wechselte er zunächst zu Eintracht Frankfurt und kurz darauf nach Leverkusen.

Wegen seiner technisch anspruchsvollen Spielweise wurde Schneider von den Fans in Leverkusen liebevoll "weißer Brasilianer" getauft. Zu der Zeit liefen in den Reihen von Bayer zahlreiche Spieler aus dem südamerikanischen Land auf. Schneider war in der Lage, das teils irre Tempo seiner brasilianischen Mitspieler mitzugehen. Das machte ihn zum Publikumsliebling.

Einen Titel hat er, anders als die Leverkusener Mannschaft im letzten Jahr, als Profi jedoch nie gewonnen. Heute verfolgt er so gut wie alle Spiele seiner beiden ehemaligen Teams, so auch am Mittwochabend in Jena.