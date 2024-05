Große Emotionen in Bielefeld bei Klos-Abschied: Das war der Finaltag der Amateure!

Vor dem großen DFB-Pokal -Finale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen gehörte die Bühne den Amateuren! In 21 Landespokalfinals wurden die Teilnehmer für die erste DFB-Pokal-Runde ausgespielt. TAG24 berichtete live vom Finaltag der Amateure.

Mit Abschiedsbildern von Bielefeld-Legende Fabian Klos beschließen wir den Ticker, alle Partien sind zu Ende.

Auch wenn die sportlichen Sensationen ging es in vielen Duellen heiß her. Alle Landespokalsieger sehen wir in der ersten Runde des DFB-Pokals Mitte August wieder.